Phải làm gì khi nhân tình của chồng ghen ngược?

Minh - chồng Hằng là một người đàn ông thành đạt. Ở tuổi 35, cái tuổi hưng thịnh của giới đàn ông, Minh có quá nhiều thứ trong tay, đủ để khiến nhiều người, đặc biệt là phái nữ phải hâm mộ. Tiền tài, danh vọng, xe hơi, đồng hồ xịn, phong độ,...Chính vì thế, trong nhiều năm qua Hằng luôn phải ra sức "giữ chồng". Cô có muôn vàn cách đối phó với nhân tình của chồng, nhưng trường hợp nhân tình của chồng ghen ngược lại với mình như này, thì là lần đầu tiên Hằng gặp. Bạn thân chí cốt và Hằng nói chuyện với nhau:

Hằng nói rồi thở dài. Cô nghĩ về cuộc sống hôn nhân đầy mệt mỏi của mình suốt quãng thời gian qua. Có biết bao ong bướm bên ngoài kia ve vãn xung quanh chồng cô, hết ong xinh này đến bướm đẹp nọ làm khổ cô và hạnh phúc gia đình cô. Thuở ban đầu khi chồng trăng hoa, Hằng nào biết cách xử lí nhân tình của chồng như thế nào? Ngoài việc khóc lóc đau khổ ra, cô chẳng biết làm gì khác. Thế nhưng rồi dần dần, cô cũng tự tìm được cho mình những cách giải quyết tốt nhất, xử lí êm đẹp các vụ ngoại tình lớn bé của chồng. Dẫu rằng trái tim theo mỗi lần đánh ghen, mỗi lần "xử lí" nhân tình của chồng đều sẽ chằng chịt những vết sẹo, nhưng cô vẫn phải kiên cường. Cô phải giữ gìn cái gia đình này để cho các con cô có được hạnh phúc. Cô không muốn con mình phải sống thiếu cha hay thiếu mẹ.

- Không phải tao lo lắng, nhưng thật sự ả này cũng ghê gớm không kém. Ả là nhân tình, tao là vợ chính, tao còn chưa kịp xử lí ả, ả đã nhanh chân trước chơi trò nhân tình của chồng ghen ngược lại với tao. Thật đúng là có đi đường mới biết đường đi khó, sống lâu trên đời mới thấy nhiều sự lạ khó mà tin được.

- Mày sống mệt mỏi thế có ích gì? Mấy đứa nhóc nhà mày cũng lớn rồi. Chúng nó thấy mẹ suốt ngày đi đánh ghen, bố suốt ngày trăng hoa gái gú bên ngoài, chúng nó cũng không thể hạnh phúc được. Mày nên nghĩ thoáng ra thì hơn. Nhân duyên do trời định, níu kéo không được, buông bỏ không xong, tất cả đều do ý trời. Mày đừng cưỡng cầu quá!

Nghe bạn thân khuyên nhủ nhiều lần, cộng thêm việc quá mệt mỏi với việc chồng có quá nhiều nhân tình bên ngoài, cuối cùng Hằng cũng suy nghĩ thoáng ra. Thế nên khi Hoa xuất hiện, Hằng mới thấy bất ngờ.

Tôi luôn xử lý các vụ ngoại tình của chồng thật êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Hoa là nhân viên lễ tân một tụ điểm massage nổi tiếng trong thành phố - nơi mà Minh thường xuyên có những buổi "gặp mặt đối tác". Cô nhân viên xinh đẹp trẻ trung lại khéo đưa đẩy, còn anh khách hàng phong độ, ga lăng lại có tiền có thế nhanh chóng cặp kè thành đôi. Hoa hoàn toàn biết Minh đã vợ con đuề huề, Minh cũng không giấu giếm Hoa về "sư tử Hà Đông" nhà mình. Thế nhưng sức cám dỗ đôi bên đối với nhau không hề nhỏ, nên Minh và Hoa càng lúc càng bám dính lấy nhau nhiều hơn. Trong mỗi cuộc vui của Minh đều không thiếu bóng dáng của Hoa. Một tháng hai tháng trôi qua, không ai là không biết Minh cặp bồ với cô nhân viên phòng massage xinh đẹp tên Hoa. Hằng cũng biết nhưng cô bỏ qua, không thèm đánh ghen như trước nữa. Cho đến một hôm, khi cô đang nấu cơm cho hai đứa con đi học thêm sắp về, thì Hoa tìm tới cửa:

- Nghe nói chị là vợ anh Minh?

- Cô nghe nói chuẩn đấy. Tôi là vợ Minh. Còn cô, cô là ai? Cô đến đây với tư cách gì?

- Tôi là người yêu anh Minh, là vợ tương lai của anh ấy. Tôi sẽ thay thế chị chăm lo cho cuộc đời anh ấy. Chị già rồi, không còn xứng với anh Minh nữa đâu. Tôi nói cho chị biết, trái tim anh Minh đã thuộc về tôi, chị đừng có níu kéo anh ấy ở lại bên mình làm gì nữa. Hai người đâu có hạnh phúc đâu, đúng không? Thế nên hãy mau chóng li hôn đi. Tôi sẽ nói anh Minh cho chị một ít tiền, chị sẽ không trắng tay đâu nên đừng có tham lam quá. Nếu chị không nghe lời tôi thì đừng trách tôi quá đáng, hiểu không?

Nhân tình của chồng đến tận nhà đe dọa - Ảnh minh họa: Internet

Nghe cô ả tuôn ra một tràng dài, Hằng còn tưởng đâu mình mới là người đi giật chồng người khác. Quá kinh ngạc nên khi cô ả kia bỏ đi rồi, Hằng vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng. Cuối cùng còn phải nhờ cô bạn thân phân tích tình hình vừa xảy ra. Thật đúng là có đi đường mới biết đường đi khó, càng sống lâu càng thấy lắm sự tréo ngoe. Hằng nên làm gì đây?