Làm sao để lấy được người chồng tốt? – câu hỏi muôn thuở của chị em phụ nữ

Tư vấn hôn nhân 18/11/2018 05:30

Làm sao để lấy được người chồng tốt? Đó hẳn là câu hỏi của phần lớn các chị em phụ nữ. Bởi định nghĩa về cái tốt, cái đẹp của mỗi người không ai giống ai, cho nên để có đáp án cũng là một chặng hành trình dài.

Quy chuẩn về “người chồng tốt” của phụ nữ

Tốt hay không tốt còn tùy thuộc vào quan niệm, đánh giá của mỗi người. Chính vì vậy, chúng ta không nên quy chụp bất kỳ ai, với bất kỳ một quan điểm hay xét đoán nào. Tuy nhiên, phần lớn đa số phụ nữ đánh giá một người đàn ông tốt dựa trên một số tiêu chí như thấu hiểu phụ nữ, có khả năng gánh vác gia đình, có năng lực kinh tế vững vàng, không phân biệt đối xử,…

Một người chồng tốt theo quan điểm của phụ nữ hiện đại đôi khi khắt khe hơn nhiều so với những người phụ nữ của thế hệ trước. Họ quan niệm rằng đàn ông không chỉ là người trụ cột, người có thể gánh vác và che chở cho gia đình, đó còn phải là người có quan điểm cởi mở, hiện đại, không gia trưởng.

Quan điểm về người chồng tốt của mỗi người phụ nữ rất khác nhau
Quan điểm về người chồng tốt của phụ nữ rất khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của những người phụ nữ chỉ có thể viên mãn nếu như người đàn ông bên cạnh họ có tư tưởng cởi mở với mọi việc. Người vợ có thể tự do làm những công việc mình thích, đi chơi với bạn bè, tận hưởng những thú vui của bản thân mà không bị ngăn cản.

Đó là quan niệm về người chồng tốt của đa số phụ nữ. Nhưng một người đàn ông hoàn hảo như vậy liệu có được mấy người? Phần lớn phụ nữ phải hạ tiêu chí của mình xuống để tìm cho mình một người chồng lý tưởng.

Khi đặt tiêu chuẩn quá cao về người chồng tốt

Bất kể điều gì thái quá cũng không tốt. Khi bạn đặt quá cao tiêu chuẩn của một người chồng tốt, không những bạn sẽ không bao giờ tìm được họ, mà hạnh phúc gia đình với người chồng hiện tại của mình cũng khó trọn vẹn. Bạn luôn phàn nàn về cách ứng xử của chồng, về khả năng gánh vác công việc gia đình của họ, về những điều họ chưa làm được cho gia đình, vợ con.

Đặt tiêu chuẩn quá cao về một người chồng tốt, bạn rất khó có thể khiến mình an tâm. Bạn luôn nhìn người khác với ánh mắt thèm thuồng, khát khao được như họ. Người xưa nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Quan niệm này khiến cho nhiều người phụ nữ trở nên thực dụng.

Họ đặt chồng mình và chồng người trong trạng thái được so sánh. Họ vui vẻ khi chồng mình kiếm được nhiều tiền hơn chồng người khác. Họ cảm thấy được an ủi khi chồng mình biết chiều chuộng hơn chồng người.

Chính những quan niệm đó về người chồng khiến cho họ trở nên bị ràng buộc. Họ có nhiều định kiến, luôn sợ hãi và mất đi sự tự tin của chính mình.

Đừng nên quá khắt khe khi đặt ra tiêu chuẩn về một người chồng tốt
Đừng nên quá khắt khe khi đặt ra tiêu chuẩn về một người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để lấy được người chồng tốt?

Chồng tốt hay không phụ thuộc vào mong muốn của chính người phụ nữ. Có lẽ, chúng ta nên sử dụng một khái niệm khác là “một người chồng phù hợp”. Nói “tốt” thì không đúng, bởi chúng ta luôn tham lam, mong muốn nhiều hơn những gì mình đang có. Vì vậy, hãy tìm một người có thể thấu hiểu bạn là được.

Tuy nhiên không có nghĩa phụ nữ luôn là người có thể chủ động lựa chọn. Chúng ta đều sống trong một cuộc đời với nhiều biến động. Để có thể lấy được một người chồng tốt, bản thân bạn hãy hoàn thiện mình trước đã.

Quan trọng là giữa hai người có thể thấu hiểu, cảm thấy mình cần nhau. Đàn ông chỉ có thể chung thủy với bạn nếu như họ nhận ra rằng họ cần bạn trong suốt quãng đời còn lại.

Nói cách khác, họ đang thiếu đi một mảnh ghép lớn trong cuộc đời mình cần một người phụ nữ phù hợp để lấp đầy. Một người phụ nữ tốt, không ngừng hoàn thiện chính mình sẽ có được một người đàn ông hoàn hảo trong cách nhìn của họ để yêu. Đó mới là cuộc hôn nhân viên mãn.

Hãy hoàn thiện chính mình để có được người đàn ông xứng đáng để yêu
Hãy hoàn thiện chính mình để có được người đàn ông xứng đáng để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi người khác, thay đổi chính mình chính là cách để chúng ta hạnh phúc hơn. Đừng cố gắng kiếm tìm một người đàn ông hoàn hảo theo quan niệm của tất cả mọi người, hãy đến với người đàn ông hoàn hảo trong cách nhìn của chính bạn.

Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, phụ nữ nên biết những điều này trước khi lấy chồng

Cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng, phụ nữ nên biết những điều này trước khi lấy chồng

Phụ nữ trước khi lấy chồng nên biết những điều này để lỡ có chuyện gì xảy ra, bạn cũng không quá ngỡ ngàng.

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