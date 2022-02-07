Phong thủy người sinh năm 1985 hợp tuổi nào, hợp hướng nào?

Những người sinh năm 1985 có tuổi Ất Sửu, tức tuổi Trâu. Họ có ngày sinh dương lịch từ 21/01/1985 đến 08/02/1986, năm sinh âm lịch là năm Ất Sửu. Thiên can Ất tương hợp với Canh và tương hình với Kỷ, Tân. Địa chi Sửu tam hợp với Tỵ, Dậu, Sửu và tứ hành xung với Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Sinh năm 1985 hợp tuổi nào, hợp hướng nào là câu hỏi được rất nhiều đọc giả quan tâm. Người xưa có câu “Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng Nam”, có nghĩa là đàn ông phải lấy đàn bà, việc làm nhà hiển nhiên là làm nhà hướng Nam. Đây là câu nói ý chỉ việc lựa chọn người hợp tuổi trong hôn nhân hay hướng nhà phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai và thành công của người sinh năm 1985.

Người tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Hải Trung Kim, nghĩa là vàng giữa biển. Người mang cung mệnh này thường có tính cách quyết đoán, mạnh mẽ về mọi mặt. Xét đến mặt nhân duyên thì vô cùng hài hòa. Trên đường đời họ luôn có quý nhân phù trợ, được mọi người yêu mến và giúp đỡ.

Những người sinh năm 1985 có tuổi Ất Sửu, tức tuổi Trâu, họ có ngày sinh dương lịch từ 21/01/1985 đến 08/02/1986, năm sinh âm lịch là năm Ất Sửu

Thời trẻ, những người sinh năm 1985 thường có tuổi thơ may mắn, được sống sung túc. Đến trung niên, tất cả mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp đến gia đình đều không có gì phải lo lắng. Tuổi Ất Sửu về già cũng được hưởng nhiều may mắn và hạnh phúc.

Một lưu ý là trong bản mệnh của người sinh năm 1985 có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ, đôi lần mang thương tích nhưng không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác phái, hãy đặc biệt cẩn thận. Đàn ông nên tránh kết bạn với phụ nữ đã có gia đình, còn phụ nữ không nên làm thân với đàn ông đã có vợ để tránh nguy cơ trở thành người thứ ba.

Nếu đã kết hôn thì chân thật trong chuyện tình cảm, tránh mập mờ. Vợ chồng nên tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau, nếu không đời sống hôn nhân dễ xảy ra lục đục, dẫn đến ly hôn.

Một điều nữa là những người tuổi Ất Sửu thường không biết cách giữ tiền bạc. Kế hoạch tài chính của họ không rõ ràng nên dù có kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không tiết kiệm được là bao. Khi có tiền trong tay, bạn nên mua những thứ thiết thực và có giá trị để giữ giá trị của đồng tiền.

II. Tổng quan về cuộc đời của người tuổi Ất Sửu

+ Về sự nghiệp

Ất Sửu thích các công việc như quản lý. Vốn là người thông minh, nhanh nhẹn và cách cư xử hết sức thấu đáo, hiểu lòng người, lại siêng năng nên họ được cấp trên yêu mến. Ất Sửu muốn thành công trong lập nghiệp hay làm ăn thì nên làm ăn xa gia đình.

+ Tình duyên của người 1985

Cuộc sống hôn nhân người sinh năm 1985 vào các 3,4,8 âm lịch hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc và có cuộc sống êm đềm

Các tháng 4, 7, 8, 12 thì có tình duyên hạnh phúc và vợ chồng hòa thuận.

Đối với 1, 5, 6, 9, 11, 12 thì tình duyên không thuận lợi phải trải qua 2, 3 lần đò và cuộc sống vợ chồng không êm đẹp.

+ Quan hệ đồng nghiệp của người sinh 1985

Được đồng nghiệp tín nhiệm yêu thích bởi chân thành, kín kẽ, nghiêm khắc trong công việc. Học cũng thường được đồng nghiệp bạn bè yêu thích. Họ khá chân thành, kín kẽ, nghiêm khắc trong công việc. Họ là người không thích thị phi, chỉ quan tâm bản tâm và công việc của mình.

