Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của 12 con giáp: Tý - Ngọ tình tiền phơi phới, Sửu - Mão bị 'ám phá'

Tử vi 12 con giáp cho thấy, Tý sẽ có một ngày đầy may mắn cả trong sự nghiệp và tình cảm. Tý có một công việc ổn định, bạn yêu thích và luôn phấn đấu hết mình vì nó. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho những dự án quan trọng, tạo cơ hội cho Tý khẳng định bản thân. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận thăng hoa, số tiền con giáp kiếm được giúp bạn sống thoải mái trong một thời gian.

Xem tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Dự đoán, trong thứ Ba này, người tuổi Sửu bị tiểu nhân “nhòm ngó”, khiến cho vận trình của con giáp gặp không ít trắc trở. Sửu sẽ có một ngày làm việc khó khăn, những sai sót liên tục xuất hiện khiến bản thân bạn trở nên hoang mang và mất niềm tin vào chính mình. Con giáp cần nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào công việc trước khi lại tiếp tục lộ ra sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Vận tình cảm của tuổi Tý cũng không có gì trở ngại. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm thấy được chân ái của cuộc đời mình. Người ấy “hợp” với bạn trên mọi phương diện, đến mức bạn cứ ngỡ rằng hai người sinh ra là để dành cho nhau. Đối với người tuổi Tý đã thành gia lập thất, cuộc sống vợ chồng bạn vẫn viên mãn và khiến bao người ganh tị.

Tinh thần không tốt nên sức khỏe của Sửu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Những căn bệnh trước đó lại bộc phát hành hạ bản mệnh. Bạn cần tìm đến bác sĩ ngay trước khi tình trạng này ngày càng nặng. Khó khăn là điều ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà làm hại chính mình. Hãy sống lạc quan và tích cực, vận may nhất định sẽ đến.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Dần

Trong thứ Ba ngày 23/3/2021, các mối quan hệ xã hội của tuổi Dần đều tốt đẹp. Đây là giai đoạn thích hợp cho con giáp tiến hành những đàm phán, thương thảo hợp tác các dự án mới. Cá tính đặc biệt và tài ăn nói khéo léo của bạn thừa sức thuyết phục bất kỳ đối tác khó tính nào. Cũng từ đó, sự nghiệp của Dần bước sang một trang mới vô cùng huy hoàng và thịnh vượng.

Vào thứ Ba, các mối quan hệ xã hội của tuổi Dần đều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Interet

Tuy thành công ngoài xã hội nhưng gia đạo của Dần lại trắc trở. Đã lâu bạn và người ấy không có thời gian dành cho nhau, tình cảm cũng vì thế mà nguội lạnh. Nếu muốn cứu lấy mối quan hệ, cả hai cần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Đừng tự cho rằng nửa kia có thể tự hiểu, giữ trong lòng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Mão

Tuổi Mão cần chuẩn bị tinh thần vì sắp tới là muôn vàn khó khăn đang chờ đón. Vòng xoáy thị phi từ trên trời rơi xuống cuốn lấy Mão làm bản mệnh không kịp trở tay. Bạn có thể gặp nhiều kẻ đặt điều, nói xấu khiến những người trước nay tưởng chừng rất thân lại đột nhiên trở mặt. Tuy nhiên, “cây ngay không sợ chết đứng”, chỉ cần bạn trong sạch, những lời bịa đặt ấy sẽ không thể tồn tại lâu.

Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng nên trông coi kỹ tiền bạn, nếu không quản lý tốt tài chính, bản mệnh dễ rơi vào tình cảnh túng thiếu, nợ nần. Bạn có thể mua những món đồ mình thích nhưng hãy suy xét xem chúng có thật sự cần thiết cho bạn trong lúc này không nhé.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đang khá tự tin vào năng lực của bản thân. Bạn luôn cho mình là đúng và bỏ qua ý kiến của mọi người xung quanh. Điều này rất nguy hiểm vì dễ đưa con giáp vào những sai lầm nghiêm trọng. Thìn không nên ép mọi người làm theo ý mình mà thay vào đó hãy học cách lắng nghe và cùng nhau thực hiện.

Bên cạnh đó, việc góp ý quá thẳng thắn của Thìn khiến đối phương tổn thương. Bạn có ý tốt nhưng việc cứ xoáy sâu vào cái sai của ai đó rõ ràng là một điều không hay và sẽ khiến hình ảnh của bản mệnh trong mắt mọi người ngày càng tệ.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Tỵ

Tỵ là người có tài nhưng có vẻ bản mệnh không thật sự tự tin vào bản thân mình. Trong công việc, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được khả năng của mình ở mức nào nếu không bắt tay vào làm và kiên trì tới phút cuối. Chỉ giữ mãi những ý tưởng trong đầu, bản mệnh sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được. Do đó, hãy cứ mạnh dạn khám phá bản thân để có thể mở ra cho mình những “chân trời” mới.

