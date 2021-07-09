'Tuổi băm' không có gì đáng sợ, áp dụng ngay 4 bí kíp trang điểm đơn giản giúp nàng 30 'hack tuổi' đỉnh cao

Trang điểm 09/07/2021 12:30

Nắm được 4 bí kíp trang điểm đơn giản dưới đây, bạn sẽ trẻ ra nhiều tuổi, rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

Đổi son lì thành son bóng

Son lì là dòng sản phẩm được nhiều nàng lựa chọn tuy nhiên có một điều ít ai biết là nó khiến chúng ta trông “dừ” hơn so với tuổi thật. Son lì khiến môi dễ bị khô và mỏng, đặc biệt những màu son đậm sẽ làm gương mặt “cứng” tuổi hơn. Nếu muốn trở nên trẻ trung, chị em đừng ngần ngại mà hãy chuyển qua ngay son bóng, không chỉ khiến môi căng mọng, son bóng với những tông màu như cam san hô, hồng đào, đỏ cam còn giúp gương mặt tươi sắc, rạng ngời hơn.

'Tuổi băm' không có gì đáng sợ, áp dụng ngay 4 bí kíp trang điểm đơn giản giúp nàng 30 'hack tuổi' đỉnh cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Pha kem dưỡng vào má hồng

Để “ăn gian” tuổi hữu hiệu thì đánh má hồng là bước không thể thiếu trong chu trình makeup, có một bí kíp giúp nhân đôi sự hack tuổi ở bước này chính là pha kem dưỡng vào loại má hồng dạng kem mà bạn đang sử dụng. Cụ thể, lấy một lượng kem dưỡng và kem má hồng vừa đủ rồi di nhẹ chúng vào nhau bằng đầu ngón tay, sau đó tán đều hỗn hợp này lên gò má, đôi má của bạn lúc bấy giờ không những ửng màu hây hây mà còn căng bóng trông cực yêu và tự nhiên.

'Tuổi băm' không có gì đáng sợ, áp dụng ngay 4 bí kíp trang điểm đơn giản giúp nàng 30 'hack tuổi' đỉnh cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Tán kem nền với bông mút ẩm

Nếu từ trước đến nay bạn vẫn tán kem nền bằng tay hoặc cọ thì hãy thử một lần chuyển sang dùng bông mút, chú ý là phải làm ẩm nó trước khi sử dụng, sự khác biệt chắc chắn làm bạn bất ngờ. Bông mút ẩm (vắt ráo nước) có khả năng điều tiết lượng kem nền trên mặt sao cho vừa đủ đồng thời cung cấp độ ẩm để tạo nên một lớp nền mịn mượt nhất có thể. Có một lớp nền căng bóng xịn sò thì xem như bạn đã thành công một nửa trong quá trình makeup hack tuổi.

'Tuổi băm' không có gì đáng sợ, áp dụng ngay 4 bí kíp trang điểm đơn giản giúp nàng 30 'hack tuổi' đỉnh cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Dùng phấn phủ trước rồi mới đánh phấn mắt, phấn má

Dùng phấn phủ trước khi trang điểm mắt và má có tác dụng tạo nên một lớp “phông” khô thoáng, mịn mượt giúp phấn mắt, phấn má dễ tán hơn, bên cạnh đó còn tránh được tình trạng phấn mắt, phấn má đọng thành vệt, loang lổ, ảnh hướng đến lớp makeup chung. Khắc phục được rắc rối thường gặp này, lớp trang điểm của bạn sẽ trông thật chỉn chu và trẻ trung từ đó mang lại hiệu quả hack tuổi đỉnh cao.

'Tuổi băm' không có gì đáng sợ, áp dụng ngay 4 bí kíp trang điểm đơn giản giúp nàng 30 'hack tuổi' đỉnh cao - Ảnh 4
Ảnh minh họa
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