Những dấu hiệu nhận biết phụ nữ thông minh qua khuôn mặt, bạn có thể chưa biết

Trán được chia thành 3 phần, mỗi phần tượng trưng cho các khả năng khác nhau của con người. Phần trên cùng là phần thể hiện năng lực, phần thứ hai thể hiện khả năng ghi nhớ, còn phần cuối thể hiện khả năng phán đoán trực quan của con người.

Trán là bộ phận chiếm tỉ trọng không nhỏ trên khuôn mặt của con người. Theo nhân tướng học, tỉ lệ giữa trán và các bộ phận khác trên khuôn mặt là một trong những đặc điểm cho thấy dấu hiệu nhận biết phụ nữ thông minh qua khuôn mặt chuẩn xác nhất.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một đôi mắt đẹp không chỉ làm đẹp cho người phụ nữ mà còn cho chúng ta biết được phần nào nội tâm, khí chất và sự thông minh của người phụ nữ. Những người phụ nữ có đôi mắt dài và sắc bén thường là những người rất thông minh. Người ta thường nói, một đôi mắt có hồn thể hiện rằng con người đó vô cùng tài hoa, cho dù làm bất cứ công việc gì, ngành nghề gì cũng sẽ dễ dàng thành công.

Đối với phụ nữ, vầng trán càng cao thì ba phần này càng rộng, các yếu tố như năng lực, khả năng ghi nhớ và khả năng phán đoán trực quan càng cao. Theo nhiều chuyên gia, phụ nữ không nên để tóc mái quá dài vì như thế sẽ che bớt vùng trán – tụ điểm thu hút các loại năng lượng tích cực. Người ta khuyên rằng, chỉ nên để tóc mái ngắn vừa phải, hoặc nếu có thể nên chải lại gọn gàng, sao cho những sợi tóc không quá che khuất vùng trán, như vậy sẽ tốt hơn.

3. Khoảng cách, vị trí của tai so với lông mày

Tai cao hơn lông mày hoặc ngang bằng với lông mày là một trong những dấu hiệu nhận biết phụ nữ thông minh, là đặc trưng của giới nhân tướng học. Chỉ số thông minh của họ thường ở mức cao đáng nể phục.

Phụ nữ thông minh là khi tai cao hơn hoặc ngang bằng với lông mày - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ như vậy thường có khả năng trong tiếp thu các kiến thức ở tất cả các lĩnh vực. Cộng thêm sự nhanh nhẹn và khéo léo trời ban, việc họ thành công khi tuổi còn trẻ là điều không cần bàn cãi. Trên thực tế có rất nhiều người phụ nữ nổi tiếng, giàu có, quyền lực và thành công có đặc điểm như trên.

4. Gò má đầy đặn

Trong nhân tướng học, gò má hay còn gọi là lưỡng quyền là một đặc trưng nhận biết tướng số của người phụ nữ. Những người phụ nữ sở hữu đôi gò má đầy đặn thường là những người có tinh thần và ý chí kiên cường, có tư chất thông minh, lỗi lạc. Họ không chỉ giúp mình phát triển mà còn giúp ích cho chồng phát triển công danh, sự nghiệp. Đây chính là tướng vượng phu mà người đời hay nhắc đến.

5. Răng và miệng

Các cụ xưa thường nói, cái răng cái tóc là góc con người. Chính vì thế, việc hàm răng và khuôn miệng có tạo hình như thế nào cũng là một trong những đặc điểm, những dấu hiệu nhận biết phụ nữ thông minh qua khuôn mặt.

Phụ nữ thông minh nhận diện qua răng và miệng - Ảnh minh họa: Internet

Đối với phụ nữ, miệng có vị trí rất quan trọng trong việc đánh giá về khí chất. Những người phụ nữ sở hữu khuôn miệng góc cạnh, hai viền môi cân xứng với màu sắc hồng nhuận là những người có khí chất cao quý, thông minh lanh lợi. Họ rất dễ thành công bởi tài năng hơn người của mình.

Ngoài ra, việc quan sát hàm răng của một người phụ nữ cũng có thể giúp bạn phán đoán xem cô ấy có phải là người thông minh, trung hậu hay không. Phụ nữ mà có hàm răng đều, trắng sáng là những người biết suy tính, giao tiếp giỏi với kỹ năng đàm phán tuyệt vời.

6. Nhân trung

Nhân trung hay còn gọi là thọ đường. Một người có nhân trung rõ ràng, đẹp đẽ là người vừa sống lâu vừa thông minh. Phụ nữ có nhân trung đẹp được cho là có quý tướng, có thể sinh ra những đứa con thông minh, tài giỏi giống mình. Hơn nữa, người chồng cũng được hưởng phúc khí từ người vợ có nhân trung đẹp, cả nhà sẽ giàu sang phát đạt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm