Thay đổi các quyền lợi bảo hiểm y tế mới như thế nào sau ngày 1/7/2023?

Mức hưởng BHYT, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương thấp hơn 270.000 đồng. Quy định này áp dụng cho trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành nêu: phúc đáp Công văn số 1914/BHXH-CSYT ngày 23/6/2023 của BHXH Việt Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp từ 01/7/2023 đến 31/12/2023 như sau:

- Tại điểm a khoản 1, số tiền tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 270.000 đồng.

ức thanh toán trực tiếp theo quy định tại điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP từ ngày 1/7 hoặc trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7:

Quy định này áp dụng cho người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu).

- Tại điểm b khoản 1, số tiền tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 900.000 đồng.

Quy định này áp dụng cho người bệnh khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu).

- Tại khoản 2, số tiền tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 1,8 triệu đồng.

Quy định này áp dụng cho trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu).

- Tại khoản 3, số tiền tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở: tương đương tối đa không quá 4,5 triệu đồng.

Quy định này áp dụng cho trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa BHYT (trừ trường hợp cấp cứu).

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở:

Cách tính mức thanh toán - Ảnh: Báo Dân trí

- Trường hợp người bệnh vào viện từ ngày 1/7: tương đương không vượt quá 81 triệu đồng.

- Trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7: Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được xác định theo thời điểm kết thúc dịch vụ kỹ thuật.

Cụ thể: Trước ngày 1/7: Áp dụng mức lương cơ sở theo quy định cũ, tương đương không vượt quá 67.050.000 đồng.

Từ ngày 1/7: Áp dụng mức lương cơ sở theo quy định mới, tương đương không vượt quá 81 triệu đồng.

Từ ngày 1/7 và trường hợp người bệnh vào viện hoặc bắt đầu đợt điều trị trước ngày 1/7 nhưng ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị từ ngày 1/7 thì số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở để xác định quyền lợi không cùng chi trả được xác định như sau:

Hướng dẫn này thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/7 đến ngày 31/12.