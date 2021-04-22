Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của 12 con giáp: Dậu đại phát tài, Thân hút trọn vận may

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của 12 con giáp cho biết trong ngày này, những người tuổi Dậu sẽ có duyên với tiền bạc, còn người tuổi Thân thì cực kỳ may mắn trong công việc.

Tài vận của người tuổi Tí trong ngày này có vẻ đã giảm sút đi so với những ngày trước. Bởi vì trước đó, Tí từng được Thần Tài hộ mệnh, làm ăn phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng do chi tiêu không kiểm soát, con giáp này đã không còn xếp trong hàng những con giáp giàu có nhất. Chính vì vậy, bên cạnh việc kiếm tiền thì Tí còn cần phải lưu ý vấn đề chi tiêu cá nhân để làm giàu cho mình.

Vấn đề lớn nhất của Sửu ở thời điểm hiện tại chính là công việc. Con giáp này làm gì cũng rất chăm chỉ, cần mẫn. Được giao 1 việc, Sửu làm đến 10 việc. Tuy nhiên, có thể công việc hiện tại chưa mang lại kết quả thực sự xứng đáng với Sửu. Do đó, con giáp này đang nỗ lực tìm kiếm một công việc có thể giúp bản thân được ghi nhận. Sửu không cần quá lo lắng, bởi công việc sắp tới tốt hơn sẽ đến với Sửu trong nháy mắt, hãy để ý cơ hội đừng để vụt mất.

Công việc tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước, Sửu cần chú ý đừng để đánh mất cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Dần

Chuyện công việc của Dần mới đây gặp không ít rắc rối. Con giáp này làm việc tốt, nhưng đôi lúc lại hơi chủ quan. Chính điều này đã khiến Dần tự tạo kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng “tấn công” mình. Dần cần phải tập trung hơn nữa, lấy lại phong độ vốn có để hoàn thành công việc tốt nhất. Về tài lộc, nhìn chung những người cầm tinh con hổ rất biết cách giữ tiền. Lương thưởng sắp tới khá cao, đủ cho Dần tích lũy một khoản tiết kiệm kha khá.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Mão

Trời sinh những người tuổi Mão tính cách hiền lành, hay lo lắng cho người khác, hay làm chuyện bao đồng. Mão sẵn lòng giúp đỡ người ở bên cạnh mà không cần suy nghĩ mình sẽ nhận lại được gì. Tuy đây là việc tốt, nhưng đôi lúc nó cũng là nguyên nhân khiến Mão tự rước rắc rối về bản thân mình. Do giúp đỡ không đúng đối tượng, Mão bị người khác lợi dụng, khiến con giáp này nhiều phen phải khốn đốn. Trong ngày này, Mão cần đặc biệt chú tâm hơn về vấn đề này.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Thìn

Tử vi của Thìn trong thứ Sáu ngày 23/4/2021 cho biết, sẽ có một vài người quen tìm đến nhờ sự giúp đỡ của Thìn. Con giáp này tuy tốt bụng, nhưng rất biết cách nhìn người, ai tốt hay xấu Thìn đều có thể dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, đã là tiểu nhân thì trăm phương ngàn kế, Thìn cần cẩn trọng, kẻo hao tài tốn của, dính líu nhiều chuyện không hay.

Thìn nên cẩn trọng hơn với những người xung quanh vì không phải ai cũng đều là người tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Tỵ

Vận trình tài lộc của Tỵ trong ngày thứ Sáu 23/4/2021 này có tiến triển khá vượt bậc. Trước đây, những người cầm tinh con rắn rất ít khi nào được lọt vào top những người giàu có, nhưng thời điểm này thì Tỵ hoàn toàn có thể tự tin về tài sản của mình. Những khoản đầu tư của Tỵ trước đó đã khiến con giáp này tiêu tốn không ít tiền bạc, công sức, nay đã đến lúc được gặt hái quả ngọt, trở thành đại gia trong chốc lát.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Ngọ

