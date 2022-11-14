Bí quyết sở hữu làn da ngậm nước, mền mịn siêu dễ dàng, chị em đã biết chưa?

Hãy giúp làn da đẹp không tì vết với 6 mẹo có thể giúp bạn chống lại tình trạng mất nước.

Vùng nhăn xung quanh môi trên của bạn là một trong những nơi dễ bị tổn thương hơn, nơi các nếp nhăn nhanh chóng lộ ra khi bạn già đi. Đầu tiên, mọi người quên bôi kem chống nắng ở đó, và thứ hai, dưỡng ẩm đóng một vai trò rất lớn.

Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thoa kem dưỡng mắt cho môi trên của bạn. Kem dưỡng mắt có các thành phần giàu chất dinh dưỡng nhất để điều trị sản xuất collagen, vì vậy làn da của bạn có thể duy trì sự tươi trẻ và mềm mại.

2. Xác định xem da của bạn đang thiếu nước hay chỉ khô

Da khô thiếu dầu và điều này có thể do di truyền. Da thiếu nước sẽ thiếu nước và trông xỉn màu, căng, bong tróc và thô ráp.

Nếu kết hợp các tình trạng này, bạn có thể chọn nhầm sản phẩm dành cho da và thậm chí làm tình trạng trầm trọng hơn. Nếu bạn chỉ thiếu nước, không cần thiết phải thoa hàng tá loại kem kiềm dầu.

3. Tẩy tế bào chết cho da mỗi tuần một lần trong mùa hè

Đầu tiên, chọn thành phần tẩy tế bào chết phù hợp với loại da của bạn. Tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu của bạn về những thứ cần dùng. Cám gạo là một giải pháp tốt nếu bạn muốn thử một sản phẩm vật lý. Đừng quên bạn sẽ cần ấn và xoa bóp mạnh như thế nào.

Bên cạnh đó, các chuyên gia không khuyên bạn nên tẩy tế bào chết nhiều hơn một lần một tuần trong mùa hè để hạn chế tổn thương ở mức tối thiểu. Nếu mắc một số chứng rối loạn về da, bạn cần tránh sử dụng bàn chải khô hay đồ chà sát da. Ngoài ra, không sử dụng nếu da bạn bị cháy nắng.

4. Bôi kem dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt

Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thoa bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào ngay sau khi rửa mặt. Các sản phẩm như thuốc mỡ, kem và sữa dưỡng giữ ẩm phát huy tác dụng mạnh khi được bôi lên da ẩm. Vì vậy, để giữ nước cho da, bạn cần thoa kem dưỡng ẩm trong vòng vài phút sau khi rửa sạch cơ thể và mặt.

5. Ngừng việc liên tục thoa các loại kem khác nhau quanh mắt

Nói chung, các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên thoa kem dưỡng mắt 12 giờ một lần. Nếu bạn thích sử dụng nó vào ban ngày, bạn nên chọn loại có công thức nhẹ, để nó nằm thoải mái bên dưới lớp trang điểm của bạn. Đối với buổi tối, bạn có thể sử dụng các loại kem đặc hơn, giàu dưỡng chất hơn.

Bạn nên nhớ rằng đôi khi các loại kem mắt nặng có thể tàn phá làn da của bạn và gây ra bọng mắt mãn tính. Đừng lạm dụng chúng. Trong trường hợp này, mức tối thiểu là tốt hơn.

Đừng quên rằng không có điều gì gọi là sử dụng kem mắt cần thiết cả vào buổi sáng và buổi tối. Bạn có thể áp dụng nó chỉ một lần một ngày nếu bạn thấy rằng việc sử dụng nó thường xuyên hơn gây ra vấn đề.

Ngoài ra, tránh thoa quá nhiều sản phẩm và chạm vào xung quanh mắt của bạn quá thường xuyên vì bạn có thể làm hỏng da.

Theo Brightside