Top 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 18/04/2021 20:46

Theo dự đoán của chuyên gia tử vi hàng ngày, trong 3 tháng tới đây, có 3 con giáp chạm đến đỉnh cao tài lộc, thu nhập nhiều vô kể, cuộc sống cứ êm đềm như trên mây chẳng lo bất cứ điều gì.

Tuổi Tí

Lá số tử vi hàng ngày của người tuổi Tí cho biết con giáp này sắp bước vào thời vận tốt đẹp, may mắn liên tục ập đến. Không chỉ có công việc ổn định, nhàn hạ bản thân mà Tí còn được quý nhân giúp đỡ cho kiếm được rất nhiều tiền. Tử vi có nói, chỉ trong vòng một thời gian ngắn là 3 tháng tới, Tí sẽ chạm đến đỉnh cao của sự giàu sang, cuộc sống vô cùng an nhàn, không lo nghĩ gì nhiều.

tu vi hang ngay 1
Chỉ trong 3 tháng tới, Tí sẽ chạm đến cuộc sống giàu sang, êm đềm không cần quan tâm nghĩ ngợi gì nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con chuột có tính cách nhạy bén, khi đứng trước bất kì vấn đề gì cũng đều biết cách nhìn nhận đúng sai một cách nhanh chóng. Sau đó, chỉ âm thầm làm theo quyết định của bản thân chứ không đôi co, tranh cãi gay gắt với người khác. Nhờ đó mà Tí dù làm nhiều, đi nhiều, gặp nhiều người nhưng chẳng bao giờ hiềm khích ai. Đổi lại, con giáp này có cuộc sống khá êm đềm, thuận lợi.

Tuổi Mùi

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, trong vòng 3 tháng tới, thu nhập của những người tuổi Mùi sẽ tăng lên đáng kể. Đây là thời điểm vận mệnh của Mùi được nâng lên một tầm cao mới, giàu có và sung sướng hơn. Về cuộc sống gia đình, Hợi rất biết cách cân bằng thời gian để chăm sóc những người thân yêu, vì thế gia đạo lúc nào cũng thuận hòa, trong ấm ngoài êm vô cùng.

tu vi hang ngay 2
Vừa nhiều tiền lại có gia đình êm ấm, Mùi chính là con giáp có cuộc sống mà ai cũng mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nếu không trở thành tỷ phú, ít nhất Tuất cũng sẽ xếp hàng vào danh sách đại gia giàu nứt đố đổ vách trong vòng 90 ngày tới. Con giáp này rất biết nhìn xa trông rộng, cơ hội làm giàu dù chỉ lướt qua Tuất cũng đã “đánh hơi” được và nhanh chóng đầu tư lấy lời. Nhờ đó mà tiền tài của Tuất ngày càng tăng lên tiêu mãi không thấy hết.

tu vi hang ngay 3
Giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng lại được Thần Tài ưu ái nên tài lộc chắc chắn sẽ về trọn túi Tuất trong thời gian sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sự may mắn của Tuất còn thể hiện rõ rệt khi con giáp này liên tục được bạn bè, gia đình hậu thuẫn đúng lúc mà Tuất cần nhất. Làm việc càng lớn thì rắc rối, khó khăn càng nhiều, tuy nhiên, nhờ sự hậu thuẫn này mà Tuất dễ dàng vượt qua và gặt hái thành công lớn. Sau khi thành công, Tuất nhớ hãy trả ơn cho những người đã từng giúp đỡ mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

21 ngày tới, 4 con giáp này biến thành tỷ phú, tiền nhiều còn hơn trúng số độc đắc

21 ngày tới, 4 con giáp này biến thành tỷ phú, tiền nhiều còn hơn trúng số độc đắc

Theo lá số tử vi hàng ngày, chỉ trong vòng 21 ngày tới, 4 con giáp có tên trong danh sách dưới đây liền trở thành đại gia, làm ăn kinh doanh trúng đậm thu lời còn nhiều hơn trúng số độc đắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 27 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 32 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 41 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 48 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 54 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10