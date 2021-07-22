Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn

Nếu thấy bản thân đã quá “cũ kỹ” với màu tóc đen truyền thống, nàng hãy mạnh dạn thử ngay một trong những màu tóc dưới đây, đảm bảo sẽ rinh về một diện mạo mới đẹp miễn bàn.
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Nâu trà sữa
Nâu trà sữa là màu tóc mà bạn nên ưu tiên hàng đầu vì nó thích hợp để diện cả 4 mùa. Màu tóc này giúp tôn da, mang lại vẻ ngoài chuẩn Tây thời thượng, bên cạnh đó bạn cũng có thể dễ dàng diện mọi loại trang phục mình muốn mà không sợ bị lạc quẻ. Để lên được màu nâu trà sữa chuẩn nhất, bạn nên tẩy hoặc nâng tông tóc từ 1-2 lần, nếu không tóc sẽ chỉ lên được màu nâu cơ bản.
Vàng sáng
Nếu sở hữu làn da trắng thì bạn hãy thử một lần nhuộm tóc màu vàng sáng, đảm bảo sẽ có vẻ ngoài xinh hết nấc. Màu tóc vàng sáng tô điểm cho diện mạo thêm rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, nhìn xa thấy đẹp lại gần lại thấy càng hút mắt.
Hồng khói, tím khói
Đây là 2 màu tóc trendy khiến các tín đồ làm đẹp mê mẩn không lối thoát. Diện 2 “màu ngói” xuất sắc này, nàng chỉ cần makeup sương sương thôi là đủ cá tính và đầy mới lạ rồi. Nếu tím khói mang lại sự kỳ bí, cuốn hút đặc biệt thì hồng khói khiến bạn trở nên nổi bật như môt nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.