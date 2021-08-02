Tử thứ Ba ngày 3/8/2021 của 12 con giáp: Thân - Hợi vận đỏ như son, Mão may mắn liên tiếp, Thìn thiếu thốn chạy vạy vay mượn

Theo tử vi thứ Ba, Tý có cơ hội kiếm tiền đến nhiều nhưng không có thời gian tiêu tiền. Công việc của con giáp bắt đầu có khá nhiều áp lực, mệt mỏi suốt tuần đầu tháng. Chuyện tình cảm của bạn cũng chưa được như ý. Người độc thân không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu lại không mấy vui vui vì xảy ra nhiều cãi vã.

Sửu có vận tiền tài thăng tiến cao ngút trời trong ngày thứ Ba. Được Thần Tài chỉ điểm, con giáp này tha hồ tận dụng cơ hội kiếm tiền trong ngày. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng mình nhiều hơn để đón nhận những mối quan hệ mới mẻ hơn.

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Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Dần

Không may mắn như những tuổi khác, Dần có nhiều chuyện buồn trong ngày, bị Thần Tài thất sủng nên vận tiền tài giảm sút. Bạn vướng phải họa thị phi, bị nhiều người khác nói xấu khiến công việc xuống dốc. Suốt tuần này, Dần nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn khiến người khác không dám đến gần.

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 3/8, người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Những người kinh doanh tìm được hợp đồng lớn và có nhiều tiềm năng khiến đồng nghiệp hờn đỏ mắt, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện tài năng, chớp cơ hội thăng tiến của mình mà không còn sợ ai hãm hại.

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Thìn

Giữa lúc dịch bệnh, Thìn tiền bạc thiếu thốn, phải vay mượn khắp nơi. Công việc làm ăn của con giáp tuổi Rồng đang có thể gặp nhiều chuyện rắc rối, thử thách khiến bạn loay hoay khó chống đỡ được. Bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói và mọi kế hoạch, làm gì cũng nên suy xét đừng để người khác lợi dụng, lừa gạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ gặp nhiều rắc rối, tổn thất vì tin tưởng cho người khác vay mượn trong tháng này. Riêng những người làm công ăn lương bị giảm lương thưởng, đời sống vật chất đi xuống trầm trọng. Do đó, hãy chú ý cách tiêu xài, đừng mua sắm hoang phí, nhất là trong thời điểm kinh tế đóng băng trong dịch bệnh như hiện nay.

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Ngọ

Theo tử vi thứ Ba, những chuyện bạn làm trong ngày đều không mang lại kết quả tốt đẹp do không được thần may mắn điểm danh. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình, sức khỏe của bạn khiến tâm trạng buồn phiền không vui. Tuy nhiên, hãy cố gắng thể hiện hơn nữa trong công việc nhé, bằng chứng là cấp trên vẫn luôn dõi theo kết quả công việc chi tiết của bạn để trao thêm các cơ hội thể hiện mới đấy.

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Mùi

Trong ngày thứ Ba đầu tiền của tháng 8/2021, vận trình của con giáp tuổi Mùi có nhiều biến chuyển tích cực, tiền bạc ở mức ổn định. Bạn bắt đầu có thể trả hết những khoản nợ nần trước đây mà không còn vướng bận chuyện buồn. Trong ngày, bạn sẽ có nhiều tin vui trong công việc cũng như tình duyên viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Thân

Theo tử vi thứ Ba ngày 3/8 của 12 con giáp, vận tiền tài của Thân đang lên như diều gặp gió. Trong công việc, bạn bắt đầu được cấp trên trọng dụng, tăng lương thưởng, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Người tuổi Thân được quý nhân nâng đỡ, tha hồ nhận lộc lớn trời ban, không còn sợ tiểu nhân hãm hại.

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Dậu

Trong ngày 3/8, Dậu nên tránh những cuộc trò chuyện ngồi lê đôi mách. Vì đây là điều khiến bạn gặp nhiều chuyện rắc rối từ trên trời rơi xuống, tiểu nhân hãm hại. Lời khuyên cho Dậu, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều thử thách trước mắt, đừng lơ là công việc mà bị cấp trên khiển trách, ảnh hưởng đến vận trình.

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Tuất

Theo tử vi ngày 3/8, Tuất nên tập trung hơn vào công việc, đừng để chuyện tình cảm đôi lứa làm ảnh hưởng đến vận trình trong thời gian quan trọng của quý 3 này. Vì trong ngày cấp trên có ánh nhìn không mấy thiện cảm với bạn. Hãy hết sức thận trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này để vận trình ngày một suôn sẻ hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 3/8/2021 của tuổi Hợi

Xin chúc mừng, ngày thứ Ba này, Hợi là con giáp may mắn đón lộc khủng trời ban, tha hồ tiêu không lo nghĩ. Bạn có thể mua sắm, tiêu tiền thoải mái trong thời điểm này mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Tuy nhiên, hãy chú ý tiêu xài những gì đúng nhu cầu vì đang trong thời gian dịch bệnh, có những thứ mua sắm quá đà bạn sẽ không thật sự dùng tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả