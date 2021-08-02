Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh

Trang điểm 02/08/2021 12:30

Đừng nghĩ rằng tóc màu đen sẽ không nổi bật hay đẹp bằng những màu tóc trendy hiện tại, chỉ cần nàng biết cách trang điểm khéo léo và phù hợp thì mái tóc đen sẽ làm cho vẻ ngoài của bạn xinh lên gấp bội.

Mắt lấp lánh

Phấn mắt có tông màu ấm hơn màu da luôn làm cho gương mặt của chị em thêm rạng rỡ, đặc biệt hãy dùng thêm một chút nhũ màu bạc hoặc hồng nhạt, cách làm này vừa tạo được điểm nhấn cho mắt, vừa giúp vẻ ngoài của bạn trở nên lấp lánh, nổi bật hơn. 

Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh - Ảnh 1
Đừng ngại cho đôi mắt của mình chút lấp lánh để nổi bật hơn nàng nhé. Ảnh minh họa

Đánh má hồng

Má hồng tưởng chừng là bước trang điểm có cũng được, không có cũng không sao thế nhưng nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp gương mặt trở nên có sức sống, trẻ trung hơn. Với mái tóc đen, má hồng đào sẽ là sự lựa chọn phù hợp, giúp nàng thừa sức nổi bật và quyến rũ.

Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh - Ảnh 2
Để luôn có vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ thì bạn nên chú ý đánh má hồng. Ảnh minh họa

Màu son môi

Những màu son tươi như đỏ cam, cam đào, hồng cam sẽ mang đến vẻ ngoài rạng rỡ dù cho bạn không trang điểm gì nhiều còn những màu son đậm như đỏ gạch, đỏ nâu, sẽ tôn lên nét khỏe khoắn đồng thời mang lại vẻ cá tính, nổi bật. 2 dòng son này nàng tóc đen đều có thể diện được tuy nhiên hãy cân nhắc, chọn lựa 1 trong 2 sao cho phù hợp với tông da cũng như kiểu makeup tổng thể của mình. 

Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh - Ảnh 3
Màu son tươi mang đến bạn vẻ rạng rỡ. Ảnh minh họa
Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh - Ảnh 4
Son đậm cho gương mặt thêm nổi bật, cá tính. Ảnh minh họa

Trang điểm tông cam

Makeup tông cam luôn được nhiều cô gái vận dụng trong nhiều hoàn cảnh như đi học, đi chơi, chụp hình,...vì nó mang đến sự tươi trẻ và vẻ đẹp tựa nàng thơ. Đặc biệt makeup tông cam rất phù hợp với mái tóc đen, không hề bị chỏi và làm vẻ ngoài trở nên nổi bật tuyệt đối.

Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh - Ảnh 5
Tóc đen rất phù hợp với tông makeup cam. Ảnh minh họa

Trang điểm tông nâu

Nếu nàng tóc đen đang tìm cho mình một tông makeup phù hợp để diện đi làm hằng ngày thì tông nâu chính là sự lựa chọn không thể chuẩn chỉnh hơn, vừa tự nhiên vừa đẹp dịu dàng mà không kém phần thu hút. Tuy nhiên nàng nên “nhẹ tay” ở mọi bước nếu không sẽ dễ bị chuyển sang tông trang điểm đi tiệc cầu kỳ.

Tóc đen thì nên makeup như thế nào để đẹp và nổi bật? Nàng hãy đọc ngay những mẹo ‘nhỏ mà có võ’ dưới đây, đảm bảo khi áp dụng sẽ xinh lung linh - Ảnh 6
Nàng có thể trang điểm tông nâu như này để diện đi làm hằng ngày, vừa tự nhiên vừa đẹp. Ảnh minh họa
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