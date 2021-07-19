Đầu tiên bạn đánh má hồng ở phần da dưới mắt, sau đó đánh đậm hơn một chút lên phía trên gò má, nghiêng về phía khóe mắt. Cách đánh má hồng thế này sẽ giúp lớp trang điểm của bạn trông thật nhẹ nhàng và dễ thương như búp bê.

Cách tán phấn gần về phía góc mắt bên dưới giúp mang lại sự trẻ trung, đáng yêu. Bên cạnh đó nó còn có công dụng che phủ quầng thâm dưới mắt hiệu quả.

Đánh má hồng gần mắt mang lại sự trẻ trung, đáng yêu. Ảnh minh họa

Đánh má hồng ngang

Nếu là người theo đuổi phong cách kẹo ngọt, dễ thương thì bạn không nên bỏ qua kiểu đánh má hồng ngang. Má hồng ngang làm gương mặt có một chút ngộ nghĩnh và vô cùng đáng yêu, khiến ai nhìn vào cũng có cảm tình.

Một đôi má hồng ngang sẽ khiến chàng lúc nào cũng muốn thơm bạn. Ảnh minh họa

Đánh má hồng vào bọng mắt

Đánh má hồng vào bọng mắt giúp bạn có phong cách trang điểm “chất như nước cất”, trở thành cô nàng cá tính nhưng không kém phần ngọt ngào. Những màu phấn má cơ bản như hồng đào, hồng cam là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Kiểu má hồng 'chất như nước cất' nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Ảnh minh họa

Đánh má hồng kiểu mới

Nếu không còn hứng thú với những cách đánh má hồng thông thường, bạn hãy nối phần phấn mắt với phần má hồng trên gò má thành một vòng liền nhau, nhấn nhá thêm những màu sắc như vàng, tím ở bầu mắt để thêm phần nổi bật, khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn.