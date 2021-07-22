Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn

Trang điểm 22/07/2021 12:30

Nếu thấy bản thân đã quá “cũ kỹ” với màu tóc đen truyền thống, nàng hãy mạnh dạn thử ngay một trong những màu tóc dưới đây, đảm bảo sẽ rinh về một diện mạo mới đẹp miễn bàn.

Nâu trà sữa

Nâu trà sữa là màu tóc mà bạn nên ưu tiên hàng đầu vì nó thích hợp để diện cả 4 mùa. Màu tóc này giúp tôn da, mang lại vẻ ngoài chuẩn Tây thời thượng, bên cạnh đó bạn cũng có thể dễ dàng diện mọi loại trang phục mình muốn mà không sợ bị lạc quẻ. Để lên được màu nâu trà sữa chuẩn nhất, bạn nên tẩy hoặc nâng tông tóc từ 1-2 lần, nếu không tóc sẽ chỉ lên được màu nâu cơ bản.

Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn - Ảnh 1
Nâu trà sữa là màu tóc bạn có thể diện cả 4 mùa. 
Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn - Ảnh 2
Là màu tóc đẹp chuẩn Tây và thời thượng. 

Vàng sáng

Nếu sở hữu làn da trắng thì bạn hãy thử một lần nhuộm tóc màu vàng sáng, đảm bảo sẽ có vẻ ngoài xinh hết nấc. Màu tóc vàng sáng tô điểm cho diện mạo thêm rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, nhìn xa thấy đẹp lại gần lại thấy càng hút mắt. 

Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn - Ảnh 3
Để có vẻ ngoài rạng rỡ tràn đầy sức sống, hãy thay đổi màu tóc thành vàng sáng. 
Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn - Ảnh 4
Nhuộm tóc màu vàng sáng giúp bạn xinh như một búp bê. 

Hồng khói, tím khói

Đây là 2 màu tóc trendy khiến các tín đồ làm đẹp mê mẩn không lối thoát. Diện 2 “màu ngói” xuất sắc này, nàng chỉ cần makeup sương sương thôi là đủ cá tính và đầy mới lạ rồi. Nếu tím khói mang lại sự kỳ bí, cuốn hút đặc biệt thì hồng khói khiến bạn trở nên nổi bật như môt nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

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Tóc màu tím khói trendy, cuốn hút. 
Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn - Ảnh 6
Trở thành nàng công chúa giữa đời thực với màu tóc hồng khói.
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