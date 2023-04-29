Nóng: Ngày 29/4, có 1.892 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 122

Tin y tế 29/04/2023 17:33

Ngày 29/4: Có 1.892 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 122.

Bản tin phòng chống covid-19.topic'>dịch COVID-19 ngày 29/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.892 ca mắc mới, giảm hơn 1.000 ca so với ngày trước đó; Hôm nay ca bệnh phải thở oxy tăng gấp đôi hôm qua, lên 122 ca; trong ngày có gần 900 bệnh nhân khỏi.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.559.862 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.821 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 29/4, có 1.892 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 122 - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 897 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.621.473 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 122 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 90 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 24 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 28/4 có 7.930 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.220.205 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.593.013 liều: Mũi 1 là 70.908.227 liều; Mũi 2 là 68.451.966 liều; Mũi bổ sung là 14.343.895 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.095.417 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.793.508 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.661.649 liều: Mũi 1 là 10.213.272 liều; Mũi 2 là 8.448.377 liều

Nóng: Ngày 29/4, có 1.892 ca COVID-19 mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 122 - Ảnh 2
Người dân cẩn trọng phòng bệnh. Ảnh: VOV 

Trong bối cảnh hiện nay COVID-19 chưa mất đi, mà vẫn tồn tại lưu hành và lây lan, các chuyên gia khuyến cáo quan tâm bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương, gồm người già, người có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai… để hạn chế trường hợp bệnh diễn tiến nặng hoặc tử vong. Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Y tế dự phòng phối hợp với các Viện chức năng thường xuyên theo dõi sự xuất hiện của virus biến chủng, nhất là nếu có trường hợp tử vong bất thường xảy ra.

Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn gửi các bệnh viện, sở y tế thực hiện chế độ ứng trực đợt nghỉ lễ, sẵn sàng đáp ứng khi dịch COVID-19 bùng phát. TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) lưu ý hệ thống khám chữa bệnh dự phòng tình huống nhiều ca bệnh nhập viện khi số ca mắc COVID-19 tăng cao:

“Những năm qua, trong từng giai đoạn, chúng ta đã ứng phó thích ứng, chuyển đổi linh hoạt để có thể kiểm soát được dịch và hạn chế thiệt hại do dịch gây ra. Có 3 vấn đề lớn tiếp tục phải thích ứng. Thứ nhất là chủ động ứng phó với các tình huống của dịch bệnh. Thứ 2 là hạn chế lây nhiễm và hạn chế tử vong. Thứ 3 là duy trì hoạt động của các bệnh viện, tránh tình trạng phải đóng cửa bệnh viện (phong tỏa”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết thêm.

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Việc tiêm đủ mũi vaccine tăng cường không giúp bạn tránh tái mắc COVID-19.

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Từ khóa:   dịch COVID-19 tin y tế covid-19

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