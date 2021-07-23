3 kiểu tóc Pháp điệu đà khiến các nàng idol Kpop mê mẩn, girl nào muốn trông thật nữ tính và xinh đẹp chớ bỏ qua

Trang điểm 23/07/2021 07:00

Gái Pháp luôn dùng những chiếc khăn lụa mềm mại có màu sắc phù hợp để nhấn nhá cho những kiểu tóc của mình, học ngay điểm này để thêm xinh, thêm lung linh.

Tóc buộc đuôi ngựa

Buộc đuôi ngựa là một trong những kiểu tóc “độc quyền” của phụ nữ Pháp. Chỉ cần được gái Pháp biến hóa một chút với dải lụa mềm mại, kiểu tóc đơn giản này ngay lập tức trở nên kiêu sa lạ thường. Học được mẹo này, nàng Rose (Blackpink) mỗi khi buộc đuôi ngựa đều thắt thêm một chiếc khăn lụa để thêm nét dịu dàng.

3 kiểu tóc Pháp điệu đà khiến các nàng idol Kpop mê mẩn, girl nào muốn trông thật nữ tính và xinh đẹp chớ bỏ qua - Ảnh 1
Rose (Blackpink) học gái Pháp buộc tóc đuôi ngựa bằng khăn lụa
3 kiểu tóc Pháp điệu đà khiến các nàng idol Kpop mê mẩn, girl nào muốn trông thật nữ tính và xinh đẹp chớ bỏ qua - Ảnh 2
Khăn lụa họa tiết giúp mái tóc buộc thấp của IU thêm phần nổi bật. Ảnh minh họa

Tóc tết ruy băng

Thay vì tết tóc như bình thường, gái Pháp sẽ tết một chiếc khăn lụa mỏng xen kẽ vào, tạo nên sự nổi bật và đẹp mắt. Nếu diện kiểu tết tóc đặc biệt này giúp gái Pháp trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng hơn thì khi đến tay Yeji (ITZY), cô nàng có được visual vô cùng cá tính và sang chảnh. 

3 kiểu tóc Pháp điệu đà khiến các nàng idol Kpop mê mẩn, girl nào muốn trông thật nữ tính và xinh đẹp chớ bỏ qua - Ảnh 3
Yeji (ITZY) cá tính với kiểu tóc tết ruy băng. Ảnh minh họa
3 kiểu tóc Pháp điệu đà khiến các nàng idol Kpop mê mẩn, girl nào muốn trông thật nữ tính và xinh đẹp chớ bỏ qua - Ảnh 4
Jennie  (Blackpink) cũng mê mẩn kiểu tóc này của gái Pháp. Ảnh minh họa

Tóc búi ruy băng

Dù búi tóc cao hay thấp thì phụ nữ Pháp cũng đều pha vào một chiếc khăn lụa nhỏ xinh. Búi tóc cao mang đến vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn còn búi tóc thấp lại tô điểm cho phụ nữ Pháp sự nhẹ nhàng, cổ điển. Cũng mê mẩn kiểu tóc này, nàng Irene (Red Velvet) đã diện nó khi lên sân khấu, kết hợp với mái thưa đằng trước, cô nàng trông khá tinh nghịch và đáng yêu.

3 kiểu tóc Pháp điệu đà khiến các nàng idol Kpop mê mẩn, girl nào muốn trông thật nữ tính và xinh đẹp chớ bỏ qua - Ảnh 5
Irene (Red Velvet) đáng yêu với kiểu tóc búi ruy băng. Ảnh minh họa
Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn

Hết dịch phải triển ngay những màu tóc hot hit này để xinh thật xinh tụ họp cùng bè bạn

Nếu thấy bản thân đã quá “cũ kỹ” với màu tóc đen truyền thống, nàng hãy mạnh dạn thử ngay một trong những màu tóc dưới đây, đảm bảo sẽ rinh về một diện mạo mới đẹp miễn bàn.

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