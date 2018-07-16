Có phải đã hết yêu khi chàng giận và mãi im lặng không lên tiếng?

Tư vấn hôn nhân 16/07/2018 14:18

Làm gì đây khi chàng giận và im lặng sau cuộc tranh cãi? Nàng đừng quá hấp tấp, hãy bình tĩnh suy nghĩ và ngẫm xem những điều này có đúng không nhé.

Đàn ông rất ít khi chia sẻ những cảm xúc, những giận dỗi trong tình yêu giữa hai bạn cho người khác. Do đó, khi chàng giận và im lặng, hãy giữ vững tâm lý, đừng vội buông bỏ hay suy đoán mà bạn phải làm theo những điều này, cô gái nhé!

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Khi chàng giận và im lặng, hãy đề phòng

Cho chàng thời gian suy ngẫm

Hãy tin rằng một người đàn ông khi yêu sẽ luôn cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu và giải quyết mọi chuyện. Khi chàng giận và im lặng không hẳn là chàng đã hết yêu thương bạn, chỉ là có thể chàng cần thời gian và không gian để suy nghĩ nhiều hơn để đưa ra cách xử lý đúng đắn nhất giúp hai bạn thoát khỏi những bất đồng quan điểm.

Trong thời gian này, bạn đừng vội trách cứ chàng hay tự trách bản thân, hãy thông báo cho chàng biết bạn cho chàng thời gian để cả hai cùng suy ngẫm và sau đó sẽ giải quyết vấn đề triệt để. Đừng vội vã nói những lời lẽ tiêu cực hoặc vội vàng buông bỏ tình yêu nếu thấy chàng im lặng quá lâu.

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Lắng nghe và tôn trọng khi chàng muốn im lặng để suy ngẫm

Tự suy xét lại bản thân

Trong thời gian chàng im lặng, thay vì bạn ủ rũ, trách cứ và đổ hết tội lỗi lên người yêu và coi bạn là nạn nhân của mọi chuyện thì hãy bình tĩnh lại và nghĩ xem đúng, sai ở đâu. Hãy công bằng với sự thật và đặt mình vào địa vị của chàng, chắc hẳn bạn sẽ thấu hiểu và thương chàng hơn.

Dù cho lỗi sai thực sự thuộc về chàng, đừng mãi trách móc, chàng im lặng chắc hẳn là vì lý do đó, rằng chàng đang xem xét lại bản thân mình để sửa chữa, khắc phục những sai lầm đó.

Chủ động lên tiếng

Nếu thời gian im lặng quá lâu, bạn hãy dẹp bỏ cái tôi của mình mà chủ động lên tiếng. Thử nghĩ xem bao nhiêu lần hai bạn cãi vã, chàng đã chủ động làm hòa trước?

Trong tình yêu, nếu đặt quá cao cái tôi của mình lên trước, sẽ rất khó để cùng nhau bước tiếp. Đừng quá quan trọng ai đúng ai sai để giận dỗi đối phương. 1 ngày là đủ để hai bạn có thời gian riêng suy nghĩ thấu đáo.

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Đừng nghĩ việc chủ động là của đàn ông, phụ nữ cũng có thể làm được

Do vậy, nếu chàng mãi im lặng, hãy chủ động lên tiếng để giải quyết mọi chuyện. Lên tiếng ở đây không có nghĩa là bạn phải làm lành, phải khụy lụy xin tha thứ. Hãy hẹn chàng gặp mặt để cùng bàn luận, cùng phân tích và rút kinh nghiệm. Những cuộc tranh cãi chẳng những khiến không khí càng thêm căng thẳng mà còn không có tác dụng vun đắp cho tình yêu.

Mạnh mẽ để giải quyết mọi chuyện

Khi gặp khó khăn, khi bạn khiến chàng giận đến mức im lặng không thèm nói gì với bạn, đừng cứ lấy nước mắt ra làm vũ khí ép chàng phải làm hòa. Hãy trưởng thành hơn để cùng chàng thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực.

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Nước mắt sẽ chỉ càng khiến tình hình căng thẳng hơn

Khóc lóc chẳng giải quyết được gì, thậm chí còn khiến chàng thêm bối rối. Nếu bạn cứ mãi là một cô nàng “mít ướt” nhằm lấp đi những lỗi lầm của mình, sẽ đến một ngày chàng mệt mỏi vì cứ phải chạy theo dỗ dành bạn và “chán ngấy” với những lỗi sai mà bạn cứ lặp đi lặp lại không chịu sửa đổi.

Khi chàng giận và im lặng, hãy bình tĩnh cùng chàng vượt qua và chủ động bạn nhé. Trong tình yêu, đừng quá sân si đúng sai, chỉ cần hai bạn đồng lòng cùng quan tâm đến cảm xúc của đối phương và quyết tâm thay đổi vì người mình yêu thương thì mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua thôi.

Phụ nữ im lặng là chấp nhận cho lần sau cùng rời đi

Phụ nữ im lặng là chấp nhận cho lần sau cùng rời đi

Phụ nữ đã từng dốc cạn nhiệt thành khi yêu, thì cũng chấp nhận rời đi khi đã cam lòng từ bỏ.

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