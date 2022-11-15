Loại tinh dầu là "đệ nhất mùi hương" nhưng giá lại cực hời với vô vàn công dụng cho làn da, mái tóc và cả sức khỏe mà ai cũng sẽ cần

Dầu hoa oải hương nổi tiếng với khả năng giảm căng thẳng. Thêm một vài giọt vào kem dưỡng da tay của bạn, phết kem lên lòng bàn tay, hít vào, tận hưởng và thư giãn.

Một số người có thể muốn sử dụng tinh dầu nguyên chất, nhưng nó có thể gây phát ban da. Tốt hơn là trộn nó với một loại kem hoặc một loại kem dưỡng ẩm khác. Liệu pháp này cũng giúp chống lại chứng mất ngủ.

2. Loại bỏ mụn trứng cá

Dầu hoa oải hương giết chết vi khuẩn và không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Thêm 2-3 giọt vào kem dưỡng da hoặc kem trị mụn của bạn. Dầu giúp giảm mụn trứng cá và mẩn đỏ.

3. Giảm đau

Tinh dầu oải hương giúp thư giãn đầu óc, giảm đau cơ, nhức khớp. Thêm một vài giọt vào dầu massage của bạn. Hoa oải hương sẽ làm cho cơ và khớp của bạn mềm mại hơn trong quá trình massage.

4. Thở dễ dàng hơn

Nếu bạn bị cảm lạnh, hãy trộn 1-2 giọt dầu oải hương với kem dưỡng thể của bạn. Sử dụng nó vào cổ, ngực hoặc lưng của bạn. Dầu sẽ làm dịu hơi thở của bạn và có tác dụng đối với cả cảm lạnh và cúm.

Hãy cẩn thận nếu bạn bị hen suyễn, dầu hoa oải hương có thể gây nguy hiểm cho những người mắc bệnh này.

5. Du lịch thoải mái không còn buồn nôn

Lấy một ít dầu hoa oải hương dạng dành cho ẩm thực và nhỏ một giọt nhỏ vào cuối lưỡi, quanh rốn và sau tai của bạn. Điều này sẽ giúp giảm buồn nôn trên một chuyến đi dài bằng ô tô.

6. Giữ móng luôn đẹp

Trộn dầu hoa oải hương với kem bôi chân của bạn và thoa một vài giọt lên bàn chân sạch của bạn hàng ngày. Điều này sẽ giúp loại bỏ nhiễm trùng nấm. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thực hiện điều này.

Theo Brightside