Một tín hiệu tốt trong thứ Ba này là đường tài lộc của Tỵ khá thuận lợi. Nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ trước đó, tuổi Tỵ thu về cho mình một khoản tiền kha khá. Động lực kiếm tiền càng thôi thúc bạn trở nên phấn chấn hơn. Đồng thời, nhiều dự án, hợp đồng tốt cũng tự tìm đến bạn. Thời vận đang lên, con giáp cần quyết đoán, nắm bắt cơ hội để thăng tiến hơn trong tương lai.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Ngọ

Dự đoán, thứ Ba là một ngày đầy thành công của tuổi Ngọ trong công việc. Nhờ những thành tích mình đạt được trước kia, con giáp này được sếp đánh giá cao. Sự khen ngợi khiến bạn tự tin và tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Bản mệnh nên tập trung vào những điều mà mình giỏi nhất để chứng tỏ năng lực của bản thân, giành lấy cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp.

Đường tình duyên của Ngọ trong ngày có chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Interet

Đường tình duyên của Ngọ trong ngày có chuyển biến tích cực. Con giáp có thể được người ấy tạo cho bất ngờ vào cuối ngày. Gia đình viên mãn và hạnh phúc của Ngọ làm bao người ghen tị. Bạn cảm thấy may mắn khi có một người chồng/vợ tâm lý như vậy bên cạnh.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Mùi

Tâm trạng của người tuổi Mùi dạo này bỗng trở nên bồn chồn, khó chuyên tâm làm việc. Mùi ghen tị với thành công của đồng nghiệp nhưng lại chẳng chịu cố gắng. Bản mệnh nên nhớ rằng mọi việc chỉ trở nên tốt đẹp hơn khi bạn buông bỏ được những cảm xúc này và hướng tới những giá trị tích cực hơn. Khi ấy, thành công sẽ tự khắc tới.

Bên cạnh đó, Mùi cần quan tâm hơn đến vấn đề liên quan đến tài chính trong thứ Ba này. Theo tử vi ngày mới, việc dễ dàng tin người có thể sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối. Mùi không nên đứng ra vay mượn hay giao tiền cho bạn cho bất kỳ ai vì nhiều khả năng sẽ không đòi lại được. Cần có thái độ thẳng thắn và rõ ràng trong chuyện tiền nong nếu có hùn hạp, làm ăn chung với những đối tác mới - người bạn mà chưa thật sự biết nhiều về họ.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Thân

Vào thứ Ba này, tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Thân có thể xảy ra những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Những cuộc cãi vã sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của bản mệnh, làm con giáp trở nên u sầu và căng thẳng. Việc không tập trung có thể dẫn đến những sai sót không đáng có.

Trong công việc, bạn cần giữ vững quan điểm của mình, không nên bị những lời phán xét, dị nghị làm nhụt chí. Thân là người có tài năng và bản lĩnh, chỉ cần thêm chút tự tin, con giáp này nhất định sẽ chạm đến đỉnh cao mà ít ai với tới.

Khác với công việc, vận tình duyên của Thân có vẻ khá tốt trong thứ Ba. Con giáp và người ấy hòa hợp một cách hoàn hảo. Dường như tất cả những ý nghĩ, ước muốn của bạn đều được người ấy nhìn rõ. Dự đoán, cả hai nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, người tuổi Dậu có thể sẽ có những hành động mù quáng, thiếu lý trí, đôi khi là liều lĩnh. Con giáp không chịu suy nghĩ kỹ càng mà vội vã tin theo những lời xúi dục của người ngoài. Những trận chiến “tranh quyền đoạt lợi” chốn công sở chẳng những vắt kiệt sức lực của Dậu mà còn khiến bản mệnh vây vào rắc rối. Đừng để quyền thế hay tiền bạc làm chủ bạn, bởi cuộc sống này vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn. Hãy biết trân quý những gì xung quanh mình.

Dậu hãy biết trân quý những gì xung quanh mình nhé - Ảnh minh họa: Interet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên vội vàng “nhắm mắt đưa chân”, chọn đại một người mà mình không ưng ý. Dậu nên bình tĩnh và để trái tim lên tiếng.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Tuất

Sự nghiệp của Tuất ngày càng thăng tiến. Bản mệnh nắm những vị trí quan trọng ở công ty và có nhiều cơ hội thể hiện tài lãnh đạo của mình. Sự thông minh, giỏi ứng biến có thể giúp bạn nắm bắt và giải quyết công việc nhanh chóng, đạt được thành công liên tục. Tuy nhiên, Tuất cần chú ý đến cảm nhận của người khác hơn, không nên chỉ mãi khăng khăng làm theo ý mình.

Tuất sẽ có 1 ngày hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương. Nếu đã có gia đình, người ấy của bạn sẽ luôn thông cảm và thấu hiểu bạn. Dù đôi khi Tuất có nóng nảy và bộp chộp, nửa kia sẽ luôn tình nguyện tha thứ vô điều kiện.

Tử vi thứ Ba ngày 23/3/2021 của tuổi Hợi

Thời vận không tốt, người tuổi Hợi dễ gặp điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá thất vọng hoặc tổn thương khi bị người khác “ngó lơ” vì đâu phải lúc nào bạn đối xử tốt với ai đó đều sẽ nhận lại điều tương tự.

Về gia đạo, vợ chồng Hợi thường xuyên xảy ra tranh cãi. Hai người tỏ ra lạnh lùng với nhau. Bạn cần mau chóng tìm ra nguyên nhân của sự rạn nứt này trước khi mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Bên cạnh đó, việc chia sẻ và trao đổi với nhau những chuyện vui trong ngày cũng là cách đơn giản để thu hẹp khoảng cách, Hợi đừng ngại mà mở lời trước nhé.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả