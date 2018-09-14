Ngỡ ngàng với nguyên nhân khiến vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hai vợ chồng không nói chuyện được với nhau. Một trong số đó chính là:

Hai người từng là xa lạ, đến với nhau bằng tình yêu và gắn kết với nhau bằng hôn nhân. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cuộc sống gia đình lúc nào cũng tròn đầy cùng sự tương tác giữa vợ và chồng luôn ở mức ổn định nhất. Thế nhưng khi vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau thì bạn nên cẩn thận, bởi rất có thể đây sẽ là thời điểm nhạy cảm đối với cuộc hôn nhân của bạn.

Việc hai vợ chồng cảm thấy không hài lòng về nửa còn lại ở một phương diện nào đó hay rất nhiều phương diện có thể là nguyên nhân đầu tiên. Có thể ban đầu, cả hai đã cố trao đổi với người còn lại những điều không hài lòng của mình nhưng người kia không chịu sửa đổi.

Khi vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Về lâu về dài, sự khó chịu trong bạn ngày một lớn. Bạn càng phản hồi lại với người kia thì người kia càng làm trái với mong muốn của bạn. Họ không thích bạn luôn càm ràm, càu nhàu về họ, nên cũng cảm thấy chán nản với bạn. Còn bạn thì chán đối phương, cảm thấy đối phương không đủ tôn trọng mình. Rồi sau đó, cả hai lựa chọn sự im lặng để thể hiện thái độ khó chịu của mình.

Thứ hai: Vợ chồng bạn không còn tình cảm với nhau

Việc không còn tình cảm là nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng không thèm nói chuyện với nhau. Khi không còn thương nhau nữa, việc phải trao đổi và gượng ép một mối quan hệ bắt buộc là rất khó khăn. Điều đó khiến cho cả hai mệt mỏi. Người ta bảo yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

Nguyên nhân khiến vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng đã hết yêu thương nhau là khi vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau nhiều. Sống trong một mái nhà mà không có sự trao đổi tiếng nói với nhau, rất mệt mỏi!

Thứ ba: Cuộc sống hôn nhân có nhiều gánh nặng tâm lý

Bạo hành, lăng mạ, chỉ trích, thường xuyên đổ lỗi cho nhau,... là những vấn đề khiến cho cuộc sống hôn nhân có nhiều gánh nặng tâm lý. Bạo hành thể xác, vợ chồng thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay không chỉ ảnh hưởng tới sức khoẻ của nhau mà còn khiến cho tâm lý tình cảm với đối phương bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vợ chồng lăng mạ, chỉ trích và thường xuyên đổ lỗi cho nhau làm ảnh hưởng đến hình tượng của người còn lại trong mắt đối phương. Không kể đến việc người lăng mạ, người chỉ trích là ai thì đều gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân. Đây sẽ là những vết thương rất sâu, rất khó lành. Thậm chí còn nguy hại đến tình cảm vợ chồng hơn là những trận bạo hành về thể xác.

Những dấu hiệu đầu tiên khi vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau là gì?

Dấu hiệu đầu tiên là việc vợ hoặc chồng không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở nhà với nhau. Họ không muốn sau khi tan làm nhanh nhanh chóng trở về mái ấm gia đình như trước kia nữa. Gia đình lúc này khiến họ mệt mỏi, chán nản và không muốn trở về. Họ thích ở bên những người khác hơn là người vợ/người chồng đầu gối tay ấp với họ.

Dấu hiệu vợ chồng không nói chuyện với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu thứ hai là thường xuyên cáu giận vô cớ, cáu giận sâu. Một trong hai người có thể nổi khùng lên vì bất cứ điều gì, kể cả những điều nhỏ nhất, phi lý nhất.

Dấu hiệu thứ ba là hai vợ chồng ít thân mật. Khi vợ chồng không còn tin tưởng lẫn nhau, việc chia sẻ thông tin vui buồn trong cuộc sống không còn nhiều như trước. Càng ngày hai vợ chồng càng xa cách hơn.

Khi vợ chồng không muốn nói chuyện với nhau nữa là nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt trong hạnh phúc gia đình. Do đó, nếu muốn giữ gìn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mỗi người trong chúng ta cần phải thường xuyên tương tác, trao đổi thẳng thắn với nhau để có được sự thông cảm, giải quyết mọi vấn đề một cách thỏa mãn nhất. Có như vậy mới mong gắn kết và gìn giữ hạnh phúc gia đình bền lâu.