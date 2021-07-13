Hè nắng đổ lửa, không còn sợ lớp trang điểm ‘nhòe nhoẹt’ vì làn da nhiều dầu nhờ bí kíp này

Trang điểm 13/07/2021 12:30

Làn da dầu nhiều mồ hôi không là nỗi ám ảnh mỗi khi trang điểm của bạn nếu biết được những mẹo nhỏ đơn giản sau đây.

Vệ sinh da thật sạch trước khi trang điểm

Đối với làn da dầu mụn, việc làm sạch cho da là bước quan trọng hàng đầu. Để làm sạch da, bạn hãy dùng sữa rửa mặt và rửa lại với nước sau đó, tiếp theo dùng toner để da thêm sạch sâu và dễ hấp thụ tinh chất ở các bước dưỡng da phía sau.

Hè nắng đổ lửa, không còn sợ lớp trang điểm ‘nhòe nhoẹt’ vì làn da nhiều dầu nhờ bí kíp này - Ảnh 1
Làm sạch da là bước quan trọng hàng đầu. Ảnh minh họa

Dưỡng ẩm

Nguyên nhân khiến da tiết nhiều dầu là vì thiếu độ ẩm, chính vì vậy bạn phải cung cấp đủ độ ẩm cho da trước khi trang điểm. Điều quan trọng nữa đó là bạn phải chọn được loại kem dưỡng ẩm phù hợp với da mình. Ngoài ra, việc kết hợp massage nhẹ nhàng khi thoa kem cũng rất cần thiết, giúp da tăng cường khả năng hấp thụ đồng thời tạo điều kiện để chất dưỡng ẩm thẩm thấu hoàn toàn. 

Hè nắng đổ lửa, không còn sợ lớp trang điểm ‘nhòe nhoẹt’ vì làn da nhiều dầu nhờ bí kíp này - Ảnh 2
Cung cấp đủ độ ẩm cho da bằng kem dưỡng ẩm. Ảnh minh họa

Sử dụng kem lót

Ngoài tác dụng tạo lớp màng bảo vệ da khỏi các chất không tốt có trong mỹ phẩm trang điểm, kem lót còn có khả năng giúp lớp trang điểm lâu trôi hơn bằng cách khóa chặt chúng trên da, hạn chế tình trạng bị bong, mốc vì mồ hôi.

Hè nắng đổ lửa, không còn sợ lớp trang điểm ‘nhòe nhoẹt’ vì làn da nhiều dầu nhờ bí kíp này - Ảnh 3
Giúp lớp trang điểm lâu trôi bằng cách sử dụng kem lót. Ảnh minh họa

Dùng kem lót và phấn mắt dạng bột cho mắt

Có lẽ ám ảnh nhất đối với chị em da dầu là tình trạng mascara chảy nhòe nhoẹt, phấn mắt lem luốc mỗi khi mồ hôi bắt đầu tuông xuống. Để khắc phục tình trạng này, trước khi trang điểm cho mắt bạn nhớ sử dụng kem lót mắt. Sau khi đánh mắt và kẻ eyeliner xong, dùng phấn mắt dạng bột tán phủ một lớp trên cùng để giữ chặt lớp trang điểm. Bên cạnh đó bạn nên sử dụng mascara không thấm nước để lớp makeup mắt luôn hoàn hảo ngay cả khi đổ mồ hôi. 

Hè nắng đổ lửa, không còn sợ lớp trang điểm ‘nhòe nhoẹt’ vì làn da nhiều dầu nhờ bí kíp này - Ảnh 4
Dùng kem lót cho mắt trước khi makeup mắt. Ảnh minh họa

Dùng phấn phủ khóa lại toàn bộ lớp trang điểm

Để hoàn thiện lớp makeup của mình, bạn dùng cọ lấy phấn phủ rồi tán đều lên toàn bộ khuôn mặt. Nên ưu tiên các loại phấn phủ dạng nén vì bên cạnh khả năng thấm hút dầu tốt, phấn phủ dạng nén còn có độ bám vừa phải, giúp lớp nền mỏng nhẹ, tự nhiên, không xảy ra tình trạng loang lổ không đều màu. 

Hè nắng đổ lửa, không còn sợ lớp trang điểm ‘nhòe nhoẹt’ vì làn da nhiều dầu nhờ bí kíp này - Ảnh 5
Phấn phủ dạng nén có tác dụng khóa lại toàn bộ lớp trang điểm. Ảnh minh họa
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Bên cạnh bụi bẩn, vi khuẩn thì mỹ phẩm có thể là nguyên nhân gây kích ứng da, khiến da nổi mụn dai dẳng vì vậy bạn cần lưu ý những điều sau đây khi sử dụng mỹ phẩm trang điểm.

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