3 ngày cuối tháng 4/2021: Top con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát choáng

Tài năng của những người tuổi Tí thì không cần phải bàn cãi. Con giáp này vừa thông minh, nhanh nhẹn, lại còn biết cách lấy lòng người khác. Do đó mà công việc của Tí luôn luôn thuận lợi hơn người, thu nhập kiếm được cũng thuộc hàng “khủng”.

Tí dù rất được lòng người khác, nhưng không có nghĩa con giáp này là kiểu người tiểu nhân, ham nịnh nọt. Ngược lại, điểm cộng của Tí là thẳng thắn, dám góp ý trước mặt và chẳng bao giờ thù vặt ai nên cấp trên hay đồng nghiệp ai cũng quý mến. Nhờ đó, Tí được xem xét cất nhắc cho vị trí quan trọng, sắp tới, đúng 3 ngày cuối tháng 4/2021, Tí sẽ nhận được khoảng tiền thưởng cao bất ngờ không thể tưởng tượng nổi.

Tử vi hàng ngày nói trong đúng 3 ngày cuối tháng này, Mão cần nhanh chân chọn lấy cơ hội lớn trong công việc. Đừng sợ bản thân mình không thể làm được, hãy tự tin và thể hiện hết năng lực của mình. Ngoài ra, cần tận dụng các mối quan hệ, nhờ đến sự hậu thuẫn của người quen, bạn bè để tạo nên kì tích trong công việc. Nếu thành công, không được thăng chức thì Mão cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng ít nhất có 8 chữ số.

Năm bắt đúng cơ hội, Mão sẽ thu về khoản tiền cao bất ngờ không thể nào tưởng tượng nổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhìn vào những người tuổi Hợi, người ta đoán rằng con giáp này chỉ thích hợp làm những công việc nhàn hạ, ít tốn công sức hay lao tâm khổ tứ. Bởi con giáp này sinh ra đã có số sướng, ngồi mát nhà trời cũng cho ăn bát vàng.

Hợi sinh ra đã có số hưởng, nằm yên tiền cũng tự động tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều người cầm tinh con lợn nhưng tính tình rất xông pha, làm việc chẳng bao giờ chọn việc dễ, toàn nhận phần khó. Do đó, kết quả Hợi thu về cho mình chắc chắn cũng sẽ tốt hơn người xung quanh. Chỉ trong 3 ngày cuối tháng này, Hợi sẽ bất ngờ nhận lương thưởng cao ngất ngưởng, đủ để chi tiêu cho cả tháng tới.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.