Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh

Phấn mắt có tông màu ấm hơn màu da luôn làm cho gương mặt của chị em thêm rạng rỡ, đặc biệt hãy dùng thêm một chút nhũ màu bạc hoặc hồng nhạt, cách làm này vừa tạo được điểm nhấn cho mắt, vừa giúp vẻ ngoài của bạn trở nên lấp lánh, nổi bật hơn.

Má hồng tưởng chừng là bước trang điểm có cũng được, không có cũng không sao thế nhưng nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp gương mặt trở nên có sức sống, trẻ trung hơn. Với mái tóc đen, má hồng đào sẽ là sự lựa chọn phù hợp, giúp nàng thừa sức nổi bật và quyến rũ.

Để luôn có vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ thì bạn nên chú ý đánh má hồng. Ảnh minh họa

Màu son môi

Những màu son tươi như đỏ cam, cam đào, hồng cam sẽ mang đến vẻ ngoài rạng rỡ dù cho bạn không trang điểm gì nhiều còn những màu son đậm như đỏ gạch, đỏ nâu, sẽ tôn lên nét khỏe khoắn đồng thời mang lại vẻ cá tính, nổi bật. 2 dòng son này nàng tóc đen đều có thể diện được tuy nhiên hãy cân nhắc, chọn lựa 1 trong 2 sao cho phù hợp với tông da cũng như kiểu makeup tổng thể của mình.

Màu son tươi mang đến bạn vẻ rạng rỡ. Ảnh minh họa

Son đậm cho gương mặt thêm nổi bật, cá tính. Ảnh minh họa

Trang điểm tông cam

Makeup tông cam luôn được nhiều cô gái vận dụng trong nhiều hoàn cảnh như đi học, đi chơi, chụp hình,...vì nó mang đến sự tươi trẻ và vẻ đẹp tựa nàng thơ. Đặc biệt makeup tông cam rất phù hợp với mái tóc đen, không hề bị chỏi và làm vẻ ngoài trở nên nổi bật tuyệt đối.

Tóc đen rất phù hợp với tông makeup cam. Ảnh minh họa

Trang điểm tông nâu

Nếu nàng tóc đen đang tìm cho mình một tông makeup phù hợp để diện đi làm hằng ngày thì tông nâu chính là sự lựa chọn không thể chuẩn chỉnh hơn, vừa tự nhiên vừa đẹp dịu dàng mà không kém phần thu hút. Tuy nhiên nàng nên “nhẹ tay” ở mọi bước nếu không sẽ dễ bị chuyển sang tông trang điểm đi tiệc cầu kỳ.