III. Sinh năm 1985 thuộc cung nào?

Bất kỳ người nào sinh năm 1985 đều có cùng một bản mệnh với nhau. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sinh năm 1985 cung gì thì lại khác. Cần phụ thuộc vào giới tính để có được lời giải đáp chính xác.

Nữ sinh năm 1985 cung gì: Nữ tuổi này mang cung mệnh Ly, thuộc hành Hỏa. Người cung Ly thường khéo léo xử lý tình huống, tiến – dừng đúng lúc đúng chỗ, có trí thông minh hơn người.

Nam 1985 cung gì: Nam tuổi này mang cung mệnh Càn, hành Kim. Người cung Càn thường có tấm lòng bao dung, tâm tình trong sáng. Bên cạnh đó, Càn có nghĩa là Thiên (trời), do đó người cung Càn là người hay gánh trọng trách quan trọng trong cuộc sống.

Nữ sinh năm 1985 mang cung mệnh Ly, thuộc hành Hỏa

IV. Người tuổi Ất Sửu hợp với những tuổi nào?

* Người sinh năm 1985 hợp với tuổi nào trong làm ăn?

Trong công việc, nam sinh năm 1985 sẽ hợp với các tuổi Ất Sửu, Mậu Thìn, và Tân Mùi. Những tuổi này khi làm ăn chung sẽ không lo chịu thua thiệt, có thể hợp tác lâu dài, không sinh sự cãi nhau. Cần tránh xa các tuổi kỵ là Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Dần, Nhâm Tuất và Canh Thân. Đây là những tuổi không tốt cho việc làm ăn của người sinh năm 1985, nếu lỡ dính vào cần phải thận trọng hoặc cúng sao giải hạn.

Đối với nữ sinh năm 1985, bạn sẽ hợp với các tuổi Ất Sửu đồng tuổi, Mậu Thìn và Tân Mùi. Đây là những tuổi rất hợp kinh doanh buôn bán chung, có thể là cấp trên hoặc đồng nghiệp. Các tuổi kỵ cần tránh là Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Dần, Nhâm Tuất, Canh Thân.

* Người sinh năm 1985 hợp kết hôn với tuổi nào?

Nữ sinh năm 1985 nên kết hôn với tuổi nào?

- Nam Ất Sửu lấy vợ Ất Sửu: Hai vợ chồng ở với nhau thì khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý, cả hai không giàu có thì cũng khá giả. Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng hay cãi nhau, vì vậy cả hai nên nhường nhau mới có thể về 1 nhà với nhau được.

- Nam Giáp Tý lấy vợ Ất Sửu: Vợ chồng cưới nhau gặp số Nhì Bần Tiện, chung sống sẽ nghèo khổ, nếu có tiền cũng đều hết sạch. Tính tình hai vợ chồng không hợp nhau, phải biết nhẫn nhịn nhau mà sống.

- Nam Quý Hợi lấy vợ Ất Sửu: Vợ chồng ở với nhau có số tam vinh hiển, nghĩa là về với nhau càng thăng quan tiến chức, cuộc sống cũng vì thế mà tốt hơn.

- Nam Canh Thân lấy với nữ Ất Sửu: Hai vợ chồng có số nhất phú quý, sẽ được giàu sang, không thì cũng có của ăn của để. Ngoài ra hai người khá hòa hợp, dễ sống chung.

- Nam Kỷ mùi lấy vợ Ất Sửu: Hai vợ chồng ở chung có số nhì bần tiện, phải chịu cảnh nghèo khó rất lâu. Hơn nữa vợ chồng cũng không dễ làm ăn, nên khó ở được với nhau.

- Nam Mậu Ngọ lấy nữ Ất Sửu: Hai tuổi này kết hôn với nhau tương đối tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, có địa vị danh giá, nhưng tính tình không hợp nhau cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn.

- Nam tuổi Đinh Tỵ lấy nữ tuổi Ất sửu: Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo, làm ăn dễ dàng, càng lớn tuổi càng có của ăn của để. Tuy nhiên, vợ chồng cần chú ý đến vấn đề bệnh tật vì 2 bên có thể xuất hiện một số bệnh dai dẳng.

Người tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Hải Trung Kim, nghĩa là vàng giữa biển, người mang cung mệnh này thường có tính cách quyết đoán, mạnh mẽ về mọi mặt

V. Nam sinh năm 1985 nên kết hôn với tuổi nào?

- Nam Ất Sửu lấy vợ Ất Sửu: Cặp tuổi này nếu ở với nhau thì khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Vợ chồng giàu có, gia đình ấm no, trong cuộc sống cũng cần nhẫn nhịn nhiều để có thể chung sống bạc đầu.

- Nam Ất Sửu cưới vợ Đinh Mão: Hai vợ chồng lấy nhau có số tứ đạt đạo, lấy nhau dễ làm ăn buôn bán, nhờ vậy mà dư dả tiền bạc. Hai vợ chồng cũng được nhiều người yêu quý.

- Nam Ất Sửu cưới nữ Mậu Thìn: Vợ chồng có số tam vinh hiển, chồng vợ đều được làm quan chức, công danh thuận lợi, cuộc sống đầy đủ, có của ăn của để.

- Nam Ất Sửu lấy vợ Kỷ Tỵ: Hai vợ chồng có số nhì bần tiện, không được ấm no, cuộc sống nhiều khó khăn. Hai vợ chồng bù lại tính cách rất hợp nhau, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.

Nam Ất Sửu lấy vợ Canh Ngọ: Vợ chồng chịu số nhì bần tiện, kết hôn không được tốt lắm, phải chịu cảnh nghèo khó, tiêu tốn rất nhiều tiền của. Bù lại vợ chồng tính cách cũng không hòa hợp, biết chung tay làm ăn sẽ làm cuộc sống tốt hơn.

Nam Ất Sửu lấy vợ Ất Sửu thì hai vợ chồng ở với nhau thì khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý, cả hai không giàu có thì cũng khá giả

- Nam Ất Sửu lấy vợ Tân Mùi: Hai vợ chồng có số nhất phú quý, tính tình hai người cũng hòa hợp, vì vậy không hay xung khắc hoặc cãi vã. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc.

- Nam Ất Sửu lấy vợ Quý Dậu: Hai vợ chồng gặp số tứ đạt đạo, dễ làm ăn, được quý nhân phù trợ, gia đình gặp nhiều may mắn về tài chính. Như vậy sẽ giúp cuộc sống gặp nhiều giàu sang, hạnh phúc.

- Nam Ất Sửu lấy vợ Ất Hợi: Hai vợ chồng hạnh phúc tạm ổn nhưng đường con cái không được vượng. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, không được giàu có.

- Nam Ất Sửu lấy vợ Giáp Tý: Số vợ chồng nhì bần tiện không được tốt lắm. Nhưng tính tình khá hợp nhau nên có thể cùng nhau cố gắng phấn đấu làm giàu.

VI. Tuổi Ất Sửu 1985 hợp với số nào?

Dựa vào cửu tinh, các số hợp với từng cung mệnh cũng được chỉ ra dựa trên các nguyên tắc tương sinh – tương hợp trong ngũ hành. Theo từng tuổi sẽ có một con số may mắn khác nhau.

Đối với nữ sinh năm 1985, bạn sẽ hợp với các tuổi Ất Sửu đồng tuổi, Mậu Thìn và Tân Mùi

Con số hợp theo tuổi hội tụ đủ các yếu tố phong thủy sẽ mang đến sự may mắn, thuận lợi. Theo lý thuyết đó, những con số phù hợp với Ất Sửu 1985 như sau:

Ất Sửu mệnh Kim và Thổ thì sinh Kim. Những con số của mệnh Thổ sẽ hợp với Kim: 0, 2, 5 và 8. Và dĩ nhiên cũng hợp với những con số mệnh Kim là: 6 và 7.

VII. Vật phẩm hộ mệnh tuổi Ất Sửu 1985

Theo từng tuổi khác nhau, các vật phẩm hộ mệnh sẽ góp phần tạo nên nhiều điều tích cực, bình an và hạn chế được các bất lợi cho gia chủ.

