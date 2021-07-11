4 mẹo giúp da bạn ‘né’ được tình trạng nổi mụn do trang điểm

Kết cấu của các sản phẩm làm đẹp thường đặc nên dễ làm bít lỗ chân lông, tích tụ bụi bẩn và sinh ra mụn. Vì vậy khi mua các loại mỹ phẩm, đặc biệt là kem nền bạn nên chọn loại mỏng nhẹ, không chứa hoặc chứa ít dầu để giảm thiểu, hạn chế được tình trạng bít lỗ chân lông.

Nếu có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng thì khi lựa chọn mỹ phẩm, bạn nên lưu ý kỹ thành phần của nó. Một số chất dễ gây kích ứng thường có trong sản phẩm dưỡng da và trang điểm có thể kể đến là: cồn, long não, bạc hà, tinh dầu cam, tinh dầu chanh, chất tạo mùi hương,...

Lựa chọn mỹ phẩm không có các thành phần dễ gây kích ứng. Ảnh minh họa

Vệ sinh dụng cụ trang điểm

Các dụng cụ trang điểm như cọ, mút nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ trở thành nơi trú ngụ, sinh sôi nảy nở của vi khuẩn, mà vi khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn vì vậy mỗi khi trang điểm xong, bạn cần vệ sinh kỹ dụng cụ của mình để có thể an tâm sử dụng chúng trong lần tiếp theo.

Nên vệ sinh dụng cụ trang điểm thường xuyên để tránh phát sinh vi khuẩn. Ảnh minh họa

Quan tâm đến thiết kế của sản phẩm

Khi chọn mua mỹ phẩm dưỡng da, trang điểm bạn nên chọn loại có dạng xịt hoặc nhấn thay vì loại phải lấy kem trực tiếp bằng tay, việc làm này sẽ tránh được tình trạng dễ nhiễm khuẩn hơn. Nếu loại mỹ phẩm ưng ý của bạn không có dạng xịt hoặc ấn thì mỗi khi sử dụng, bạn nên lấy nó ra bằng một chiếc thìa nhỏ và nhớ rửa sạch lại ngay sau đó.