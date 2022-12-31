Áo khoác len giữ ấm cho bạn trong thời tiết lạnh, nhưng chất liệu này có thể gây hại cho tóc. Len tích tụ tĩnh điện và khiến tóc bạn bám vào đó, cuối cùng dẫn đến gãy tóc. Khi tóc của bạn bị ướt vào những ngày mưa, nó sẽ trở nên mỏng manh và dễ gãy rụng hơn.

Mặc dù cá ngừ rất bổ dưỡng và là nguồn cung cấp nhiều nguyên tố vi lượng, nhưng nó cũng chứa hàm lượng thủy ngân cao. Kim loại nặng độc hại này có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và nhiều chuyên gia y tế khuyên bạn nên ăn cá ngừ ở mức độ vừa phải. Theo một nghiên cứu, tiêu thụ thủy ngân cũng có thể liên quan đến việc rụng tóc đột ngột.

3. Bạn đang dùng khăn tắm hoặc máy sấy tóc để làm khô tóc

Hầu hết chúng ta thường quấn tóc bằng khăn turban sau khi tắm, nhưng khăn bông có thể làm tóc xoăn và gãy rụng. Vì khăn thô và khô hơn tóc nên có thể làm cho lớp biểu bì nâng lên, do đó có thể dẫn đến chẻ ngọn. Sử dụng máy sấy tóc thường xuyên cũng có thể góp phần làm tóc dễ gãy và xỉn màu. Để sấy khô tóc đúng cách, hãy giữ máy sấy cách tóc khoảng 6 inch.

4. Bạn đang sử dụng dây buộc tóc đàn hồi

Các kiểu tóc buộc chặt, chẳng hạn như tóc đuôi ngựa và tóc thắt nút có thể làm hỏng tóc khi buộc. Các vòng xoắn của dây chun sẽ gây áp lực lên tóc của bạn, về lâu dài có thể dẫn đến gãy rụng. Nếu bạn thích buộc tóc đuôi ngựa, hãy chọn dây chun bọc vải hoặc dây buộc tóc hình xoắn ốc.

5. Bạn đang bôi dầu dưỡng tóc từ chân tóc

Dầu xả là thứ cần thiết để giữ cho các lọn tóc của bạn mềm mại và được nuôi dưỡng, nhưng nó có thể khiến tóc bạn trông rối bù nếu sử dụng sai cách. Nếu bạn bôi vào chân tóc, nó có thể làm nặng tóc và thậm chí khiến chân tóc trông bóng nhờn. Để giữ cho mái tóc của bạn mềm mại và bóng mượt, chỉ thoa dầu xả lên phần thân và ngọn tóc.

6. Bạn sử dụng dầu gội khô quá thường xuyên

Dầu gội khô là giải pháp cứu tóc tối ưu và giúp bờm của bạn trông tươi mới khi bạn không có thời gian gội. Nhưng sử dụng nó quá thường xuyên có thể khiến da đầu của bạn bị ngứa, khô và bong tróc. Ngược lại, da đầu không khỏe mạnh có thể gây rụng tóc và ngăn tóc mới mọc . Bởi vì dầu gội khô không thực sự làm sạch tóc của bạn, nó có thể dẫn đến gàu.

7. Bạn đang cài kính râm lên đầu

Đeo kính râm lên đầu chắc chắn sẽ giúp bạn không làm mất chúng, nhưng nếu bạn làm điều đó thường xuyên, cuối cùng nó có thể khiến tóc bạn mỏng đi. Độ chật của kính có thể làm giảm lưu lượng máu đến da đầu và làm chậm quá trình mọc tóc của bạn. Nếu bạn bị dị ứng với kim loại của kính, nó cũng có thể dẫn đến tóc mỏng.

Theo Brightside