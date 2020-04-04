Cách đánh khối mặt hoàn hảo dành cho chị em

Trang điểm 04/04/2020 05:25

Cách đánh khối mặt hoàn hảo sẽ giúp các bạn nữ tự tin hơn với khuôn mặt thon gọn và xinh đẹp. Hãy tìm hiểu các bí quyết đó trong bài viết dưới đây!

Nội dung bài viết

Đánh khối mặt được xem là bước quan trọng trong nghệ thuật trang điểm. Kỹ thuật này giúp định hình đường nét khuôn mặt, được xem là phương pháp lừa thị giác nhờ hiệu ứng tạo khối cho khuôn mặt. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách đánh khối mặt chuẩn nhất và hoàn hảo nhất dành cho các chị em phái đẹp.

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Cách đánh khối mặt hoàn hảo dành cho chị em - Ảnh minh họa: Internet

Cách đánh khối mặt cơ bản

Contouring là một thuật ngữ tạo khối giúp che đi khuyết điểm về dáng mặt, từ đó làm nổi bật đường nét khiến gương mặt trở nên sắc sảo và cá tính hơn. Đây được xem là một kỹ thuật khá khó đối với những người mới học trang điểm. Bởi đơn giản, nếu bạn lỡ không khéo léo trong việc kết hợp giữa các màu sáng tối sẽ khiến gương mặt trở nên rất cứng. Do đó để thành công, các bạn cần phải luyện tập thật chăm chỉ.

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Sự khác biệt trước và sau khi đánh khối mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đánh khối, bạn cần xác định đúng gương mặt của mình. Có 6 loại cơ bản: Mặt dài, mặt kim cương, mặt trái xoan, mặt tròn, mặt vuông và mặt trái tim. Sau đó, bạn sẽ chuyển qua bước định hình phần xương gò má của mình bằng việc hóp má lại. Tiếp đến, bạn sử dụng phấn tạo khối bằng cách tán 2/3 đường từ phần mang tai đến miệng, dọc theo xương gò má. 

Phần phấn tạo khối dư sẽ để lên vùng trán, 2 bên cằm và 2 bên sống mũi. Phương pháp này sẽ khiến gương mặt bạn trở nên hài hoà hơn.

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Xác định kiểu khuôn mặt của mình để đánh khối cho chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Cách tạo khối khuôn mặt tròn

Khuôn mặt tròn mới nhìn qua thì rất dễ nhận biết nhờ một số đặc điểm sau:

  • Chiều dài gương mặt và chiều ngang xương gò má gần như bằng nhau.
  • Không có phần xương gò má nhô cao hoặc khó có thể xác định vị trí xương gò má.
  • 2 má trông rất tròn đều.
  • Cổ ngắn hơn bình thường.
  • Cằm có dạng hình tròn.
  • Không có phần góc cạnh ở xương cằm giống nhiều kiểu khuôn mặt khác.

Muốn tạo khối đẹp cho khuôn mặt tròn, bạn cần nắm rõ những đặc điểm riêng biệt vốn có của nó rồi tìm ra kỹ thuật tạo khối phù hợp:

  • Đánh khối vòng xung quanh trán rồi kéo dài xuống mang tai trước.
  • Sau đó, bạn tiếp tục đánh từ mang tai xuống giữa gò má.
  • Từ giữa gò má, bạn đánh xuống phần cằm.
  • Việc dùng những đường xéo sẽ mang lại cảm giác gương mặt được thu hẹp và thon gọn hơn bao giờ hết.

Sau khi tạo khối xong, bạn sẽ cần dùng phấn highlight bắt sáng để cho gương mặt đẹp và chuẩn hơn. Đối với khuôn mặt tròn:

  • Bạn chỉ nên thực hiện highlight ở phần trán và phần cằm.
  • Phần da dưới mắt sẽ được phủ highlight theo một hình tam giác ngược.
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Cách đánh khối theo phong cách Hàn Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi chọn phấn tạo khối:

  • Chọn đúng màu phấn phù hợp với tông da của mình, đừng chạy theo xu hướng bởi có thể sẽ không hợp.
  • Kem nền và kem che khuyết điểm cần tối hơn 2-3 tông để an toàn nếu bạn chưa thành thục việc sử dụng phấn tạo khối.
  • Một mẹo nhỏ để giảm nhẹ cường độ bắt sáng của phấn highlight là sử dụng phấn này trước bước phấn phủ.
  • Dùng phấn bắt sáng để nâng chân mày lên giúp cả khuôn mặt trông thanh thoát. Đánh phấn sát ngay dưới chân mày cộng thêm một chút ở phía đuôi trên là bạn đã có được chân mày đẹp tự nhiên cho gương mặt tròn.
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Hãy thực hiện từng bước thật cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Cách tạo khối mũi chuẩn

Mỗi dáng mũi sẽ có một cách tạo khối chuẩn mực khác nhau. Hãy cùng tham khảo một vài điểm dưới đây:

  • Nếu mũi quá dài so với khuôn mặt, bạn hãy chọn màu contour đậm đánh lên phần chóp mũi, giúp mũi ngắn lại và hài hoà với khuôn mặt hơn. Bên cạnh đó, thay vì highlight cả phần mũi, bạn chỉ nên tập trung vào đỉnh mũi.
  • Sống mũi ngắn là khuyết điểm khiến nửa dưới khuôn mặt trông dài ra. Vì vậy, bạn cần sử dụng các sản phẩm highlight có nhũ đặt trên sống mũi và trên đỉnh mũi để cho phần sống mũi nổi bật lên. Sau đó, bạn dùng phấn hoặc màu kem đậm thoa dọc theo 2 bên cánh mũi để làm mũi dài ra và tạo độ sâu.
  • Dáng mũi tẹt có sống thấp, đầu mũi lớn và xương mũi to bè, lỗ mũi rộng. Đây cũng là dáng mũi phổ biến của hầu hết phụ nữ Việt Nam. Chính vì thế, bạn cần xử lý bước tạo khối một cách cẩn thận. Đầu tiên, bạn thoa kem nền nối màu từ 2 bên cánh mũi tới đầu và cả chóp mũi. Ở phần chóp mũi, bạn khéo léo tán kem nền theo hình tam giác dọc theo hướng từ trên xuống của chóp mũi rồi nhẹ nhàng tán nhẹ phấn lên 2 cánh mũi để trông gọn hơn. Tiếp đó, highlight lên toàn bộ sống mũi. Cuối cùng, bạn dùng đầu cọ tròn tán đều sao cho các màu hòa vào nhau.
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Khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn sau khi đánh khối - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những cách đánh khối mặt chuẩn nhất trên đây sẽ giúp chị em có được khuôn mặt thon gọn và sắc sảo hơn, trở nên xinh đẹp và tỏa sáng trước mọi ánh nhìn.

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