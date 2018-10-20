Cuộc sống vợ chồng không tình yêu, liệu có thể hạnh phúc?

Tâm sự gia đình 20/10/2018 05:30

Tôi bước vào cuộc hôn nhân này mà không biết rằng cuộc sống vợ chồng không tình yêu liệu có thể có hạnh phúc hay không. Và thời gian, đã cho tôi câu trả lời chính xác nhất!

Tôi và chồng đến với nhau không có tình yêu. Thực sự là khi cuộc sống vợ chồng không tình yêu thì chắc chắn là có nhiều điều tiếc nuối. Quan điểm của tôi cho là như vậy. Tôi không biết hôn nhân không có tình yêu liệu có hạnh phúc hay không, thế nên tôi luôn muốn tìm được một người chồng mình thực sự yêu và cũng thực sự yêu mình. Nhưng đời không như là mơ, dù đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được như điều mình mong muốn.

Tôi và người yêu cũ của mình yêu nhau khoảng 3 năm. Tôi đã nghĩ đến việc lấy anh nên cũng không giữ gìn. Nghĩ rằng nếu có thai thì hai đứa sẽ tổ chức đám cưới luôn, không có gì đáng ngại cả. Thế nhưng, mọi chuyện lại không như tôi nghĩ.

Tôi thất vọng khi người yêu đòi bỏ cái thai trong bụng
Tôi thất vọng khi người yêu đòi bỏ cái thai trong bụng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi buộc lòng phải bỏ đi cái thai mới tròn 1 tháng trong bụng chỉ vì người yêu không muốn tổ chức lễ cưới trong năm. Lí do anh đưa ra là mẹ anh nói lấy vợ năm nay không hợp tuổi, sinh con vào năm tới lại càng không tốt cho hậu vận, cho sự nghiệp của anh. Thế nên, cưới xin là không thể, và sinh con, lại càng không được.

Quá đau lòng trước sự dứt khoát, tuyệt tình của người yêu, tôi đồng ý bỏ con và cũng chấm dứt luôn mối tình 3 năm rồi trở về quê sinh sống.

Ở quê, tôi được giới thiệu cho một người, là chồng tôi hiện tại. Anh đi làm ăn xa, nhà chỉ có mẹ già nên muốn lấy vợ cùng quê, tiện chăm sóc mẹ. Tôi không quá có ấn tượng với anh vì còn đang khá hụt hẫng trong mối tình cũ. Nhưng rồi không hiểu sao, tôi đồng ý lấy anh chỉ sau 2 tháng qua lại. Quan điểm cuộc sống vợ chồng không tình yêu sẽ không có hạnh phúc trước kia của tôi không đổi, nhưng có lẽ đã quá chán nản với những hi vọng nên tôi đã buông mình mà lựa chọn điều ngược lại.

Tôi đồng ý lấy chồng khi không yêu anh
Tôi đồng ý lấy chồng khi không yêu anh - Ảnh minh họa: Internet

Nói thật, tôi và chồng không có nhiều trao đổi, chia sẻ với nhau. Kể cả lúc chưa cưới lẫn lúc cưới rồi, chúng tôi dường như vẫn chỉ như những người xa lạ. Anh đi làm cả tháng mới về, còn tôi thì cũng không quá mặn mà thăm hỏi, gần gũi. Những cú điện thoại chồng gọi về cho vợ của người ta thì tình chàng ý thiếp, còn chúng tôi, chỉ một hai câu đơn giản là không còn gì để nói. Rồi cũng thôi, gác điện thoại xong, tôi làm việc của tôi, quên béng cú điện thoại vừa nãy chồng gọi có nội dung gì. Có lẽ anh cũng vậy, cũng chẳng để tâm xem rốt cuộc vừa rồi đối phương đã nói những gì.

Sau nửa năm, khi tôi bắt đầu cảm thấy sự lựa chọn của mình ở cuộc hôn nhân này sai lầm và đang đắn đo suy nghĩ xem có nên duy trì hôn nhân không tình yêu hay không, thì tôi bất ngờ có thai.

Việc có thai khiến tôi dừng lại suy nghĩ vớ vẩn đó. Và cũng chính bởi có thai, khiến cho cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi biến chuyển tốt hơn. Chồng thường xuyên gọi về cho tôi hơn, và chúng tôi cũng có nhiều câu chuyện để nói với nhau hơn. Trước tiên vẫn là những chủ đề liên quan đến cái thai trong bụng, sau đó là những chuyện vụn vặt, linh tinh khác trong gia đình. Sự chia sẻ và tương tác giữa vợ chồng tôi tốt hơn trước rất nhiều.

Cuộc sống vợ chồng không tình yêu liệu có hạnh phúc
Cuộc sống vợ chồng không tình yêu liệu có hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tôi sinh con, chồng tôi quyết định chuyển công tác về gần nhà. Anh nói như thế sẽ tiện chăm sóc gia đình hơn. Con nhỏ, mẹ già, anh không muốn tôi quá vất vả.

Nói thực, khi anh nói sẽ chuyển công tác về, tôi rất vui. Vui vì không chỉ có người chồng đỡ đần nhà cửa con cái và mẹ già, còn vui vì tôi đã thực sự yêu anh. Tôi muốn anh gần gũi với mẹ con tôi chứ không muốn anh đi làm xa, cả tháng mới về như trước. Và tôi cũng biết, tình cảm của anh với tôi cũng đã khác xưa. Tôi hiện giờ không chỉ là vợ anh hay là mẹ của con anh, mà còn là người mà anh yêu thương.

Cuộc sống vợ chồng không tình yêu đúng là không có hạnh phúc, nhưng mà ai nói lấy nhau không có tình yêu là không thể hạnh phúc chứ? Hạnh phúc sẽ đến, khi cả hai thực sự có tình cảm, và yêu thương nhau. Và tình cảm thì hoàn toàn có thể từ từ vun đắp!

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