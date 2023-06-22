TP.HCM: Rùng mình ca phẫu thuật gắp ổ giòi bò lúc nhúc trong tai người phụ nữ

Tin y tế 22/06/2023 15:49

Ngày 22/6, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, qua nội soi phát hiện gần 20 con giòi bò lúc nhúc trong lỗ tai của nữ người phụ nữ (53 tuổi).

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 22/6, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa nội soi hút ra gần 20 con giòi bò lúc nhúc trong lỗ tai phải nữ bệnh nhân 53 tuổi.

TP.HCM: Rùng mình ca phẫu thuật gắp ổ giòi bò lúc nhúc trong tai người phụ nữ - Ảnh 1
Ổ giòi trong tai nữ bệnh nhân - Ảnh: Báo Thanh niên

Bệnh nhân kể, chiều 21/6, trong lúc làm việc, nữ bệnh nhân cảm giác đau lỗ tai phải như có kiến bò vào nên đã đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh để khám, sau đó được chỉ định nội soi lỗ tai.

Bác sĩ bất ngờ vì thấy có 1 ổ giòi bò lúc nhúc. Bệnh nhân đang được nội soi ở tư thế ngồi nên cho chuyển qua tư thế nằm. Bác sĩ dùng thuốc gây tê ống tai bệnh nhân, cũng là để các con giòi bị tê nằm yên, đồng thời sử dụng nước ô xy già đưa vào để hút giòi ra và làm sạch ống tai. Bác sĩ đã đếm được gần 20 con giòi.

Tai nữ bệnh nhân xung huyết, tuy chưa tạo mủ nhưng có dấu hiệu nhiễm trùng. Bệnh nhân được kê toa xuất viện nhưng phải tái khám để kiểm tra, phòng ấu trùng trong lỗ tai chưa lấy ra hết được.

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo, khi có cảm giác lạ trong tai thì nên đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để nội soi kiểm tra, phát hiện các bất thường, nếu có côn trùng, con giòi thì lấy triệt để. Tránh các con vật này lớn dần trong tai, gây viêm nhiễm, nhiễm trùng.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, chiều ngày 16/6, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - cho biết sáng cùng ngày (16/6), bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân 69 tuổi, có tiền sử ung thư thanh quản và đã được phẫu thuật mở khí quản, đặt calnuyn và điều trị tại nhà.

TP.HCM: Rùng mình ca phẫu thuật gắp ổ giòi bò lúc nhúc trong tai người phụ nữ - Ảnh 2
Bác sĩ phẫu thuật gắp giòi làm tổ trong cổ bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Qua thăm khám, bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng khá nặng, triệu chứng ngứa nhẹ vùng da quanh lỗ mở khí quản, chảy dịch hôi lỗ mở khí quản kèm phát hiện nhiều dị vật sống lúc nhúc trong đường hầm lỗ mở khí quản. Sau khi làm các xét nghiệm tiền phẫu, bệnh nhân được phẫu thuật, gắp hàng chục con giòi sống trong lỗ mở khí quản.

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