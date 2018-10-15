Liệu có phải vì không biết cách làm vợ mà tôi mất chồng?

Mọi người xung quanh tôi đều nghĩ, một người phụ nữ thành đạt như tôi, chắc chắn sẽ lấy một người đàn ông cũng thành đạt, thì mới gọi là xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, khi tôi giới thiệu người đàn ông sẽ trở thành chồng mình, thì ai cũng ngỡ ngàng.

Tôi là cử nhân kinh tế, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội. Công việc của tôi sau khi ra trường thuận buồm xuôi gió vô cùng. Chẳng thế mà chỉ sau 3 năm ra trường, tôi đã ngồi ở vị trí mà một người bình thường khác phải tốn cả chục năm. Tôi làm điều gì cũng giỏi, nhưng lại mất chồng vì không biết cách làm vợ .

Hai vợ chồng lấy nhau, về chung sống dưới một mái nhà, cuộc sống rất hạnh phúc. Anh là người hiền lành và biết chăm lo cho cuộc sống của gia đình. Công việc của anh không quá bận rộn, trong khi tôi lại có rất nhiều việc để làm, nên từ lúc cưới nhau, toàn bộ công việc nhà đều do một tay chồng tôi lo liệu.

Chồng tôi không phải là một người thành đạt hơn tôi. Công việc của anh lương lậu nhàng nhàng, chức vụ cũng thấp. Thế nhưng anh lại là người chân thật, hiền lành. Giữa biết bao người đàn ông hào nhoáng, xa hoa nhưng lắm mưu nhiều kế chốn thương trường, chồng tôi như một nét bình dị chấm phá và thu hút tôi. Ở anh, tôi tìm thấy sự yên bình.

Rồi công việc của tôi có một chút trục trặc. Mọi áp lực đổ xuống khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ở công ty đã mệt, về nhà nhìn thấy thứ gì cũng thấy không vừa mắt. Tôi bắt đầu khó chịu với mọi điều, thậm chí là cả chồng tôi.

Khi công việc trục trặc tôi hay chút giận lên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi là người cũng khá khéo ăn khéo nói, nhưng không hiểu sao trong thời gian này, lại rất hay buông những lời khó nghe với chồng. Anh biết tôi mệt mỏi vì công việc nên khi tôi cáu gắt, khó chịu, anh cũng nhường nhịn cho qua.

Lẽ ra như những người phụ nữ khác, khi thấy chồng mình nhường nhịn, bỏ qua mọi điều như thế, tôi nên biết sai. Nhưng tôi lại càng lúc càng quá đáng, nói năng nặng lời, quát mắng, sai khiến anh nhiều hơn. Người ngoài nhìn vào thì giống như tôi làm chồng, còn anh ấy làm vợ vậy. Có người nói, do tôi tài cao hơn chồng nên mới khinh thường bắt nạt chồng như vậy. Khi nghe những lời đó, tôi thường mắng át đi. Thế nhưng thật ra từ sâu trong lòng, tôi đúng là có phần xem nhẹ chồng mình thật.

Cuộc sống của vợ chồng tôi từ đó bớt hạnh phúc đi. Không khí gia đình càng lúc càng ngột ngạt. Anh vẫn vậy, vẫn đi làm và chăm lo công việc nhà, từ việc to đến việc nhỏ. Còn tôi thì vẫn giữ nguyên những thái độ khó chịu kia.

Cứ tưởng rồi mọi chuyện cũng sẽ trở lại bình thường khi công việc của tôi tốt hơn. Thế nhưng tôi đã lầm. Khi tôi lại hoàn hảo trong công việc như xưa, thì cuộc sống hôn nhân của tôi lại tan vỡ. Và người đề nghị li hôn, là chồng tôi.

Tôi mất chồng vì không biết cách làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi như không tin vào tai mình khi nghe anh nói ra đề nghị li hôn:

- Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Chúng ta không hợp. Sống bên em, anh không có cảm giác hạnh phúc của việc làm chồng. Em kiếm được tiền, em thông minh tài giỏi, em làm được nhiều việc mà những người phụ nữ hoặc thậm chí là những người đàn ông khác không làm được. Thế nhưng, để làm vợ anh, thì em lại không làm được.

Tôi thật sự không ngờ được kết quả lại như thế này. Bản năng của phụ nữ là làm vợ, làm mẹ cơ mà? Tôi tại sao lại mất chồng vì không biết cách làm vợ thế này?