Bí quyết trị nếp nhăn dưới mắt hiệu quả mà chị em nên biết!

Đường nâu và sữa tươi có công dụng làm căng bề mặt da. Điểm đặc biệt của sữa chua là nó cung cấp dưỡng chất giúp cho da sáng mịn làm giảm quá trình lão hóa và xóa bỏ nếp nhăn vùng da mắt hiệu quả.

Nếp nhăn dưới mắt là các đường nhăn nằm ngay dưới mí mắt dưới, chúng xuất hiện nông hoặc sâu, càng rõ và nhiều hơn khi tuổi càng lớn. Nếp nhăn dưới mắt có thể xuất hiện một mình hoặc đi kèm là các tình trạng bọng mắt, quầng thâm mắt… Đây chính là dấu hiệu của lão hóa, nếp nhăn dưới mắt khiến khuôn mặt bị già hơn và trông kém sức sống, Vậy bí quyết trị nếp nhăn dưới mắt hiệu quả cho chị em tại nhà là gì? Hôm nay, hãy cùng khám phá ngay nhé!

- Nấu tan hỗn hợp đường nâu và sữa tươi rồi tiến hành để nguội.

- Sau khi để nguội hỗn hợp, bạn dùng bông cotton thấm dung dịch này lên vùng da mắt bị nhăn để làm sạch bề mặt da và làm mờ đi nếp nhăn.

- Cần thực hiện đều đặn để lấy lại sự mềm mịn và tươi trẻ cho gương mặt.

2. Xóa nếp nhăn quanh mắt với túi trà

Sử dụng túi trà để làm giảm nếp nhăn dưới mắt!

Khoa học đã chứng minh trà xanh có công dụng trong việc là trẻ hóa làn da và chống ung thư. Bên cạnh đó, trà xanh còn có khả năng chống oxy hóa nên việc sử dụng túi trà mỗi ngày có thể giúp bạn làm giảm nếp nhăn và vùng thâm ở quầng mắt hiệu quả.

Cách thực hiện với túi trà rất đơn giản:

- Bạn có thể tận dụng túi trà đã qua sử dụng để làm đẹp, như vậy bạn vừa có thể vừa uống nước trà vừa làm đẹp từ túi trà.

- Sau khi đã có được túi trà bạn đặt nó vào ngăn mát tủ lạnh và để trong 15 phút, sau đó lấy ra và đắp lên vùng mắt trong khoảng thời gian 15 phút. Bạn nên thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 lần trong 1 tuần để nhanh thấy được hiệu quả rõ rệt.

Phương pháp này có tác dụng xóa dấu chân chim và quầng thâm mắt do thức đêm gây ra. Bên cạnh đó nó cũng làm giảm quá trình lão hóa và làm mờ nếp nhăn hiệu quả.

3. Cách xóa nếp nhăn vùng mắt bằng dầu dừa

Dầu dừa làm giảm nếp nhăn vùng da xung quanh mắt!

Dầu dừa là nguyên liệu quen thuộc với chị em phụ từ trong bếp đến chăm sóc sắc đẹp. Tác dụng của dầu dừa là dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi, cung cấp dưỡng chất, làm trẻ hóa da một cách tự nhiên và giúp làm giảm đáng kể nếp nhăn.

Hơn thế nữa dầu dừa có thành phần dịu nhẹ và lành tính nên bạn sẽ không lo nó gây ra dị ứng đến vùng da mắt nhạy cảm.

Cách thực hiện xóa nếp nhăn dưới mắt từ dầu dừa như sau:

- Mỗi buổi tối trước lúc đi ngủ, bạn hãy dùng một lượng vừa phải dầu dừa thoa lên vùng da xung quanh mắt.

- Tiến hành massage nhẹ nhàng nơi vùng mắt để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong da, từ đó đạt được hiệu quả giảm nếp nhăn tốt hơn.

- Sau khi massage xong, bạn rửa lại vùng da mắt bằng nước lạnh để lỗ chân lông se lại.

- Bạn nên thực hiện phương pháp này đều đặn mỗi ngày để nhận thấy hiệu quả rõ rệt.

4. Mặt nạ xóa nếp nhăn vùng mắt với nước cốt chanh

Nước cốt chanh cũng là cách xóa nếp nhăn dưới mắt hiệu quả mà đơn giản!

Công dụng của chanh là làm trẻ hóa, làm sạch và xóa mờ vết thâm nám vùng da mắt. Bạn có thể thực hiện xóa nếp nhăn mắt từ chanh theo cách dưới đây:

- Mỗi sáng sau khi thức dậy, bạn rửa sạch mặt sau đó dùng bông gòn thấm nước cốt chanh thoa đều vào vùng da xung quanh mắt.

- Massage trong thời gian 10 phút rồi rửa sạch lại với nước lạnh.

Lưu ý khi dùng nước cốt chanh xóa nếp nhăn:

- Bạn không nên sử dụng quá nhiều nước cốt chanh để xoa lên vùng da mắt.

- Sau khi massage mắt cần rửa lại thật sạch để vùng da mắt bị bắt nắng do trong nước chanh có thành phần axit nên nếu bạn quá lạm dụng sẽ gây ra việc da bị bào mòn, làm mỏng da và khiến da dễ bị bắt nắng hơn.

5. Xóa nếp nhăn dưới mắt bằng nước ép dứa

Dùng nước ép dứa cũng là một giải pháp hiệu quả để xóa nếp nhăn dưới mắt!

Trong nước ép dứa có thành phần Bromelain, đây là một dạng tự nhiên của AHA, nó có khả năng làm giảm quá trình lão hóa da, làm mờ nếp nhăn giúp da trở nên sáng mịn.

Cách thực hiện xóa nếp nhăn từ nước ép dứa:

- Bạn cần chuẩn bị ½ quả dứa chín, sau đó đem loại bỏ hết mắt dứa và dọc dứa, rồi đem ép lấy nước cốt.

- Sau khi có được nước ép, bạn rửa sạch mặt, rồi dùng bông tẩy trang thấm nước ép dứa thoa đều lên vùng xung quanh mắt.

- Massage vùng da mắt khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh.

- Thực hiện phương pháp này 2 đến 3 lần 1 tuần và đều đặn.

6. Xóa nếp nhăn dưới mắt bằng nước hoa hồng

Nước hoa hồng có công dụng làm se khít lỗ chân lông, làm sạch da, làm mờ nếp nhăn và làm trẻ hóa vùng da quanh mắt.

Cách thực hiện làm mờ nếp nhăn vùng da mắt từ nước hoa hồng:

- Rửa mặt thật sạch sau đó dùng bông tẩy trang thấm nước hoa hồng thoa đều lên vùng da xung quanh mắt. Đặc biệt bạn nên thoa đều lên vùng da có nếp nhăn và thoa theo chiều hướng lên trên để vùng da mắt của bạn không bị chảy xệ.

- Bạn nên thực hiện 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi tối trước lúc đi ngủ để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là tổng hợp bí quyết trị nếp nhăn dưới mắt từ các nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm và dễ thực hiện tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả tìm được phương pháp áp dụng mỗi ngày để phục hồi vùng da xung quanh mắt, nhanh chóng lấy lại làn da tươi trẻ và gương mặt tươi tỉnh cho chị em nhé!