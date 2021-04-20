3 đồ vật sát khí nặng nề, đặt trên đầu giường khác nào tự phá hủy vận may, rước đầy xui xẻo

Tâm linh - Tử vi 20/04/2021 21:26

Đầu giường nhà bạn mà đặt 3 món đồ dưới đây, thể nào cũng sẽ chạm trúng đại kỵ phong thủy nhà ở, khiến gia chủ làm ăn lụi bại, cả đời chỉ sống trong nghèo khổ, chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Quần áo

Nhiều người có thói quen vắt quần áo lên giường, hoặc trên đầu giường ngủ. Điều không những gây mất mỹ quan trong phòng ngủ mà còn khiến cho vận khí của căn nhà bị ảnh hưởng. Nói theo cách của các chuyên gia phong thủy thì đây là đại kỵ trong phong thủy nhà ở.

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Nhiều người thường treo quần áo ở đầu giường mà không hề biết rằng đây là điều đại kỵ với phong thủy nhà ở - Ảnh minh họa: Internet

Lý giải nguyên nhân quần áo không nên đặt ở đầu giường, các chuyên gia phong thủy cho biết, quần áo chúng ta mặc thường ngày là những đồ bám bụi bẩn, lại tiếp xúc với nhiều người tốt xấu khác nhau. Do đó, khi mang quần áo vắt lên đầu giường hay kể cả cuối giường thì cũng đều không tốt, khiến vượng khí chui ra khỏi nhà, xui xẻo tìm đến khiến gia chủ thường xuyên gặp rắc rối trong công việc và cuộc sống.

Các món đồ bằng kim loại

Giường là nơi chúng ta dùng để ngủ nghỉ, sau những căng thẳng lo âu thì khi bước lên giường ngủ, ai cũng mong muốn có một giấc ngủ êm, sâu và không mộng mị. Tuy nhiên, nếu đặt những đồ vật kim loại ở trên đầu giường, nó sẽ khiến cho không gian ngủ của bạn bị xáo trộn, không những ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn gây ra nguồn năng lượng tiêu cực cho gia chủ.

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Những món đồ bằng kim loại sẽ khiến cho năng lượng tích cực của ngôi nhà bị hút mất -
Ảnh minh họa: Internet

Những món đồ cũ

Nhiều người thường dùng đầu giường để trang trí, nhằm tạo không gian đẹp mắt cho phòng ngủ. Tuy nhiên, họ lại không hề biết rằng, không phải bất cứ thứ gì cũng có thể đặt ở đầu giường ngủ. Nhất là những món đồ đã cũ.

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Tuyệt đối không đặt đồ cũ ở đầu giường nếu không muốn cả đời làm ăn lụi bại, chẳng bao giờ giàu lên nổi - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, những món đồ cũ thường mang trong nó năng lượng tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Ngoài ra, những món đồ đã cũ còn khiến cho cuộc sống của bạn lúc nào cũng bị bất hòa, xung đột, chẳng bao giờ được êm ấm, thuận hòa.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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