Bí quyết sở hữu làn da ngậm nước, mền mịn siêu dễ dàng, chị em đã biết chưa?

Chăm sóc da 14/11/2022 12:14

Sử dụng các sản phẩm phù hợp để chăm sóc làn da mất nước là một điều cần thiết trên con đường không làm tổn thương nó nhiều hơn. Điều quan trọng cần nhớ là điều kiện khô và thiếu nước là 2 điều hoàn toàn khác nhau và điều đầu tiên bạn cần xác định chính xác là bạn cần gì.

Hãy giúp làn da đẹp không tì vết với 6 mẹo có thể giúp bạn chống lại tình trạng mất nước.

1. Đánh kem mắt lên môi

Vùng nhăn xung quanh môi trên của bạn là một trong những nơi dễ bị tổn thương hơn, nơi các nếp nhăn nhanh chóng lộ ra khi bạn già đi. Đầu tiên, mọi người quên bôi kem chống nắng ở đó, và thứ hai, dưỡng ẩm đóng một vai trò rất lớn.

Bí quyết sở hữu làn da ngậm nước, mền mịn siêu dễ dàng, chị em đã biết chưa? - Ảnh 1

Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thoa kem dưỡng mắt cho môi trên của bạn. Kem dưỡng mắt có các thành phần giàu chất dinh dưỡng nhất để điều trị sản xuất collagen, vì vậy làn da của bạn có thể duy trì sự tươi trẻ và mềm mại.

2. Xác định xem da của bạn đang thiếu nước hay chỉ khô

Bí quyết sở hữu làn da ngậm nước, mền mịn siêu dễ dàng, chị em đã biết chưa? - Ảnh 2

Da khô thiếu dầu và điều này có thể do di truyền. Da thiếu nước sẽ thiếu nước và trông xỉn màu, căng, bong tróc và thô ráp.

Nếu kết hợp các tình trạng này, bạn có thể chọn nhầm sản phẩm dành cho da và thậm chí làm tình trạng trầm trọng hơn. Nếu bạn chỉ thiếu nước, không cần thiết phải thoa hàng tá loại kem kiềm dầu.

3. Tẩy tế bào chết cho da mỗi tuần một lần trong mùa hè

Bí quyết sở hữu làn da ngậm nước, mền mịn siêu dễ dàng, chị em đã biết chưa? - Ảnh 3

Đầu tiên, chọn thành phần tẩy tế bào chết phù hợp với loại da của bạn. Tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu của bạn về những thứ cần dùng. Cám gạo là một giải pháp tốt nếu bạn muốn thử một sản phẩm vật lý. Đừng quên bạn sẽ cần ấn và xoa bóp mạnh như thế nào.

Bên cạnh đó, các chuyên gia không khuyên bạn nên tẩy tế bào chết nhiều hơn một lần một tuần trong mùa hè để hạn chế tổn thương ở mức tối thiểu. Nếu mắc một số chứng rối loạn về da, bạn cần tránh sử dụng bàn chải khô hay đồ chà sát da. Ngoài ra, không sử dụng nếu da bạn bị cháy nắng.

4. Bôi kem dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt

Bí quyết sở hữu làn da ngậm nước, mền mịn siêu dễ dàng, chị em đã biết chưa? - Ảnh 4

Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên thoa bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào ngay sau khi rửa mặt. Các sản phẩm như thuốc mỡ, kem và sữa dưỡng giữ ẩm phát huy tác dụng mạnh khi được bôi lên da ẩm. Vì vậy, để giữ nước cho da, bạn cần thoa kem dưỡng ẩm trong vòng vài phút sau khi rửa sạch cơ thể và mặt.

5. Ngừng việc liên tục thoa các loại kem khác nhau quanh mắt

Nói chung, các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên thoa kem dưỡng mắt 12 giờ một lần. Nếu bạn thích sử dụng nó vào ban ngày, bạn nên chọn loại có công thức nhẹ, để nó nằm thoải mái bên dưới lớp trang điểm của bạn. Đối với buổi tối, bạn có thể sử dụng các loại kem đặc hơn, giàu dưỡng chất hơn.

Bí quyết sở hữu làn da ngậm nước, mền mịn siêu dễ dàng, chị em đã biết chưa? - Ảnh 5

Bạn nên nhớ rằng đôi khi các loại kem mắt nặng có thể tàn phá làn da của bạn và gây ra bọng mắt mãn tính. Đừng lạm dụng chúng. Trong trường hợp này, mức tối thiểu là tốt hơn.

Đừng quên rằng không có điều gì gọi là sử dụng kem mắt cần thiết cả vào buổi sáng và buổi tối. Bạn có thể áp dụng nó chỉ một lần một ngày nếu bạn thấy rằng việc sử dụng nó thường xuyên hơn gây ra vấn đề.

Ngoài ra, tránh thoa quá nhiều sản phẩm và chạm vào xung quanh mắt của bạn quá thường xuyên vì bạn có thể làm hỏng da.

Theo Brightside

5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo cho người mới bắt đầu

5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo cho người mới bắt đầu

Theo kinh nghiệm của một huấn luyện viên thể hình, khoảng 90% những người tham gia tập gym đều bỏ tập trong vòng 3 tháng đầu tiên. Điều này là do trong khi bắt đầu, hầu hết mọi người đều có những kỳ vọng không thực tế và ít hiểu biết về những bài tập nào cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã định.

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp chăm da cách dưỡng da trắng hồng dưỡng da mịn màng

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 51 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 51 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