Theo lá số tử vi của Ngọ trong thứ Sáu ngày 23/4/2021, con giáp này gặp khá nhiều tin vui trong cuộc sống. Nếu như khoảng thời gian vừa rồi, Ngọ đã phải trải qua một giai đoạn khá trầm tư, cuộc sống có chút bế tắc, thì hiện con giáp này có thể vui vẻ trở lại. Mọi thứ dường như khởi sắc hơn, cả công việc, tình duyên và tài lộc. Ngọ chỉ cần vững tin và cố gắng làm việc thật tốt, sống thật tốt với bản thân mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Mùi

Đa phần những người tuổi Mùi là người văn võ song toàn, giỏi giang không ai sánh kịp. Ngay từ khi vừa bước vào xây dựng sự nghiệp, Mùi đã chứng tỏ được bản lĩnh và năng lực xuất chúng của mình. Tài sản của Mùi tuy chưa phải là nứt đố đổ vách, nhưng ít ra cũng có thể mua nhà tậu xe. Đời sống con giáp này khá êm đềm, chẳng cần phải lo lắng tiền nong. Trong ngày hôm nay, sự giàu có của Mùi vẫn sẽ tiếp tục ổn định và không có biến động gì.

Cuộc sống của Mùi trong ngày này khá êm đềm, không có biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Thân

Đây đích thị là con giáp may mắn nhất trong số 12 con giáp của thứ Sáu ngày 23/4/2021. Con giáp này đã được nhà trời ưu ái, ban cho phúc lộc đủ đầy, vận may liên tục vây quanh không rời. Trong công việc, Thân liên tục được sếp khen ngợi vì làm quá tốt, mang lại thành quả ngoài mong đợi. Ngoài ra, ở những khoản đầu tư riêng hay công việc tay trái, Thân cũng liên tục được hái quả ngọt, tiền tài cùng một lúc ập đến không kiểm soát.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Dậu

Theo tử vi 12 con giáp của thứ Sáu ngày 23/4/2021, Dậu chính là con giáp có số giàu sang nhất trong ngày. Con giáp này được Thần Tài chỉ dẫn cho chỗ nhặt được tiền. Dậu rất biết cách tính toán, làm sao cho kiếm được nhiều tiền nhất trong thời gian nhanh nhất. Nhờ đó mà tài sản đã nhiều nay lại càng nhiều thêm. Chưa dừng lại ở đó, trong ngày này, Dậu sẽ bất ngờ phát tài lớn, số tiền kiếm được còn nhiều hơn cả trúng số, khiến Dậu trong nháy mắt bước vào hàng tỷ phú.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 cho biết Dậu sẽ phát tài cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Tuất

Sự thông minh, lanh lợi chính là điểm mạnh lớn nhất để con giáp này có thể dễ dàng tìm cho mình một công việc hái ra tiền. Trong khi với người khác, họ mất rất nhiều thời gian mới làm được, nhưng Tuất chỉ cần tính toán một chút đã có thể thành công. Tuy nhiên, tử vi thứ Sáu của Tuất cho biết, thời điểm này, Tuất không nên ngạo mạn, khoe khoang thành quả của mình. Bởi trước mắt còn rất nhiều thử thách, nên tập trung vượt qua.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/4/2021 của Hợi

Số Hợi là số hưởng, do đó, không cần quá lao tâm khổ tứ thì con giáp này vẫn có cuộc sống khá giả, êm đềm. Tuy nhiên, nếu những người cầm tinh con lợn cứ mãi ỷ lại vào vận mệnh của mình, chắc chắn sẽ có một ngày bị hụt hẫng và bất lực nếu cuộc sống gặp trắc trở ập đến. Tử vi thứ Sáu của Hợi cho rằng, con giáp này cần tập trung làm việc hơn, tránh xa những thị phi không đáng có.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.