Gương mặt sẽ trở nên lung linh bội phần nếu bạn biết bí kíp chọn son môi theo tông da trong bài viết dưới đây

Trang điểm 16/07/2021 08:00

Son môi giúp gương mặt trở nên tươi tắn, lung linh hơn nhưng bạn đã biết cách chọn son môi sao cho phù hợp với tông da của mình chưa? Nếu chưa thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

Da sáng

Nếu may mắn có được làn da sáng, bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc chọn màu son tuy nhiên cần lưu ý khi sử dụng tone nude vì màu son này dễ khiến bạn trở nên nhợt nhạt như người bị ốm. Để cải thiện, bạn có thể dùng một màu son đậm hơn tô vào lòng môi, vừa tươi tắn lại vừa có đôi môi ombre xịn sò. Bên cạnh đó những màu son như hồng sữa, hồng đào sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Gương mặt sẽ trở nên lung linh bội phần nếu bạn biết bí kíp chọn son môi theo tông da trong bài viết dưới đây - Ảnh 1
Sở hữu làn da trắng, chọn son môi hồng sẽ giúp ban trông 'baby' hơn. Ảnh minh họa
Gương mặt sẽ trở nên lung linh bội phần nếu bạn biết bí kíp chọn son môi theo tông da trong bài viết dưới đây - Ảnh 2
Một chút ombre xinh xắn. Ảnh minh họa

Da bánh mật

Những bạn gái có làn da bánh mật sẽ phù hợp với dòng son nude, đỏ nâu, đỏ cam trung tính,...Không chỉ giúp tôn lên làn da khỏe khoắn của bạn, những màu son này còn làm bạn trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Đỏ tươi là màu bạn nên tránh vì nó dễ khiến bạn trông già hơn.

Gương mặt sẽ trở nên lung linh bội phần nếu bạn biết bí kíp chọn son môi theo tông da trong bài viết dưới đây - Ảnh 3
Son đỏ nâu giúp tôn lên làn da bánh mật khỏe khoắn. Ảnh minh họa
Gương mặt sẽ trở nên lung linh bội phần nếu bạn biết bí kíp chọn son môi theo tông da trong bài viết dưới đây - Ảnh 4
Màu đỏ cam trung bình cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho làn da bánh mật. Ảnh minh họa

Da ngăm

Đừng nghĩ da ngăm sẽ gặp nhiều rắc rối trong việc lựa chọn màu son sao cho hợp với mình, có rất nhiều màu son sinh ra là dành cho da ngăm như nude, đỏ trầm,... Kết hợp trang điểm khéo léo một chút, bạn sẽ trở nên thật sexy và nổi bật trong mắt mọi người xung quanh.

Gương mặt sẽ trở nên lung linh bội phần nếu bạn biết bí kíp chọn son môi theo tông da trong bài viết dưới đây - Ảnh 5
Quyến rũ hết nấc với màu son đỏ trầm thời thương. Ảnh minh họa
Gương mặt sẽ trở nên lung linh bội phần nếu bạn biết bí kíp chọn son môi theo tông da trong bài viết dưới đây - Ảnh 6
Da ngăm diện màu nude sẽ sexy hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa
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