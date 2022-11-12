Móng tay dễ gãy giòn, xơ xước, nhớ ngay đến 6 bí quyết chăm dưỡng lợi hại này

Chăm sóc da 12/11/2022 12:23

Theo nghiên cứu, móng tay chúng ta chắc như móng ngựa. Nhưng chúng ta vẫn thường bị giò gãy chúng! Nứt móng tay là một vấn đề khá phổ biến và nó có thể do khô, quá ẩm, sử dụng quá nhiều chất tẩy sơn móng tay, v.v. Rất may, có rất nhiều biện pháp tự nhiên đơn giản có thể giúp bạn đạt được bộ móng như mong muốn mà không cần đến spa đắt tiền.

1. Đắp dưa chuột

 

Móng tay dễ gãy giòn, xơ xước, nhớ ngay đến 6 bí quyết chăm dưỡng lợi hại này - Ảnh 1

Nếu thường xuyên bị móng tay giòn, bạn có thể khắc phục tình trạng này một cách tự nhiên bằng cách đắp dưa chuột. Nó không chỉ giàu vitamin A, E, B1, B2, B3 và C mà còn chứa canxi và sắt. Đơn giản chỉ cần ngâm móng tay của bạn trong chiết xuất nước ép dưa chuột trong 5 phút.

 

 

2. Xoa dầu tràm trà lên móng tay

Móng tay dễ gãy giòn, xơ xước, nhớ ngay đến 6 bí quyết chăm dưỡng lợi hại này - Ảnh 2

 

Được biết đến với đặc tính chống nấm tuyệt vời, dầu cây tràm trà cũng giúp giữ cho móng tay khỏe mạnh. Bạn có thể sử dụng loại tinh dầu này nếu bạn bị nấm móng tay bằng cách thoa nó với tăm bông.

3. Chà bằng nước chanh và muối nở

Móng tay dễ gãy giòn, xơ xước, nhớ ngay đến 6 bí quyết chăm dưỡng lợi hại này - Ảnh 3

Để không cần đến tiệm và làm trắng móng tại nhà, hãy chà móng tay bằng chanh hoặc dùng bông tẩy trang và giữ nguyên trong 10 phút. Để làm sạch sâu hơn, trộn nước cốt chanh với baking soda để tạo thành hỗn hợp sệt và dùng bàn chải đánh răng chà sạch móng tay.

4. Uống trà cỏ đuôi ngựa

Móng tay dễ gãy giòn, xơ xước, nhớ ngay đến 6 bí quyết chăm dưỡng lợi hại này - Ảnh 4

 

Cỏ đuôi ngựa được chứng minh là có chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm. Uống 2 tách trà thảo mộc cỏ đuôi ngựa là cách đơn giản và dễ dàng để duy trì móng tay chắc khỏe và không bị gãy quá thường xuyên.

 

 

5. Tiêu thụ thực phẩm giàu biotin

Móng tay dễ gãy giòn, xơ xước, nhớ ngay đến 6 bí quyết chăm dưỡng lợi hại này - Ảnh 5

 

Để làm cho móng của bạn mọc nhanh hơn, điều cần thiết là tiêu thụ thực phẩm giàu biotin, một loại vitamin B. Theo một nghiên cứu, biotin có khả năng biến móng yếu thành móng chắc khỏe chỉ trong vài tuần. Một số thực phẩm có chứa vitamin này là các loại hạt, súp lơ, trứng nấu chín, chuối và nấm. Bao gồm chúng nhiều hơn trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn nhé.

6. Massage bằng dầu dừa

Móng tay dễ gãy giòn, xơ xước, nhớ ngay đến 6 bí quyết chăm dưỡng lợi hại này - Ảnh 6

 

Dầu dừa có thể nuôi dưỡng và dưỡng ẩm móng tay của bạn và giữ cho lớp biểu bì của bạn khỏe mạnh. Lấy một vài giọt dầu dừa và xoa bóp móng tay của bạn với dầu dừa cho đến khi nó hấp thụ. Làm như vậy sẽ chữa lành các móng tay của bạn và giúp chúng trở nên chắc khỏe.

 

Theo Brightside

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