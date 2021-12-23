Người mang mệnh kiếm phong kim trong năm 2022: Khó khăn đã qua, vận may ập đến

Tử vi hàng ngày 23/12/2021 17:05

Cùng thuộc mệnh Kiếm Phong Kim nhưng tuổi Nhâm Thân và Quý Dậu lại được hưởng vận khí khác nhau trong năm Nhâm Dần.

Kiếm phong Kim được hiểu là Kim đầu mũi kiếm. Kim loại sau khi trải qua quá trình nung chảy và chế tác thành hình dạng kiếm trở nên cứng cáp và bén nhọn được gọi là Kiếm Phong Kim – vàng trong kiếm. Trong năm 2022, người có mệnh kiếm phong kim (Nhâm Thân 1992 và Quý Dậu 1993) được dự báo sẽ có là một năm đầy tỏa sáng và may mắn.

Theo tử vi học dự báo, người mệnh Kiếm Phong Kim gặp năm Nhâm Dần 2022 có sự hòa hợp vừa phải, không có nhiều biến động hoặc tài lộc bộc phát. May mắn hay giàu có phần lớn phụ thuộc vào khả năng tự thân vận động của mình. 

Người mang mệnh kiếm phong kim trong năm 2022: Khó khăn đã qua, vận may ập đến - Ảnh 1

Cùng thuộc mệnh Kiếm Phong Kim nhưng tuổi Nhâm Thân và Quý Dậu cũng sẽ được hưởng vận khí khác nhau trong năm Nhâm Dần. Tuổi Nhâm Thân bước vào năm đầu tiên trong ba năm thử thách Dần - Mão - Thìn, còn tuổi Quý Dậu vừa hết ba năm thử thách Hợi - Tý - Sửu.

Người mang mệnh kiếm phong kim trong năm 2022: Khó khăn đã qua, vận may ập đến - Ảnh 2

Người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Quý Dậu sẽ từng bước đặt những viên gạch đầu tiên cho các kế hoạch mới của mình. Những khó khăn, bế tắc của bạn đã qua, năm 2022 là lúc bạn nên bắt tay vào xây dựng các ý tưởng mới mẻ và hoàn thành ước mơ ấp ủ từ lâu.

Người mang mệnh kiếm phong kim trong năm 2022: Khó khăn đã qua, vận may ập đến - Ảnh 3

Người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân sẽ cần đến sự thông minh, nhanh nhẹn và khả năng ứng biến thần tốc của mình để thực hiện tốt công việc đang theo đuổi. Do năm Dần có sự xung đột với tuổi Thân nên cần cẩn trọng, suy nghĩ kĩ càng mọi việc trước khi hành động. Sự chủ quan có thể lấy đi của bạn nhiều cơ hội tốt, bởi vậy, ngoài việc chăm chỉ, sự cẩn thận, chu đáo và tận tâm sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành quả.

 

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