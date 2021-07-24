Để son môi lên màu chuẩn không khó, chỉ cần bạn biết những bí kíp 'gan ruột' này

Chị em thường thất vọng khi son mua về thoa lên môi lại không đạt màu chuẩn ưng ý, hãy yên tâm vì khi nắm được những bí kíp này, nàng sẽ có màu môi chuẩn chỉnh không khác gì quảng cáo.

Thoa một lớp son dưỡng và dùng khăn giấy lau lại

Thoa một lớp son dưỡng trước khi bắt đầu trang điểm sẽ làm mềm da chết và cung cấp đủ độ ẩm cho môi. Bước tiếp theo dùng khăn giấy lau nhẹ để lấy đi lớp da chết đã mềm đi ban nãy, từ đó sẽ có đôi môi mềm mượt, góp phần giúp son môi lên được màu chuẩn.

Trước khi trang điểm hãy thoa một lớp son dưỡng môi sau đó dùng khăn giấy lau lại. Ảnh minh họa

Thoa một chút kem nền lên môi

Dùng một ít kem nền tán đều lên môi trước khi thoa son giúp che được khuyết điểm môi và màu môi tự nhiên đồng thời làm lớp son dưỡng trước đó không còn quá ẩm gây ảnh hưởng đến màu son, giúp son môi lên màu chuẩn nhất.

Kem nền giúp che khuyết điểm môi hiệu quả và giúp son lên màu chuẩn. Ảnh minh họa

Dùng tăm bông

Sau khi thoa son, hãy dùng một chiếc tăm bông làm mờ đường viền môi để tạo hiệu ứng đôi môi căng mọng, giúp màu môi trông tự nhiên hơn, nếu để đường viền sắc lẹm như ban đầu sẽ khiến môi bị cứng và làm vẻ ngoài trở nên già dặn.

Làm mờ đường viền môi bằng tăm bông là bước cuối cùng để có một đôi môi 'đẹp không tì vết'. Ảnh minh họa

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