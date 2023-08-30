Uống rượu có hàm lượng methanol vượt mức giới hạn, 2 người đàn ông tử vong tại Kiên Giang

Tin y tế 30/08/2023 20:22

Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kiên Giang - Đặng Văn Bình cho biết 2 trong số 3 bệnh nhân trong vụ ngộ độc methanol được đưa đến cấp cứu đã tử vong.

Dẫn thông tin từ báo Nhân Dân, chiều 30/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết đã có thêm 1 trường hợp tử vong trong vụ ngộ độc rượu có chứa methanol. Đó là ông N.T.H. (44 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Từ khi nhập viện, mặc dù được tích cực cứu chữa nhưng tình hình sức khỏe ông H. diễn biến xấu, không hồi phục, xuất huyết não, tiên lượng không qua khỏi nên người nhà xin xuất viện ngày 28/8, đến ngày 30/8 thì ông H. tử vong.

Ông H. cùng ông N.H.T. (39 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thanh và ông H.V.L. (45 tuổi) trú phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá là 3 trường hợp nhập viện do ngộ độc thức uống có cồn nghi là methanol nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vào tối 20/8 và sáng 21/8 với tình trạng sùi bọt mép, tím tái tay chân, suy hô hấp nặng.

Uống rượu có hàm lượng methanol vượt mức giới hạn, 2 người đàn ông tử vong tại Kiên Giang - Ảnh 1
2 trong số 3 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu có chứa methanol ở Kiên Giang đã tử vong - Ảnh: Báo Nhân Dân

Như vậy, trong 3 trường hợp nhập viện do ngộ độc thức uống có cồn nghi là methanol đã có 2 trường hợp tử vong, 1 trường hợp dần hồi phục sức khỏe. Trước đó, ngày 22/8, ông N.H.T. được tiên lượng không qua khỏi, người nhà xin xuất viện và ông T. tử vong cùng ngày.

Theo thông tin từ VTC News, theo điều tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang, vụ ngộ độc xảy ra vào ngày 19/8, tại công trình đường số 2 khu đô thị Tây Bắc, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá. Sau khi nhận tiền lương, các công nhân tập hợp nhậu khoảng 10 người với các món ăn như lẩu cù lao, bún và rượu trắng. Sau khi ăn và uống vài ly, những người khác ra về, còn lại 3 người nhậu đến tối.

Ngày 22/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang phối hợp các đơn vị chức năng thành lập đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm tiến hành thu thập thông tin vụ ngộ độc, đồng thời lấy 1 mẩu rượu còn sót lại tại công trình, 1 mẩu do cơ sở bán rượu cung cấp gửi xét nghiệm.

Uống rượu có hàm lượng methanol vượt mức giới hạn, 2 người đàn ông tử vong tại Kiên Giang - Ảnh 2

Bệnh nhân ngộ độc methanol được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang - Ảnh: VTC News

Kết quả xét nghiệm mẩu rượu còn sót lại tại công trình có hàm lượng methanol 871973 mg/l ethanol 100 độ vượt mức giới hạn theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7043:2013 rượu trắng (mức giới hạn cho phép rượu trắng chưng cất không lớn hơn 2000 mg/l). Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang kết luận đây là vụ ngộ độc rượu do hàm lượng methanol vượt mức giới hạn theo tiêu chuẩn trên 435 lần.

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