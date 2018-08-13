Nên làm gì khi chàng chán bạn, đọc ngay để tìm ra bí quyết

Ngày nay, việc các cặp đôi khi ở trong một mối quan hệ yêu đương có xu hướng kiểm soát nhau về nhiều mặt là điều không hiếm gặp. Nhiều cô nàng có thói quen can thiệp quá nhiều, quá sâu vào cuộc sống riêng tư của người yêu như liên tục nhắn tin, gọi điện xem chàng đang ở đâu, đang làm gì, với ai… Thậm chí có nhưng cô nàng còn có luôn cả mật khẩu Facebook, Zalo, điện thoại,… từ đó kiểm soát luôn cả tin nhắn, cuộc gọi riêng tư của người yêu. Họ lo rằng trong khoảng thời gian hai người không ở bên nhau, chàng có thể sẽ có những sự lừa dối với họ.

Điều trước tiên mà chúng ta cần làm đó là tìm ra nguyên nhân khiến chàng chán bạn. Tất nhiên rồi, để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nên làm gì khi chàng chán bạn thì bạn cần phải hiểu rõ nguyên do rồi mới nghĩ được đến phương án giải quyết, đúng không? Vậy vì sao chàng chán bạn?

Ngoài ra thì các yếu tố khác như: Chàng hết yêu bạn, chàng đang say nắng một cô gái khác hoặc có thể do quan điểm, cách sống của cả hai không hợp nhau,… Đây cũng là những nguyên nhân khiến chàng không còn quá nhiệt tình với bạn như thuở ban đầu.

Thế nhưng họ đã quên mất rằng, đàn ông có tính tự trọng rất cao. Họ có bầu trời riêng của họ, có sự tự do riêng của họ. Nếu phụ nữ chúng ta can thiệp quá sâu vào sự riêng tư đó, họ sẽ cảm thấy sự tồn tại của chúng ta đối với họ là một nguy cơ khiến họ không có được sự riêng tư mình cần. Và đây, chính là một trong những điều khiến chàng chán bạn nhiều nhất.

Vậy nên làm gì khi chàng chán bạn?

Khi tìm ra nguyên nhân chàng chán bạn thì chúng ta phải làm gì để chàng được thoải mái và không còn thấy chán ta nữa? Cùng tìm hiểu nhé.

1. Hãy cho chàng không gian riêng đủ rộng

Ai cũng vậy thôi, cũng cần có một không gian riêng để thở. Dù cho có là người yêu đi chăng nữa, thì mọi thứ cũng cần phải có giới hạn. Là người yêu, không có nghĩa là bạn có quyền tiếp cận mọi thứ của nhau.

Tìm ra nguyên nhân chàng chán bạn - Ảnh minh họa: Internet

Là người yêu, chàng không có nghĩa vụ phải chia sẻ cho bạn tất cả những gì thuộc về chàng, cũng như không có trách nhiệm phải tiếp nhận tất cả những điều riêng tư của nàng. Hãy bỏ suy nghĩ, yêu nhau rồi thì của chàng cũng là của nàng, không có gì là riêng tư nữa đi! Vì sao ư? Vì có thể đó chính vì nguyên nhân bạn “kìm kẹp” chàng quá chặt hoặc chia sẻ không gian cá nhân quá sâu khiến chàng mệt mỏi, đâm ra thờ ơ với bạn và tình cảm của hai người.

Tuy nhiên, việc tạo không gian riêng cho cả hai không có nghĩa là bạn “thả rông” chàng quá. Hãy biết kiểm soát khoảng không gian đó một cách hợp lý, tránh trường hợp khoảng cách địa lý sinh khoảng cách tình cảm.

2. Điều chỉnh quan điểm hợp lý, dựa trên quan điểm của chàng

Việc hai người có những quan điểm bất đồng trong quá trình yêu đương là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, yêu đương hay việc chung sống cùng nhau sau này, đòi hỏi ở cả hai người sự thấu hiểu, đồng cảm và hòa nhập với nhau rất nhiều. Sự chung đụng giữa hai người sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như cả hai không thể bỏ qua, chấp nhận những cái tôi riêng của nhau, hay quá đề cao cái tôi riêng mình.

Điều chỉnh quan điểm sống, cách sống - Ảnh minh họa: Internet

Thử tưởng tượng mà xem, nếu bạn quá nhàm chán nhưng lại cứ suốt ngày kể những chuyện nhàm chán đó và bắt người yêu phải nghe, thì liệu người yêu bạn có chán không? Do đó, cách tốt nhất để chàng không chán bạn là hãy tìm cách thay đổi chính bản thân mình theo những sở thích, quan điểm của chàng. Không yêu cầu bạn hoàn toàn thực hiện theo mọi thứ sở thích, quan điểm đó đến mức bạn cảm tưởng như bạn bị chàng “đồng hóa”, mà chỉ cần bạn thay đổi ở mức khiến chàng cảm thấy được thấu hiểu, vậy thôi!