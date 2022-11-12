5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo cho người mới bắt đầu

Chăm sóc da 12/11/2022 17:54

Theo kinh nghiệm của một huấn luyện viên thể hình, khoảng 90% những người tham gia tập gym đều bỏ tập trong vòng 3 tháng đầu tiên. Điều này là do trong khi bắt đầu, hầu hết mọi người đều có những kỳ vọng không thực tế và ít hiểu biết về những bài tập nào cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã định.

 

5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo sau đây cho người mới bắt đầu cùng với các gợi ý về số lần bạn nên thực hiện chúng trong khi bắt đầu. Bạn có thể tăng số lần lặp lại và cường độ khi bạn tiến bộ.

1. Tập Plank

5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo cho người mới bắt đầu - Ảnh 1

Làm thế nào để thực hiện nó :

  1. Bắt đầu bằng cách đặt cẳng tay của bạn trên mặt đất với khuỷu tay của bạn đặt ngay dưới vai. Giữ hai cẳng tay song song với nhau.
  2. Bây giờ nâng cơ thể của bạn lên để vào tư thế chống đẩy .

Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 30 giây.

2. Tư thế đạp xe đạp

 

 

5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo cho người mới bắt đầu - Ảnh 2

Làm thế nào để thực hiện chúng :

  1. Nằm thẳng trên mặt đất, đặt hai tay sang hai bên.
  2. Bây giờ đặt tay sau đầu và đan các ngón tay vào nhau. Bạn cũng có thể chọn không khóa các ngón tay vào nhau.
  3. Nâng chân phải lên sao cho đùi vuông góc với mặt đất và hai bắp chân song song.
  4. Đồng thời nâng bả vai lên và xoay người sao cho cùi chỏ của cánh tay trái chạm vào đầu gối của chân phải vừa nhấc.
  5. Duỗi thẳng chân phải, nhưng giữ nó cao hơn mặt đất, đồng thời uốn cong chân trái và xoay phần trên của bạn sao cho khuỷu tay của cánh tay phải của bạn chạm vào đầu gối của chân trái.

Thực hiện động tác này 7 lần cho mỗi bên chân.

3. Động tác đẩy mạnh lên xuống

5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo cho người mới bắt đầu - Ảnh 3

Làm thế nào để thực hiện chúng :

  1. Nằm xuống bằng bốn chân, lòng bàn tay đặt phẳng trên sàn, cách nhau rộng bằng vai.
  2. Duỗi thẳng tay và chân.

  3. Hạ thấp người xuống sao cho ngực gần chạm sàn.

  4. Bây giờ đẩy cơ thể của bạn lên trở lại.

Lặp lại 10 lần.

4. Gập bụng ngược

5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo cho người mới bắt đầu - Ảnh 4

Làm thế nào để thực hiện chúng :

  1. Nằm thẳng lưng và đặt hai tay bên cạnh cơ thể, lòng bàn tay chạm sàn.
  2. Nâng chân của bạn lên trong khi uốn cong đầu gối về phía đầu. Đảm bảo hông và mông của bạn nằm vững trên mặt đất.
  3. Bây giờ đẩy chân của bạn lên về phía trần nhà. Động tác này sẽ làm cho mông của bạn chạm đất.
  4. Bây giờ hạ chân xuống, nhưng không để chân đặt trên sàn.

Đối với người mới bắt đầu, nên thực hiện 3 hiệp 10 lần gập bụng ngược.

5. Tư thế leo núi

5 bài tập đốt cháy chất béo hoàn hảo cho người mới bắt đầu - Ảnh 5

Làm thế nào để thực hiện chúng :

  1. Bắt đầu ở tư thế plank.
  2. Di chuyển đầu gối phải của bạn về phía trước dưới ngực, với các ngón chân chỉ cách mặt đất.
  3. Trở lại tư thế plank cơ bản và chuyển sang chân trái. Thực hiện thao tác càng nhanh càng tốt.

Thực hiện những động tác này trong 1 phút.

 

 

Theo Brightside

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