5 loại dầu sẵn sàng chiến đấu chống lại nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa ưu việt chị em cần có

Chăm sóc da không nên quá đắt đỏ, vì vậy đây là danh sách 5 loại dầu tự nhiên có thể giúp chống lại nếp nhăn và giữ cho làn da của bạn mịn màng và mềm mại trong nhiều năm tới.

Mặc dù hầu hết các nếp nhăn và nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi từ 35 đến 50, nhưng không bao giờ là quá sớm và cũng không quá muộn để bắt đầu thói quen chăm sóc da có thể giúp chống lại chúng.

Dầu bơ rất giàu axit béo, chất béo omega và vitamin A, tất cả đều bổ dưỡng cho da hấp thụ. Không chỉ là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời, dầu bơ còn chứa các khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da mặt bạn khỏi tia cực tím của mặt trời, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nếp nhăn.

Để sử dụng dầu bơ, hãy kết hợp:

2 thìa dầu bơ

3-4 giọt tinh dầu hoa như hoa hồng hoặc hoa oải hương

Cho chúng vào lọ. Lắc nhẹ để hỗn hợp hòa quyện trước khi thoa lên mặt.

Dầu chanh

Dầu chanh được sử dụng để điều trị mụn trứng cá và các vấn đề về nấm. Nó cũng là một loại dầu được sử dụng trong nhiều sản phẩm chống lão hóa do chứa chất chống oxy hóa và kháng khuẩn cao.

Vì là một loại dầu có độ đậm đặc cao, nên trước tiên tinh dầu chanh phải được pha loãng trong dầu vận chuyển như dầu hạt nho, dầu dừa hoặc dầu ô liu. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng dầu cam quýt phản ứng mạnh trên da của bạn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì vậy tốt nhất bạn nên sử dụng chúng vào ban đêm.

Trong một chai 50 ml, trộn:

50 ml dầu vận chuyển (chúng tôi khuyên dùng dầu ô liu nguyên chất hoặc dầu hạt nho)

3-5 giọt dầu chanh

Lắc nhẹ chai trước khi sử dụng sản phẩm trên da. Để có kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng nó vào ban đêm.

Dầu hoa oải hương

Mùi hoa oải hương thúc đẩy sự thư giãn toàn diện và tác dụng tương tự cũng được thấy đối với các nếp nhăn và vết chân chim. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc tính kháng khuẩn và kháng khuẩn, tinh dầu oải hương có tác dụng trị mụn và nếp nhăn.

Trong một cái lọ hoặc bát nhỏ, kết hợp:

Một vài giọt tinh dầu oải hương nguyên chất

Dầu dừa đặc biệt nguyên chất (hoặc bất kỳ loại dầu vận chuyển nào khác mà bạn thích)

Khuấy hoặc lắc nhẹ chai và thêm nó vào quy trình chăm sóc da của bạn.

Dầu hạt nho

Dầu hạt nho được làm từ hạt nho ép, thường là một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất rượu vang. Hạt chia rất giàu vitamin E và chất béo không bão hòa đa, làm cho nó trở thành một loại dầu bổ dưỡng cho làn da của bạn hấp thụ.

Bạn có thể thoa dầu hạt nho trực tiếp lên da và massage cho đến khi da hấp thụ.

Dầu hạt cà rốt

Dầu hạt cà rốt là một loại tinh dầu thu được từ hạt cà rốt ép lạnh. Dầu rất giàu đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, đồng thời cũng được phát hiện là có đặc tính chống lão hóa. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, dầu còn có tác dụng dưỡng ẩm và làm trẻ hóa. Giống như các loại tinh dầu khác, dầu hạt cà rốt trước tiên phải được pha loãng trong dầu nền trước khi thoa lên da.

Để sử dụng dầu cà rốt, hãy kết hợp:

2 thìa cà phê dầu vận chuyển, chẳng hạn như hạnh nhân hoặc bơ

2 giọt dầu hạt cà rốt

Dùng ngón tay hoặc miếng bông để thoa dầu lên da.

Theo Brightside