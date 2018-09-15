Hạnh phúc vì có được chồng tâm lý khi sinh con ra không giống bố

Tâm sự gia đình 15/09/2018 05:05

Mình biết mình trong sạch, chồng mình cũng hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng bố mẹ và gia đình bên chồng lại không như vậy. Chẳng lẽ con còn bé xíu mà mình lại phải mang bé đi xét nghiệm AND vì con sinh ra không giống bố sao?

Tôi và chồng quen biết và tổ chức đám cưới chỉ sau 3 tháng quen biết. Theo như lời của một số ông chú bà thím bên nhà chồng tôi bây giờ thì nó là:

- Gớm, tổ chức đám cưới chóng vánh thế, tôi đã biết ngay là có vấn đề rồi mà. Thanh niên bây giờ chúng nó tìm hiểu nhau kĩ lắm, chứ có như cánh già chúng ta ngày trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu. Làm gì có kiểu mà quen nhau mới mấy ngày đã vội vã tổ chức đám cưới như thế. Tôi là tôi nghĩ thằng cháu trai nhà mình bị lừa rồi, không được ăn ốc lại còn bị đổ vỏ rồi ấy chứ! Đấy, thằng con đẻ ra chả giống ai trong nhà mình. Con không giống cha thì chỉ có giống ông hàng xóm thôi! Rõ khổ!

Con sinh ra không giống bố -
Con sinh ra không giống bố - Ảnh minh họa: Internet

Mới đầu nghe những lời nói vềt? việc con sinh ra không giống bố như thế, tôi cũng rất buồn lòng vì bị nói oan, nhưng cũng không biết phải làm sao. Vì đúng là con trai của chúng tôi sinh ra trông không giống ai trong nhà chồng thật. Trong khi bố nó cao ráo, trắng trẻo, tôi cũng vậy, thì con trai chúng tôi lại đen nhẻm, ngắn người. Hơn nữa dù quan sát kĩ đến mấy thì đứa trẻ cũng không hề có nét nào giống bố nó cả.

Tôi cũng đã lên mạng tìm thử một số thông tin về các trường hợp đẻ con không giống chồng và những lời giải thích của khoa học về vấn đề này. Tôi thấy cũng có khá nhiều trường hợp bố mẹ sinh con ra nhưng con cái lại không hề giống bố mẹ. Có trường hợp bố mẹ xấu xí nhưng xinh ra con lại cao ráo xinh đẹp. Có trường hợp bố mẹ giỏi giang nhưng con lại kém thông minh… Cũng có nhiều trường hợp các bà mẹ bị người khác và chính người chồng của mình nghi kị ngoại tình với người đàn ông khác khi đứa con họ sinh ra không giống với người chồng.

Tôi lo lắng vì những lời dị nghị của mọi người khi con sinh ra không giống bố
Tôi lo lắng vì những lời dị nghị của mọi người khi con sinh ra không giống bố - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã khá lo lắng khi đọc được những trường hợp như vậy. Tôi không muốn chồng nghi ngờ mình vì tôi hoàn toàn trong sạch. Nhưng anh lại hoàn toàn tin tưởng tôi. Điều khiến tôi buồn lòng là những lời nói của gia đình nhà nội. Chẳng lẽ con còn bé xíu mà mình lại phải mang bé đi xét nghiệm AND vì con sinh ra không giống bố sao?

Chồng tôi thấy tôi tỏ ra lo lắng và buồn bã vì chuyện gia đình nhà nội lời ra tiếng vào vì ngoại hình của cậu con trai, anh an ủi tôi:

- Ui giời em buồn làm gì, anh chẳng có điều gì nghi kị em không chung thủy hay con không phải của anh hết. Con người ta có các gen trội gen lặn khác nhau. Anh với em có thể đang sở hữu gen trội, còn gen lặn con nhận hết nên giờ nó mới không giống chúng ta thôi.

Hơn nữa các cụ dạy rồi, trẻ con nó nhiều mặt, nay thế này chứ tháng nữa sẽ lại thế khác ngay. Giống hay không giống thì xác định được con có là con anh được không á? Chả có căn cứ khoa học nào như thế cả em ạ. Người ta nói thì kệ người ta, việc của em bây giờ là giữ gìn sức khỏe thật tốt để chăm con anh. Hứa với anh là em sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mang con mình đi xét nghiệm AND vớ vẩn gì đó nhé. Con khỏe, em khỏe là anh mừng. Còn những việc khác, em bỏ qua một bên đi. Với anh, họ không quan trọng bằng em và con.

Hạnh phúc vì chồng tin tưởng khi con sinh ra không giống bố
Hạnh phúc vì chồng tin tưởng khi con sinh ra không giống bố - Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng nói vậy, tôi chỉ biết khóc trong hạnh phúc. Còn gì quý hơn khi gặp được một người chồng tâm lí và tin tưởng vợ như anh? Cảm ơn anh đã là điểm tựa vững chắc cho tôi, giúp tôi vượt qua được cửa ải tâm lí khó khăn khi con sinh ra không giống bố như thế này!

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