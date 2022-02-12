Những ngày sinh âm lịch dự báo chủ nhân sẽ giàu sang, phú quý khi bước qua tuổi 35

Tử vi hàng ngày 12/02/2022 17:26

Theo tử vi số học, ngoài con giáp, năm sinh và tháng sinh âm lịch thì ngày sinh âm lịch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của một người.

Ngày sinh cũng quyết định tính cách và ảnh hưởng đến vận mệnh mỗi người, do đó có những người may mắn sinh vào ngày hoàng đạo sẽ có cuộc đời đầy may mắn. Sau đây là những ngày sinh âm lịch được dự là sau 35 tuổi nhất định công thành danh toại, cuộc sống như mơ ước của bao người.

Ngày 10 âm lịch

Người sinh vào những ngày âm lịch này có bản lĩnh lại thêm tài năng, sau 35 tuổi nhất định làm ăn phát đạt, cuộc đời đổi hướng sang trang mới - Ảnh 1.

Những người sinh vào ngày 10 âm lịch là người thông minh, học một hiểu mười, nhanh trí và luôn có thể ứng phó linh hoạt với mọi tình huống trong cuộc sống. Những người này cũng có tâm lý ổn định, biết kiểm soát cảm xúc. Nhìn chung, đây không chỉ là người có IQ cao mà còn có EQ cũng rất đáng nể.

Những người này sinh ra thường muốn thành công đa phần đều phải tự tay gầy dựng. Những năm đầu đời, tài lộc lẫn sự nghiệp của người này thường gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, vận may của họ sẽ dần được cải thiện vào độ tuổi trung niên. Cụ thể, từ khoảng 35 đến 39 tuổi, những người này có thể phát triển được sự nghiệp của mình, làm ăn ngày một phát đạt, không thăng quan tiến chức thì cũng thoát nghèo thoát khổ.

Những ngày sinh âm lịch dự báo chủ nhân sẽ giàu sang, phú quý khi bước qua tuổi 35 - Ảnh 1

 Ngày 5 và 20 âm lịch

Những người sinh vào ngày 5 và 20 âm lịch là những người nhạy bén, thông minh, luôn thích tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Những người này là người ham học, có khả năng "nảy số" rất nhanh và luôn có thể đoán trước được tình hình. Điều này giúp họ có thể vượt qua được vô số rắc rối trong cuộc sống.

Ngoài ra, những người sinh vào thời điểm này cũng là người thẳng thắn, sống có chính kiến, không bao giờ để người khác ảnh hưởng đến mình. Tính cách của những người này có phần hơi nóng nảy, nếu biết kiềm chế thì cuộc sống còn thuận lợi hơn nữa.

Những người này có tuổi trẻ phải bôn ba khá nhiều. Nhưng chính những vấp ngã thời thanh xuân đã giúp họ có được một "túi hành trang" đầy đủ để bước vào cuộc đời. Bên cạnh đó, những người này sinh ra đã có vận quý nhân, đặc biệt là sau tuổi 35 lại càng được giúp đỡ nhiều. Bước vào thời điểm này, họ làm gì cũng đều thành công, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền bạc không còn là nỗi lo ngày đêm, cuộc sống ngày càng vui vẻ, thăng hoa.

Ngày 9 và 16 âm lịch

Người sinh vào ngày 9 và 16 âm lịch là những người rất có tài. Đây là người luôn có thể nhìn ra được những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn. Đồng thời những người này cũng biết phát huy hết năng lực của mình để trở nên xuất sắc trong những lĩnh vực họ theo đuổi.

Người sinh vào thời điểm này là người sống chân thành, không mưu toan hay tính toán với bất kì ai. Trong cuộc sống, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác bất kể là quen hay lạ. Những người này cũng là người lạc quan, vui vẻ, đi đâu cũng có người quen bạn bè thân bằng cố hữu.

Những ngày sinh âm lịch dự báo chủ nhân sẽ giàu sang, phú quý khi bước qua tuổi 35 - Ảnh 2

 Bước sang tuổi 35 cũng là lúc họ xây dựng được cho mình một sự nghiệp lớn mạnh. Đây là thời điểm con đường công danh của người này mở rộng, thành công nối tiếp thành công, tiền bạc đầy túi, chẳng bao giờ phải suy nghĩ muộn phiền. Từ giai đoạn này cũng là lúc cuộc đời họ bước sang một trang mới, rực rỡ và tốt đẹp hơn rất nhiều.

 

Nữ nhân sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ gặp nhiều may mắn, tài vận vào năm 2022

Nữ nhân sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ gặp nhiều may mắn, tài vận vào năm 2022

Ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. 

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giap may mắn ngay sinh am lich

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 48 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời