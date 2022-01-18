Tử vi thứ Tư, 19/1/2022 của 12 con giáp: Tý - Sửu phát huy năng lực tột đỉnh, nắm bắt cơ hội làm giàu, Thìn - Ngọ vận xui bủa vây tứ phía

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, cục diện Lục Hợp xuất hiện che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý thêm phần suôn sẻ và nhẹ nhàng. Vốn tính hòa đồng và nhiệt tình, con giáp này dù đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người. Chính vì thế nên khi gặp phải khó khăn, bạn luôn nhận được không ít sự giúp đỡ từ người xung quanh.

Thực Thần còn mang tới những cơ hội kinh doanh béo bở từ những mối quan hệ bạn đã xây dựng vững vàng trừ trước đó, quan trọng là bản mệnh sẽ nắm bắt được tới đâu mà thôi. Nếu không đủ tự tin, đừng quên hỏi thêm từ những người có kinh nghiệm.

Thiên Ấn nhập cục giúp người tuổi Sửu phát huy được những thế mạnh vốn có trong công việc của mình. Tuy có vài vấn đề phát sinh nửa chừng nhưng nhìn chung bạn vẫn có thể kiểm soát tình hình bằng tài năng phong phú và cách ứng biến linh hoạt của mình.

Thời điểm bạn tập trung cho công việc chính là lúc bạn tỏa ra sức hút vô cùng khó cưỡng, đặc biệt là với người khác phái. Cứ thế, bạn khiến không ít trái tim “rung rinh” mà không hề hay biết đấy. Đào hoa nở rộ bất ngờ, rất có thể người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình.

Tuổi Dần

Chính Tài báo hiệu những tin vui trên đường tài lộc của người tuổi Dần. Tiền bạc rủng rỉnh, hết rồi lại có, không còn phải đắn đo quá nhiều như trước đó. Nếu thời điểm này đang có hứng thú với dự án đầu tư hay kinh doanh nào đó, bạn có thể thử sức.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý tìm hiểu kỹ càng trước khi đổ tiền đầu tư, đừng vì nghe lời dụ dỗ của người khác hay quyết định vội vàng vì tham cái lợi trước mắt mà tiền mất tật mang. Con giáp hãy sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như óc phán đoán nhạy bén để tránh phải phạm sai lầm tai hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài xuất hiện báo hiệu việc kinh doanh, buôn bán của người tuổi Mão hanh thông, thuận lợi vô cùng. Sau tất cả những nỗ lực vừa qua, đã đến lúc bạn được thoải mái tận hưởng thành quả do chính tay mình làm ra.

Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách mới khách cũ nườm nượp. Cũng bởi bạn biết cách xây dựng thương hiệu uy tín để giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm người mới. Đừng quên thường xuyên tìm hiểu nhu cầu thị trường để đa dạng hàng hóa, tăng thêm lợi nhuận nhé.

Tuổi Thìn

Do chịu tác động từ cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn làm gì cũng phải hết sức thận trọng, nhòm trước ngó sau, tính toán kĩ càng để tránh sai sót có thể xảy ra. Tiểu nhân vận trong ngày của bạn khá lớn, chỉ một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho kẻ kiểu nhân nắm thóp, gây khó dễ.

Hơn nữa, chuyện tình cảm với người ấy cũng không được như ý khiến tinh thần bạn vô cùng chán chường và uể oải. Người ấy trách móc vì bạn ít dành thời gian quan tâm đến cảm xúc của người ta, trong khi bạn chỉ muốn đối phương hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại mà mình đang phải đối mặt. Sự căng thẳng lần này khiến mối quan hệ của cả hai lâm vào thế bí.

Tuổi Tỵ

Sửu Tỵ Bán Hợp mang điềm báo vượng quý nhân, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tỵ ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa. Bạn có thể sẽ được giao đảm nhiệm những trọng trách mới, tuy là khó khăn nhưng cũng lại là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, ghi dấu ấn bản thân trong tập thể.

Chính Quan hiệp trợ, lời khen ngợi của cấp trên chính là động lực làm việc hết mình cho con giáp này. Nhân đà này, bản mệnh phải cố gắng hơn nữa để khẳng định năng lực của bản thân, có như vậy con đường thăng tiến của bạn mới thêm phần bằng phẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Hại là điềm báo người tuổi Ngọ có thể gặp không ít chuyện rắc rối và phức tạp trong ngày hôm nay. Hầu hết đều do những lời thị phi từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét gây ra. Dù biết nhiều chuyện chỉ là đồn đoán vô căn cứ nhưng bạn không thể để ngoài tai, dễ bị những điều đó làm lay động tâm trí.

Hôm nay cũng là ngày mà những chú Ngựa rất dễ bị kích động, thậm chí trở thành người ngang ngược khi thấy ai đó có ý kiến trái chiều với mình. Mỗi người có một quan điểm riêng, bạn có thể tranh luận để đôi bên hiểu được ý tưởng của nhau nhưng cần hết sức bình tĩnh, tránh biến thành cuộc cãi vã gay gắt sẽ ảnh hưởng đến hòa khí chung.

Tuổi Mùi

Sửu Mùi Tương Xung là nguyên nhân chủ yếu gây nên những rạn vỡ trong tình cảm gia đình của người tuổi Mùi. Vợ chồng thiếu chia sẻ, không thực sự thông cảm với những nỗi niềm của nhau nên không khí gia đình rất nặng nề, căng thẳng.

Mâu thuẫn nếu tiếp tục kéo dài rất dễ tạo điều kiện cho kẻ thứ 3 xuất hiện trong cuộc hôn nhân của con giáp này. Hãy nhanh chóng tìm cách hâm nóng lại cuộc hôn nhân của mình trước khi quá muộn. Có thể bắt đầu bằng việc dành thêm thời gian cho người ấy bạn nhé.

Tuổi Thân

Kiếp Tài xuất hiện là điềm báo họa phá tài đang đến rất gần với người tuổi Thân. Tốt nhất bản mệnh nên thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh trong ngày thứ tư này. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin nghe theo lời người khác, đến lúc mất tiền có hối hận cũng đã muộn rồi.

Hôm nay bản mệnh có được những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, bỏ qua những mâu thuẫn, cãi vã trước đó để tận hưởng một ngày êm đềm bên nhau. Có điều, người độc thân lại chẳng được thuận buồm xuôi gió trong tình cảm như vậy. Khoảng cách giữa bạn và người thầm mến khó xòa nhòa khiến bạn vô cùng bứt rứt nhưng cũng không biết phải làm sao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp mang tới cho người tuổi Dậu nhiều cơ hội làm ăn thuận buồm xuôi gió. Hôm nay bản mệnh sẽ được người quen, đối tác lâu năm giới thiệu cơ hội tốt để đầu tư, kinh doanh, sẽ có lợi khá nhiều cho bản thân mình. Đừng chần chừ quá lâu mà để thời cơ trôi qua mất nhé.

Ngày Tỷ Kiên tụ khí, những chú Gà trở nên quyết đoán hơn trong những lúc cần phải lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì và cần làm gì để đạt được mục đích. Hãy cứ tin vào năng lực của chính mình, rồi bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tuất

Chính Ấn mang tới cho người tuổi Tuất những cơ hội mới để bản mệnh có thể thăng tiến con đường công danh sự nghiệp của mình. Hãy nắm bắt cơ hội đúng lúc và đừng ngần ngại thử sức ở những thứ mới mẻ, cho dù có vấp ngã thì bạn vẫn nhận được những kinh nghiệm quý báu.

Thế nhưng dù mải mê lo cho công việc đến đâu bạn cũng nên dành thời gian để quan tâm đến gia đình mình nữa nhé. Việc thiếu sự sẻ chia, tâm sự với nhau có thể vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai vợ chồng, đe dọa hạnh phúc gia đình có thể thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tuổi Hợi

Thương Quan xuất hiện báo hiệu người tuổi Hợi có thể gặp khó khăn trong việc phát huy thế mạnh của mình khiến công việc gặp sóng gió trùng trùng. Mặc dù có nhiều ý tưởng độc đáo nhưng bản mệnh lại không được thỏa sức thực hiện chưa thuyết phục được cấp trên và có tiểu nhân quấy phá, nói điều gièm pha khiến bạn bị nghi ngờ, phủ nhận năng lực.

Vận trình tình cảm của người tuổi Hợi hôm nay đi xuống. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn và tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu không dành thời gian để điều chỉnh, e rằng mối quan hệ này của hai bạn ngày càng đi vào bế tắc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.