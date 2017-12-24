Đàn bà đừng bao giờ dại mà làm những điều này nếu không muốn cả đời khổ vì tình

Tình yêu là điều quan trọng đối với mỗi phụ nữ. Thế nhưng đừng vì tình yêu mà đánh đổi những điều này nếu không cả đời sẽ phải khổ sở, bi lụy phụ nữ nhé!
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- Giây phút đàn bà đau đớn nhất là khi nghe chính miệng người đàn ông của mình nói ra câu này…
Đừng bao giờ ép buộc ai đó phải yêu bạn
Rất nhiều người phụ nữ vì quá say mê một người đàn ông mà luôn tìm cách để chinh phục, để ép buộc anh ta phải yêu mình. Thế nhưng điều này rất khó xảy ra cũng giống như bạn sẽ không thể thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người mình không yêu. Thế nên thay vì bắt ép người đàn ông khác phải yêu mình thì tốt nhất phụ nữ hãy tôn trọng cảm xúc của cả hai, tôn trọng tình cảm của anh ấy. Hãy sống tốt, hoàn thiện bản thân bởi còn rất nhiều người đàn ông yêu thương và muốn bảo vệ cả đời cho bạn. Vì vậy đừng ép buộc mình, ép buộc người khác để cả hai sống bên nhau cũng chẳng hạnh phúc gì.
Đừng dại yêu người khác hơn cả bản thân mình
Nếu bạn chỉ yêu người đàn ông khác hơn cả bản thân mình là bạn đã sai, thực sự sai lầm rồi đấy. Hãy nhớ rằng nếu bản thân không thể chăm sóc, yêu thương thật tốt thì làm sao có thể chăm sóc, yêu thương người khác được. Chỉ khi có yêu thương bản thân mình bạn mới biết làm đẹp, dành thời gian chăm chút cho bản thân để luôn tự tin, hãnh diện với đời, với người. Đó là cách để đàn ông luôn muốn chinh phục và đổ gục dưới chân bạn thay vì mải mê đeo bám một người đàn ông không xứng đáng.
Hãy nhớ phụ nữ muốn đàn ông nể trọng thì đừng bao giờ vì bất cứ lý do gì mà đánh mất đi phẩm giá và lòng tự trọng.
Đừng bao giờ cố tìm cách níu giữ người không yêu mình
Tình yêu muốn hạnh phúc và trọn vẹn phải xuất phát từ hai trái tim, tình cảm của cả hai người phải hướng cùng một hướng. Thế nên đừng bao giờ tin vào những lời hứa, thề thốt trong tình yêu bởi trên cuộc đời này chẳng có gì là mãi mã và có rất nhiều điều không ngờ. Do đó hãy nhớ nếu người đàn ông đã không yêu mình thì mình cũng nhẹ nhàng mà chấp nhận điều đó để đón nhận tình yêu từ người đàn ông khác xứng đáng hơn. Hãy nhớ cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Đừng bao giờ ngộ nhận tình cảm của người khác
Nếu ai đó yêu bạn hay không chắc chắn bạn sẽ nhận ra điều đó qua những cử chỉ, hành động và lời nói. Thế nên đừng bao giờ ngộ nhận tình cảm của người khác để rồi suy diễn linh tinh gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Do đó hãy dành thời gian cho những người đàn ông thực sự xứng đáng, yêu thương bạn chứ đừng mất thời gian vì những người đàn ông không yêu bạn thực sự.