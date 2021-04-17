Theo dự đoán của tử vi hàng ngày mới nhất, những người tuổi Hợi đa phần là người có số mệnh giàu sang. Con giáp này sinh ra đã nằm sẵn trên đống tiền. Cho đến khi lớn lên, Hợi lại thông minh xuất chúng, luôn biết tìm cho mình đường kiếm tiền tốt nhất mà không phải ai cũng biết. Chính vì vậy nên những người cầm tinh con lợn làm nghề kinh doanh buôn bán thì chắc chắn sẽ giàu có, quan trọng là biết cách tính toán thời cơ cho hợp lý. Trong 21 ngày tới sẽ là cơ hội cực kỳ thích hợp để Hợi đầu tư lớn và ôm trọn số lời khủng về mình.

Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách khá hiền lành, dễ chịu, không ai nghĩ con giáp này có thể làm nên việc lớn mà chỉ thích hợp những công việc làng nhàng, đơn giản. Tuy nhiên, thực tế thì có rất nhiều người cầm tinh con khỉ đã thành công khi lựa chọn kinh doanh buôn bán làm kế sinh nhai của mình. Tử vi cho biết, 21 ngày tới, công việc của Thân sẽ vô cùng thuận lợi. Con giáp này không giàu, mà sẽ rất giàu, có thể chi trả nhiều khoản lớn như mua nhà, mua xe hơi, đầu tư bất động sản …

Con giáp này không giàu mà là rất giàu, tiền kiếm được đủ mua nhà lầu xe hơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trần đời ít có ai giàu mà lại khiêm tốn như Dậu. Những người cầm tinh con giáp này làm công việc gì cũng đều kiếm ra thu nhập cao ngất ngưởng. Thế nhưng Dậu không bao giờ muốn khoe khoang tài sản của mình, ngược lại chỉ âm thầm làm giàu và giúp đỡ người khác. Đặc biệt, theo dự đoán của tử vi 12 con giáp thì trong 21 ngày tới, Dậu sẽ liên tiếp có cơ hội phát tài, đã giàu nay lại giàu thêm, đại gia tiền nhiều cỡ nào cũng không thể sánh bằng.

Dậu là con giáp giàu nứt đố đổ vách, lại được quý nhân phù trợ nên luôn nằm vững trong top đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Siêng năng, chăm chỉ vốn là bản tính trời sinh của những người tuổi Sửu. Không phải ai cũng có thể khả năng tập trung cao độ, làm việc cật lực không ngơi nghỉ như Sửu. Con giáp này vì thế mà xây dựng cho mình khoản tiền vốn kha khá, lại thêm được sự giúp sức của quý nhân trong thời gian tới đây, nên tài sản lại tiếp tục tăng lên, sớm muộn gì cũng thành tỷ phú.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.