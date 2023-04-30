Tình hình sức khỏe mới nhất của cô gái bị cây ngã đè ngang người ở Đắk Lắk

Tin y tế 30/04/2023 06:08

Theo thông tin mới nhất, cô gái đã tự thở được và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, một nguồn tin cho biết kể từ lúc bị tai nạn từ chiều 22-4, đến ngày 29-4, cô gái bị cây đè khi đang đi trên đường ở Đắk Lắk mới tự thở được, không còn phụ thuộc máy thở.

Các ống dẫn lưu máu màng phổi đã được rút hết. Phim chụp cho thấy 2 phổi của bệnh nhân nở ra và thông khí khá nhiều. Tuy nhiên, diễn biến bệnh còn phức tạp nên bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại Phòng Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

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Tình hình sức khỏe mới nhất của cô gái bị cây ngã đè ngang người ở Đắk Lắk - Ảnh 2

Cô gái gửi lời cảm ơn bác sĩ. Ảnh: Người Lao Động

"Cô gái đã gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp cô trong cơn hoạn nạn. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y - bác sĩ đã tận tình cứu chữa để cô còn cơ hội trở lại cuộc sống" - nguồn tin cho hay.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí trước đó, ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố, một cây sao đen khá lớn ngã đổ đè lên người một cô gái đi xe máy khiến người này bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột có mưa kèm theo giông lốc, gió rất mạnh.

Đến khoảng 15h30, chị T.T.K.N. (26 tuổi, nhân viên một nhà thuốc) điều khiển xe máy đi trên đường Y Jút (TP Buôn Ma Thuột) đã bất ngờ bị một cây sao đen cổ thụ bật gốc, ngã đổ đè ngang người và xe máy.

Tình hình sức khỏe mới nhất của cô gái bị cây ngã đè ngang người ở Đắk Lắk - Ảnh 3
 

 

Tình hình sức khỏe mới nhất của cô gái bị cây ngã đè ngang người ở Đắk Lắk - Ảnh 4

 Hiện trường cây sao gãy đổ đè ngang người cô gái đi đường. Ảnh: Dân Trí

Sự việc đã khiến chị N. bị kẹt dưới thân cây lớn. Thấy vậy, hàng chục người dân hai bên đường đã nhanh chóng đến hợp lực, hỗ trợ nâng cây ra khỏi người để cứu cô gái.

 

Sau đó, người dân đã hỗ trợ đưa chị N. đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng bị thương tích khá nặng.

Theo ông Nhật, mưa gió kèm theo giông lốc lớn không chỉ làm cây sao đen trên đường Y Jut bật gốc mà nhiều cây xanh khác trên địa bàn bị gãy cành và cá nhân ông đã lập tức đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sau sự cố.

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