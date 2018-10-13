Chồng tôi làm trong công ty nước ngoài. Anh công to việc lớn, chức vụ cao, quan hệ rộng. Dân kinh doanh không ai là không biết đến anh. Người nể phục nhiều, mà người ganh ghét cũng không ít. Nhưng chuyện giao lưu bên ngoài của anh như thế nào, tôi ít khi quan tâm đến. Bởi dù gì thì cũng là chuyện sự nghiệp của đàn ông. Quan điểm của tôi là làm tốt công tác của mình và chăm lo cho con cái, gia đình, nhà cửa êm ấm là được. Hơn nữa, tôi cũng rất tin tưởng chồng mình. Anh là một người chồng tâm lí, yêu vợ thương con, là người con người cháu hiếu thảo. Ra ngoài anh như nào tôi không biết, nhưng trở về nhà, anh là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi, cho các con và cho bố mẹ già.

Tôi là giáo viên cấp 3, hiện đã công tác trong ngành được 15 năm. Trong nhiều năm qua, tôi luôn là giáo viên dạy giỏi và là một tấm gương tốt về đạo đức ngành. Hai đứa con tôi đều ngoan ngoãn, giỏi giang, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập. Nhiều người nhìn vào tôi và hâm mộ. Thế nhưng, chẳng ai biết rằng, giữa những ánh hào quang ấy, tôi lại đang băn khoăn không biết mình có nên bỏ chồng khi chồng ngoại tình hay không?

Ban đầu, khi nghe một người quen thân rỉ tai rằng chồng tôi có người khác bên ngoài, tôi không tin. Tôi còn nói đùa với người ta rằng, chồng mình vừa đẹp trai, vừa hào hoa, gái theo nhiều là chuyện thường tình. Thế nhưng khi nhìn tận mắt ảnh chụp anh ấu yếm một người phụ nữ khác, tôi suýt ngất!

Tôi sốc khi phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó, tôi không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào. Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh anh và người đàn bà khác đang bên cạnh nhau. Hình ảnh người chồng hết mực thương yêu vợ con đã ngấm sâu vào tâm trí tôi bao năm nay, bỗng dưng bị nhòe dần. Sự nhòe nhạt này khiến con tim tôi tan nát. Tôi điện cho chồng, bảo về nhà bố mẹ chồng ngay, mặc cho anh gặng hỏi có việc gì.

Về đến nhà, tôi không dám khóc trước mặt các con, nhưng khi sang gặp bố mẹ chồng thì òa khóc nức nở. Bố mẹ chồng tôi cũng rất hoảng hốt khi nghe tôi kể chuyện. Còn chồng tôi thì ngay lập tức phủ nhận mọi chuyện.

Thế nhưng khi tôi đưa ảnh chụp ra, anh sững người, không nói được gì.

Bố mẹ chồng tôi thấy vậy thì biết ngay là con trai mình đã phản bội con dâu nên tỏ thái độ bênh tôi ra mặt. Bố chồng tôi thậm chí còn lấy tẩu thuốc lào đánh chồng tôi mấy cái.

Bố mẹ chồng tôi là những người tốt. Ông bà hết lời khuyên nhủ tôi. Rằng đàn ông cũng thỉnh thoảng có lúc lầm lỗi, là phụ nữ, nên biết nhẫn nhịn để êm cửa êm nhà, con cái được hạnh phúc.

Bố mẹ chồng hết lời khuyên giải, chồng cũng tỏ ra biết lỗi, nên tôi dù khóc lóc nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài bỏ qua chuyện cũ. Chồng tôi thấy tôi không làm to chuyện, thì mừng ra mặt. Anh hứa rằng sẽ xử lí chuyện riêng của mình thật tốt, không qua lại với cô gái kia nữa.

Có nên bỏ chồng khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, 3 ngày sau chuyện hôm đó, chính mắt tôi nhìn thấy chồng mình vi vu đèo cô gái kia trên phố huyện, hai người còn ôm ấp, cười đùa với nhau rất tình cảm. Như vậy là chồng tôi đã hoàn toàn không làm theo những lời anh ấy hứa hẹn. Chuyện qua lại với người khác vẫn diễn ra, thậm chí là giữa thanh thiên bạch nhật.

Tôi vừa buồn, vừa thất vọng về chồng mình. Anh vẫn tốt với tôi, vẫn là người cha mẫu mực, người con hiếu thảo. Nhưng anh đã không còn là niềm tự hào của tôi nữa. Anh khiến tôi thấy ghê tởm một con người giả tạo như anh! Tôi có nên bỏ chồng khi chồng ngoại tình và giả dối như vậy hay không?