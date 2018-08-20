Phụ nữ ai cũng muốn chồng luôn yêu thương, quan tâm và quan trọng nhất là trong trái tim họ chỉ có mỗi mình. Nếu ai có chồng ngoại tình ở bên ngoài, chắc hẳn sẽ rất đau khổ và mất niềm tin vào cuộc sống. Vậy cách giữ chồng khi biết chồng ngoại tình là gì? Những gợi ý dưới đây sẽ giúp các chị em có thể giữ chân chồng khi anh ấy có dấu hiệu ăn vụng ở bên ngoài.

Có rất nhiều người chọn cách giữ chân chồng ngoại tình bằng biện pháp mạnh. Họ thuê người hành hung tình nhân hoặc tự tay làm chuyện ấy để hả cơn tức giận. Nhưng thử hỏi những ai đã từng dùng biện pháp ấy rằng chồng bạn rồi sẽ quay về bên bạn, hay anh ấy sẽ càng có cớ quay lưng bỏ đi? Bạn nên nhớ, không một ông chồng nào muốn thấy vợ mình khi ghen lại tàn ác như vậy cả. Và bạn cũng nên nhớ cô tình nhân không thể một mình ngoại tình, mà cần có chồng bạn hợp tác. Ghen một cách thông minh sẽ khiến chồng yêu thương và trân quý bạn hơn - Ảnh minh họa: Internet Ngày nay, khi xã hội đã tiên tiến, con người hầu hết ai cũng được học hành nghiêm túc. Vậy tại sao bạn còn dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề, mà không dùng trí tuệ để suy nghĩ những cách giữ chồng khi biết chồng ngoại tình? Tin chắc khi bạn áp dụng những cách làm này, chồng bạn sẽ trân trọng và trở về bên bạn. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Cách giữ chồng khi biết chồng ngoại tình 1. Làm chủ cảm xúc của chính mình Bạn nên nhớ là khi gặp bất cứ tình cảnh éo le như thế nào thì việc làm chủ cảm xúc là rất quan trọng. Đây là yếu tố đầu tiên cho biết bạn có phải là con người hồ đồ hay không. Rất nhiều chị em phụ nữ đã không làm chủ được cảm xúc và để nó sai khiến bản thân làm nên những điều không hay, để rồi sau này nhận hậu quả mà ngay cả họ cũng không ngờ tới. Cách giữ chồng khi biết chồng ngoại tình trước tiên bạn hãy thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet Khi biết chồng ngoại tình, trước tiên bạn nên bình tĩnh và tìm hiểu thật kĩ xem điều đó có thật không, hay là có người khác ghen tức với gia đình bạn mà muốn phá hủy nó. Nếu là thật thì bạn hãy cầm bút và viết hết những suy nghĩ tiêu cực đang ngự trị trong đầu. Sau đó, bạn hãy kết thúc bằng cách viết ra những điều hạnh phúc mà mình có khi có chồng ở bên. Cuối cùng, bạn đốt mảnh giấy ấy đi. Chắc chắn cảm xúc của bạn sẽ ổn hơn rất nhiều.

2. Biết mình cần gì và viết lên mục tiêu rõ ràng Sau khi đã bình tĩnh, bạn nên lấy giấy rồi viết ra những câu hỏi tự vấn bản thân như: "Anh ấy có còn quan trọng đối với mình nữa không? Mình còn yêu anh ấy không? Hay anh ấy có còn quan tâm đến gia đình không?"... Biết được câu trả lời sẽ giúp bạn định hướng được mục tiêu phải làm tiếp theo và nên nhớ hãy bám vào mục tiêu ấy, đừng từ bỏ giữa chừng. 3. Học cách yêu bản thân hơn Khi đã xác định mục tiêu của mình là giữ chân chồng, thì bạn cần có những thay đổi nhỏ dưới đây. Nếu từ trước đến nay bạn luôn là người phụ nữ của gia đình, lúc nào cũng chỉ xoay quanh những công việc nhàm chán tại nhà. Thì tại sao bạn không suy nghĩ có phải chồng ngoại tình là do mình quá đơn điệu, bình thường? Hãy yêu chiều bản thân hơn, đừng để ý và quan tâm nhiều quá đến anh ấy - Ảnh minh họa: Internet Để khắc phục được chuyện này, bạn phải biết yêu chính mình hơn, đặt bản thân mình lên trên gia đình. Bạn nên mua những bộ váy bạn thích, thử thay đổi kiểu tóc cho hợp mốt, thường xuyên trang điểm khi ra ngoài. Tin chắc cách làm này sẽ giúp anh ấy thay đổi ánh mắt khi nhìn bạn, anh ấy sẽ mong muốn được bên bạn nhiều hơn. 4. Biến mình trở thành người đàn bà quyến rũ Sau khi đã biết yêu chiều bản thân, bạn nên xây dựng cho mình hình tượng riêng đó là trở thành người đàn bà quyến rũ. Quyến rũ ở đây không chỉ là cách ăn mặc mà có thể là lời nói, là cử chỉ hay hành vi. Đây là cách giữ chồng khi chồng có bồ hiệu quả nhất, bởi vì đa số các ông chồng ngoại tình đều cảm thấy người tình quyến rũ hơn vợ mình. Vậy tại sao bạn không thay đổi bản thân để chồng lúc nào cũng mê mẩn và yêu bạn? Bạn hãy biến mình trở thành người đàn bà quyến rũ khiến anh ấy lúc nào cũng si mê và muốn được bảo vệ - Ảnh minh họa: Internet Nếu cách làm này không thay đổi được anh ấy, thì bạn đừng nên nhụt chí. Vì khi nhìn thấy những người đàn ông khác đang khao khát bạn, cơn ghen sẽ khiến anh ấy muốn được ở bên để bảo vệ. Và dĩ nhiên anh ấy muốn bạn là của anh ấy để chiến thắng những người khác.

Những mẫu phụ nữ quyến rũ đàn ông mà bạn nên ghi nhớ Đối với phái mạnh, mẫu phụ nữ quyến rũ không phải là các cô nàng chân dài hay có gương mặt xinh đẹp. Mà mẫu phụ nữ họ cần là người gây ấn tượng khó quên khiến họ khó có thể chối từ.

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