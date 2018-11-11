Không nghe bố mẹ tôi quyết lấy chồng học vấn thấp để rồi hối hận cả đời

Trường và tôi quen nhau trong nửa năm trước khi tôi quyết định lấy anh. Anh là công nhân của một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, mức thu nhập hàng tháng cũng không đến nỗi nào nhưng anh lại chỉ có bằng trung học.Tuy không có bằng cấp gì nhưng Trường lại khá nhanh nhẹn và dẻo miệng. Tôi bị chính sự ngọt ngào của anh hạ gục. Đến khi đã thực sự có cảm tình với anh, tôi mới biết anh chỉ có bằng trung học.

Tôi là sinh viên khoa kinh tế trường Đại học Thương Mại. Ra trường với tấm bằng loại khá, lại xinh xắn nhanh nhẹn nên tôi nhanh chóng tìm được công việc ổn định và dần thăng tiến trong công việc. Với điều kiện như vậy, ai cũng nghĩ tôi sẽ chọn một anh cùng đẳng cấp để lấy. Thế nhưng chẳng ai ngờ được tôi lại chọn Trường, chọn lấy một người chồng có học vấn thấp.

Khi tôi quyết định đến với anh, gia đình tôi ngăn cản cật lực. Ai cũng nói lấy chồng ít học như vậy, chắc chắn sau này tôi sẽ khổ.

Thế nhưng lúc này, tôi đã yêu anh nên dù có chút ngại ngần, nhưng tôi đã quyết định không quan tâm đến điều đó. Tôi nghĩ, thời đại bây giờ bằng cấp cũng chỉ là một phần, nó không hoàn toàn đại biểu cho tri thức. Đầy người cũng học hành bằng nọ bằng kia, nhưng chắc gì đã bằng Trường. Anh có công ăn việc làm ổn định, lương cao, gia đình lại có điều kiện. Hơn nữa, tôi biết anh thực sự yêu tôi.

- Mày với nó như đôi đũa lệch. Điều kiện của mày thì thiếu gì người tử tế để lấy. Tại sao mày cứ đâm đầu vào thằng đó làm gì? Mày ngu vừa thôi con ạ. Lấy vợ kén tông, lấy chồng chọn giống. Nó học hành không có, mày thì học đại học, sau này về với nhau chắc chắn sẽ có nhiều bất đồng quan điểm.

- Thời đại nào rồi mà còn quan trọng bằng cấp nữa mẹ. Bằng nó chỉ là cái để che mắt người khác. Nếu bố mẹ thích bằng cấp thì để con bảo anh ấy đi mua lấy vài cái. Ngoài kia người ta có bằng cũng bằng cách đơn giản đấy, người ta vẫn thành công, vẫn sống tốt đấy thôi. Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con. Thế là đủ rồi.

- Tao nói rồi, mày không nghe chắc chắn người khổ sẽ là mày. Các cụ trước giờ nói không sai đâu, cá không ăn muối cá ươn. Rồi mày xem đời mày nó khốn khổ khốn nạn ra sao. Lúc đấy đừng có trách bố mẹ không khuyên bảo con.

Dù bố mẹ nói gắt như vậy thế nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi không nghĩ vấn đề lấy chồng học vấn thấp hay học vấn cao nữa, tôi chỉ nghĩ lấy người yêu mình, có khả năng lo cho mình, thế là đủ.

Sai lầm khi lấy chồng học vấn thấp - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi cũng làm vợ của anh. Những tháng ngày vợ chồng chung sống cận kề với nhau, tôi mới dần thấm được sự chênh lệch trong vấn đề nhận thức giữa tôi và chồng.

Trước kia chồng tôi luôn nghe lời tôi nói, nhưng sau khi lấy nhau, bản tính bảo thủ, cố chấp trong anh mới bộc lộ hoàn toàn. Anh thường xuyên cãi cùn cãi lí với tôi. Có những sự việc rõ rành rành là anh sai, mà anh không chịu nhận sai và cứ cố chấp làm theo ý mình. Đã bao lần tôi phải khóc vì sự cố chấp của anh.

Không chỉ cố chấp, bảo thủ, anh còn càng ngày càng khó chịu khi tôi khuyên bảo điều đúng sai. Anh nói tôi có tí chữ nghĩa thì lên mặt với anh, bắt nạt anh. Những câu nói anh làm tôi buồn, làm tôi chạnh lòng đến giờ tôi không thể đếm xuể chúng xuất hiện như thế nào, trong tình huống ra sao nữa.

Lấy chồng học vấn thấp tôi nếm đủ cay đắng - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc anh quá đáng quá, tôi cũng làm căng lên, thì anh sửng cồ và dọa đánh tôi. Nhìn thấy người mình từng yêu thương và lựa chọn để dựa dẫm cả đời đối xử với mình như vậy, tôi thực sự đau lòng. Tôi hối hận khi không nghe lời của bố mẹ, anh chị em để rồi lấy phải chồng vô học và phải khổ như vậy.

Nếu như được chọn lựa lại, tôi nhất định sẽ không lựa chọn cảm tính nữa. Lấy chồng là việc cả đời, cần phải xem xét kĩ càng. Lấy chồng học vấn thấp chính là lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời tôi. Tôi có nên làm gì để thoát khỏi sự sai lầm này hay cứ chấp nhận mà sống tiếp đây?