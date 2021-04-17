Theo lá số tử vi hàng ngày, chỉ trong vòng 21 ngày tới, 4 con giáp có tên trong danh sách dưới đây liền trở thành đại gia, làm ăn kinh doanh trúng đậm thu lời còn nhiều hơn trúng số độc đắc.
- Đúng giữa tháng 3 âm lịch, các con giáp sau mở mắt đã thấy tiền bên cạnh, số dư tài khoản tăng lên vù vù
- Từ đây đến ngày 10/3 âm lịch, 4 con giáp công danh rộng mở, tiền vàng rủng rỉnh, may mắn đeo bám không rời
Tuổi Hợi
Theo dự đoán của tử vi hàng ngày mới nhất, những người tuổi Hợi đa phần là người có số mệnh giàu sang. Con giáp này sinh ra đã nằm sẵn trên đống tiền. Cho đến khi lớn lên, Hợi lại thông minh xuất chúng, luôn biết tìm cho mình đường kiếm tiền tốt nhất mà không phải ai cũng biết. Chính vì vậy nên những người cầm tinh con lợn làm nghề kinh doanh buôn bán thì chắc chắn sẽ giàu có, quan trọng là biết cách tính toán thời cơ cho hợp lý. Trong 21 ngày tới sẽ là cơ hội cực kỳ thích hợp để Hợi đầu tư lớn và ôm trọn số lời khủng về mình.
Tuổi Thân
Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách khá hiền lành, dễ chịu, không ai nghĩ con giáp này có thể làm nên việc lớn mà chỉ thích hợp những công việc làng nhàng, đơn giản. Tuy nhiên, thực tế thì có rất nhiều người cầm tinh con khỉ đã thành công khi lựa chọn kinh doanh buôn bán làm kế sinh nhai của mình. Tử vi cho biết, 21 ngày tới, công việc của Thân sẽ vô cùng thuận lợi. Con giáp này không giàu, mà sẽ rất giàu, có thể chi trả nhiều khoản lớn như mua nhà, mua xe hơi, đầu tư bất động sản…
Tuổi Dậu
Trần đời ít có ai giàu mà lại khiêm tốn như Dậu. Những người cầm tinh con giáp này làm công việc gì cũng đều kiếm ra thu nhập cao ngất ngưởng. Thế nhưng Dậu không bao giờ muốn khoe khoang tài sản của mình, ngược lại chỉ âm thầm làm giàu và giúp đỡ người khác. Đặc biệt, theo dự đoán của tử vi 12 con giáp thì trong 21 ngày tới, Dậu sẽ liên tiếp có cơ hội phát tài, đã giàu nay lại giàu thêm, đại gia tiền nhiều cỡ nào cũng không thể sánh bằng.
Tuổi Sửu
Siêng năng, chăm chỉ vốn là bản tính trời sinh của những người tuổi Sửu. Không phải ai cũng có thể khả năng tập trung cao độ, làm việc cật lực không ngơi nghỉ như Sửu. Con giáp này vì thế mà xây dựng cho mình khoản tiền vốn kha khá, lại thêm được sự giúp sức của quý nhân trong thời gian tới đây, nên tài sản lại tiếp tục tăng lên, sớm muộn gì cũng thành tỷ phú.
*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.