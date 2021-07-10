Chẳng cần ăn vận lòe loẹt hay nói lời hoa mỹ, áp dụng ngay mẹo trang điểm ngọt ngào ‘đốn gục’ tim chàng ngay lần hẹn hò đầu tiên

Thông thường những màu son đậm sẽ giúp chúng ta nổi bật và quyến rũ hơn nhưng với buổi hẹn hò đầu tiên, son môi đậm sẽ khiến chàng bị “ngợp” và tệ hơn là nghĩ cô gái đối diện quá cầu kỳ. Vì vậy để gây được ấn tượng “vừa đủ” với đối phương, bạn nên chọn những màu son như cam đào, hồng nude,...

“Môi thế nào thì má thế ấy” - đây là quy tắc trang điểm nằm lòng từ trước đến giờ, sau khi chọn được son môi ưng ý bạn nên sử dụng màu má phù hợp cùng tông. Bên cạnh việc lựa màu má sao cho không bị “lạc quẻ” thì bạn cũng cần chú ý cách đánh, đánh gò má quá đậm sẽ khiến bạn già đi trông thấy, chỉ nên phớt nhẹ một tí để gương mặt tươi tắn hơn.

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Eyeliner mảnh

Kẻ eyeliner là bước không thể thiếu giúp đôi mắt to tròn hơn. Khác với những dịp tiệc rượu, hội họp sang trọng, trong lần hẹn hò đầu tiên bạn nên kẻ đường eyeliner thanh mảnh để trông thật tự nhiên, dịu dàng.

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Phấn bột

Phấn bột đóng vai trò khóa lại lớp makeup và làm cho gương mặt thêm phần hoàn chỉnh. Đặc biệt với những bạn có làn da dầu thì phấn bột là vì cứu tinh giúp cho bề mặt da luôn khô thoáng, giữ lớp trang điểm lâu trôi.

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Kiểu tóc phù hợp

Tóc xoăn nhẹ, tóc thẳng xõa dài hay tóc buộc nửa đầu đều giúp bạn trông thật nữ tính, dịu dàng. Hãy lựa chọn kiểu tóc mà bạn thấy phù hợp, tôn lên được những đường nét của gương mặt một cách nhiên.

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Mùi hương

Hương thơm luôn là thứ khiến người khác ngẩn ngơ và nhớ đến mình lâu dài vì vậy đây là yếu tố không được để thiếu trong lần hẹn hò đầu tiên. Bạn nên chọn những loại nước hoa mùi hương dịu ngọt như vanilla, hoa cam, hoa Lily, phong lan đen hoặc hồng Pháp,...Chàng chắc chắn sẽ ấn tượng và gọi cho bạn ngay sau buổi hẹn.