Mùa lạnh khỏe trẻ đẹp "từ trong ra ngoài" với 4 loại nước uống tưởng lạ mà quen

Thức uống đơn giản này giúp giảm nguy cơ ung thư, tăng cường chức năng não bộ, giàu chất chống oxy hóa giúp làn da trở nên sáng mình, da dẻ hồng hào hơn.. Trà xanh cũng giúp ích được rất nhiều vì có khả năng tăng cường trao đổi chất trong cơ thể. Cứ chăm chỉ uống trà xanh trong mùa lạnh thì đến khi thời tiết chuyển ấm áp, bạn đã kịp tự tin khoe dáng rồi.

Thừa cân luôn là nỗi ám ảnh đối với chị em phụ nữ, khiến họ tự ti khi bước ra đường. Nhiều người đã lựa chọn các phương pháp giảm cân để giúp lấy lại vóc dáng thon gọn, kể cả các biện pháp không an toàn cho sức khỏe . Dùng các loại nước uống trên vừa đảm bảo vóc dáng thon gọn, không tích mỡ thừa mà còn đẹp da.

Quyền năng của nghệ chính là ngăn cản các tế bào mỡ phát triển, song song với đó là chuyển chất béo trắng trong cơ thể thành chất béo nâu – thứ dễ dàng được đốt cháy hơn thông qua quá trình tập luyện thể dục thể thao. Vào những buổi sáng se lạnh, bạn có thể hòa bột nghệ với một ly nước ấm và thưởng thức, thói quen này không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp giảm cân, giữ dáng rất hiệu nghiệm.

Trà chanh gừng

Đây là loại thức uống giúp giảm cơn đau đầu, viêm khớp và nhất là những vị trí bị sưng tấy. Nó có thể giúp bạn giảm buồn nôn, hỗ trợ giảm cân và tăng cường hệ thống miễn dịch một cách hiệu quả. Khi mùa đông đang đến gần và tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến khá phức tạp thì một tách trà gừng nóng sẽ là món quà tuyệt vời bạn có thể dành tặng cho mình sau một ngày dài mệt mỏi. Đun sôi một ít nước, thêm một thìa cà phê gừng (xay), nước cốt của nửa quả chanh và lọc hỗn hợp, bạn cũng có thể cho thêm mật ong thay vì đường, để tạo độ thơm ngon cho loại thức uống này.

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Nước ép củ dền và lựu

Củ đền và lựu là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời. Không chỉ bổ sung vitamin và khoáng chất, các loại quả này được cho là còn có tác dụng làm sạch và giải độc cơ thể, giảm huyết áp, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm và cải thiện sức khỏe của não... Chỉ cần cắt một củ dền thành từng miếng nhỏ, tách thêm quả lựu rồi cho vào máy xay cùng với một cốc nước (bạn có thể dùng nước lạnh). Lọc hỗn hợp thu được bằng rây, bạn đã có một đồ uống thanh lọc cơ thể trong mùa đông này. Bạn cũng có thể cân nhắc cho thêm 1 ít đường để hỗn hợp nước ép dễ uống hơn.