Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn

Nâu trà sữa

Nâu trà sữa là màu tóc mà bạn nên ưu tiên hàng đầu vì nó thích hợp để diện cả 4 mùa. Màu tóc này giúp tôn da, mang lại vẻ ngoài chuẩn Tây thời thượng, bên cạnh đó bạn cũng có thể dễ dàng diện mọi loại trang phục mình muốn mà không sợ bị lạc quẻ. Để lên được màu nâu trà sữa chuẩn nhất, bạn nên tẩy hoặc nâng tông tóc từ 1-2 lần, nếu không tóc sẽ chỉ lên được màu nâu cơ bản.