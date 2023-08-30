Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã phẫu thuật thành công lấy u xơ tử cung nặng 7,3kg từ một nữ bệnh nhân 58 tuổi.

Theo thông tin báo Quảng Nam đưa tin, bệnh nhân P.H. (trú tại TP.Tam Kỳ) biết bị u xơ tử cung cách đây gần 9 năm. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc thêm bệnh tim hở van 2 lá nặng kèm rung nhĩ nên gia đình lo ngại, không dám để bệnh nhân thực hiện phẫu thuật giải quyết khối u xơ.

Năm 2018, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não thoáng qua, bệnh tim ngày càng nặng thêm, bụng cũng to dần. Năm 2022, người này được gia đình đưa đi mổ tim tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng. Những ngày sau, để tránh các biến chứng, bệnh nhân được dùng thuốc sau phẫu thuật. Thêm lần nữa, bệnh nhân trì hoãn việc điều trị u xơ.

Phẫu thuật lấy khối u nặng 7,3kg cho bệnh nhân 58 tuổi tại Quảng Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Tháng 8/2023, khi khối u to bằng thai đủ tháng, bệnh nhân không chịu nổi và nhập viện để phẫu thuật. Sau gần 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã cắt bỏ khối u ra khỏi bụng bệnh nhân và không phải truyền máu trong suốt cuộc mổ

Thông tin từ Tuổi Trẻ, theo bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Trinh, bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân, do tích tụ lâu ngày nên khối u này nặng đến 7,3kg. Sau 25 năm bệnh viện mới phẫu thuật lấy khối u lớn như thế này, trước đó cũng đã có trường hợp phẫu thuật cho bệnh nhân lấy khối u khoảng 8kg.

Bác sĩ Kiều Trinh cho biết dù u xơ tử cung lành tính nhưng vì để thời gian quá lâu khiến khối u ngày càng to. Nếu bệnh nhân bị u xơ tử cung thì không nên chủ quan, cần khám phụ khoa định kỳ 3-6 tháng hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ.

U xơ tử cung đa số là lành tính, có thể giảm đi sau mãn kinh. Tuy nhiên có thể gây ra các biến chứng rong kinh, cường kinh hoặc chèn ép các cơ quan trong bụng gây táo bón, tiểu khó. Tùy tình trạng khối u, vị trí, biến chứng, bác sĩ sẽ tư vấn cho việc theo dõi hay phẫu thuật.

Người phụ nữ phát hiện khối u như vảy ốc, phẫu thuật 2 lần vẫn không hết, đi khám bất ngờ nhận kết quả ung thư Khi khối u lớn dần, người bệnh đi khám và được phẫu thuật 2 lần. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tổn thương vẫn tiếp tục không liền mà còn phát triển lớn hơn một cách nhanh chóng.

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