Tiêm hai mũi vaccine Pfizer đạt hiệu quả bảo vệ lên đến 70% trước nguy cơ nhập viện

Tin y tế 14/12/2021 20:25

Nghiên cứu mới được dựa trên công tác phân tích hơn 211.000 kết quả dương tính với Covid-19 trong các ngày 15/11-7/12.

Theo Reuters đưa tin, những tuần qua, 2 mũi vaccine Pfizer dường như có hiệu quả bảo vệ 70% trước nguy cơ phải nhập viện vì Covid-19 tại Nam Phi - tâm dịch Omicron của thế giới, theo một nghiên cứu mới do Discovery Health - hãng quản lý bảo hiểm tư nhân lớn nhất Nam Phi công bố ngày 14/12.

Cụ thể, trong đợt gia tăng ca mắc gần đây, hai mũi vaccine Pfizer có hiệu quả bảo vệ 70% trước nguy cơ nhập viện và 33% trước nguy cơ mắc bệnh so với người chưa tiêm chủng. Các con số trên thấp hơn so với hiệu quả bảo vệ 93% trước nguy cơ nhập viện và 80% trước nguy cơ mắc bệnh trong giai đoạn bùng dịch Delta ở Nam Phi.

Nghiên cứu mới được dựa trên công tác phân tích hơn 211.000 kết quả dương tính với Covid-19 trong các ngày 15/11-7/12. Trong đó, khoảng 78.000 kết quả được cho là Omicron nhưng chưa được xác nhận.

Đến nay, các nhà khoa học Nam Phi mới xác nhận khoảng 550 kết quả xét nghiệm nhiễm chủng Omicron. 78% số bệnh phẩm được giải trình tự gene hồi tháng 11 ở Nam Phi là Omicron, nhiều hơn chủng Delta.

Tiêm hai mũi vaccine Pfizer đạt hiệu quả bảo vệ lên đến 70% trước nguy cơ nhập viện - Ảnh 1
Nghiên cứu mới kết luận hai mũi vaccine Pfizer có hiệu quả bảo vệ 70% trước nguy cơ nhập viện - Ảnh: Reuters

Công ty Discovery khuyến cáo, kết quả nghiên cứu chỉ nên được xem là kết quả sơ bộ. Nhưng Glenda Gray - Chủ tịch SAMRC cho rằng, nghiên cứu trên đáng khích lệ vì vaccine Pfizer có vẻ như có hiệu quả bảo vệ tốt trước nguy cơ bị bệnh nặng và nhập viện đồng đều ở mọi lứa tuổi từ 18 tới 79, dù mức độ bảo vệ giảm nhẹ ở người cao tuổi.

Đồng thời, hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ nhập viện cũng thống nhất ở người mắc bệnh mạn tính, bao gồm tiểu đường, tăng huyết áp, tăng cholesterol máu và các bệnh tim mạch.

Nghiên cứu kết luận rủi ro tái nhiễm trong làn sóng thứ tư hiện nay cao hơn so với các làn sóng trước. Đồng thời, rủi ro nhập viện ở bệnh Covid-19 trưởng thành thấp hơn 29% so với làn sóng đầu tiên của Nam Phi vào đầu năm 2020.

Nghiên cứu của Discovery là một trong những kết quả thực tiễn mới nhất về hiệu quả bảo vệ của vaccine trước Omicron, bên cạnh các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Thế giới vẫn còn nhiều điều chưa biết về Omicron. 

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