Khi lựa chọn các vật phẩm phong thủy, các yếu tố quan trọng phải kể đến như sau: đặc tính vật liệu, màu sắc, kiểu dáng….

Có thể kể đến các loại vật liệu phong thủy phù hợp để cầu an cho Ất Sửu 1985 được ưa chuộng như sau:

Đá Mắt Hổ Vàng: Loại đá này mang đến những cảm xúc tích cực cho chủ nhân. Sẽ giúp vững vàng và lạc quan trong nhiều chuyện, mang lại tâm lý ổn định hơn. Kết quả nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, Đá Mắt Hổ Vàng còn tác động tới hệ thần kinh, tạo ra cảm giác tự tin, đầu óc minh mẫn cho gia chủ.

Đá Thạch Anh Tóc Vàng: Đây là loại đá may mắn, mang ý nghĩa tượng trưng cho mặt Trời ấm áp, mang lại nhiều sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thịnh vượng cho gia chủ.

Đá Thạch Anh Lưu Linh Trắng: Là loại đá mang đến năng lượng tích cực khủng khiếp. Sẽ giúp gai chủ xua tan những bộn bề, căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống.

Ngọc Bích: biểu tượng của chòm sao Thất Nữ, thường được dùng để làm trang sức cho phái đẹp, mang đến vẻ nhẹ nhàng, thanh khiết cho các cô gái. Bên cạnh đó, đá Ngọc Bích còn mang lại sức khỏe, sự tỉnh táo và truyền năng lượng may mắn cho chủ nhân.

Đá Mắt Rồng: giúp thanh lọc tâm hồn, tăng sự hứng khởi, phấn khích cho chủ nhân. Viên đá Mắt Rồng mang nét tinh thông, quyến rũ, sẽ giúp chủ nhân có thêm nhiều mối quan hệ tình cảm.

VIII. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 hợp hướng nhà nào?

Xem hướng hợp với tuổi là một phần rất quan trọng trong phong thuỷ. Một ngôi nhà hợp hướng sẽ mang đến may mắn, vượng khí và sung túc cho gia chủ tới suốt cuộc đời. Trong đó xem hướng nhà theo tuổi là một trong những yếu tố để đảm bảo ngôi nhà, nơi làm việc, ban thờ,.. hợp phong thủy, mang đến cát lợi. Dưới đây là gợi ý hướng tốt xấu cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985.

Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là những hướng hợp mệnh với nam tuổi Ất Sửu

* Đối với người nam sinh năm 1985

- Hướng tốt: Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Đây là những hướng hợp mệnh với nam tuổi Ất Sửu. Gia chủ ở nhà hướng này sẽ làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến nhanh. Gia đình vợ đẹp con ngoan, thuận vợ thuận chồng, cuộc sống ấm êm hạnh phúc.

- Hướng xấu: Hướng Nam, Đông, Đông Nam, Bắc. Đây đều là những hướng tuyệt mệnh, không tốt cho người nam sinh năm 1985. Nếu xây nhà theo hướng này sẽ gặp nhiều nguy hiểm, gia đình có người đoản mệnh, con cái khắc cha mẹ.

* Đối với người nữ sinh năm 1985

- Hướng tốt: Đông, Bắc, Đông Nam và Nam. Những người nữ tuổi Ất Sửu ở hướng này sẽ phát lộc phát tài, tiền kiếm được nhiều vô kể. Khi xây nhà theo hướng, gia chủ nữ sinh năm 1985 cần chú ý hơn đến sức khỏe.

- Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây và Tây Nam. Đây là các hướng nhà sẽ làm giảm mệnh tốt của nữ sinh năm 1985. Về lâu dài sẽ gây ra bệnh tật, điều không may mắn, ảnh hưởng sự nghiệp và gia đình của bạn.

Những người nữ tuổi Ất Sửu ở hướng này sẽ phát lộc phát tài, tiền kiếm được nhiều vô kể

Trên đây là thông tin giải đáp thắc mắc “Người sinh năm 1985 hợp tuổi nào, hợp hướng nào?”. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn chọn người đồng hành trong hôn nhân, công việc hay xây dựng nhà đúng hướng để có cuộc sống thuận lợi, hạnh phúc hơn.